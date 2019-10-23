2019-10-23T10:30:46+03:00
Общество

Адвокат Трунов: «История с Дубровским не закончена»

Против челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского могут возбудить новое уголовное дело
Ольга АНТОНОВА
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Постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» отменено. Фото: Архив "КП".Постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» отменено. Фото: Архив "КП".
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Постановление об открытии уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено как необоснованное.

Мы дозвонились адвокату Игорю Трунову, который первым объявил о возбуждении уголовного дела против бывшего главы нашего региона. Трунов, напомним, представляет интересы другого бывшего главы Челябинской области — Михаила Юревича.

Адвокат Игорь Трунов считает, история еще не закончена. Фото: Архив "КП".

Адвокат Игорь Трунов считает, история еще не закончена. Фото: Архив "КП".

О новости Трунов узнал от корреспондента КП. В эти дни он отдыхает в Израиле.

— Ну, отменили и отменили. Материалы Федеральной антимонопольной службы в основе дела никуда не делись. В них есть доказательства. Правильно отменили, потому что квалификация не верна. По одному из членов этой группировки, основателю «Нерудной компании «Бердяуш» Сергею Вильшенко, которая занималась расхищением, дело возбуждено по статье «Организация преступного сообщества». Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» сразу было странным, поэтому я и обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством объединить все материалы в одно дело. В отношении Дубровского должно быть принято постановление с квалификацией «Организация преступного сообщества или участие в нем». История не закончена. Если постановление отменили как юридически необоснованное, это не значит, что дело отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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