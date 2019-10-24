Житель Челябинской области засудил соседей за курение на балконе

Житель закрытого города Снежинск, что на севере Челябинской области, подал в суд на своих соседей снизу за то, что они курят на балконе. Дым тянет в квартиру — вся семья страдает. В комнате воняет, как в курилке. Приходится окна в жару закрывать — иначе будет вонять еще сильнее.

Челябинец пытался договориться с куряками мирно, но результата это не дало. Тогда он пошел в суд — потребовал запретить соседям курить, а еще запросил моральную компенсацию в 10 тысяч рублей.

ЭТО НЕ Я, ЭТО - ГОСТИ!

Курильщики не стали отрицать, что на балконе дымят, но уточнил:

- Я сам не курю, но вот мои гости курят...

И попросили в иске отказать. Однако сосед подготовился основательно и предоставил видеозаписи.

Закон не запрещает курить в своей в квартире, но если от табачного дыма страдают другие жильцы дома, это уже нарушение. Как говорится, ваше право курить заканчивается там, где начинается право других на чистый воздух.

ЗАПЛАТИТ ШТРАФ

Суд удовлетворил требования жителя Снежинска, но частично. Ему курильщики выплатят компенсацию в три тысячи. А вот курить на балконе соседям... не запретили.

— Суд учел, что нормы, запрещающей курение на балконе занимаемой квартиры, закон не содержит, а за курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность. Таким образом, оснований для возложения на ответчика обязанности запретить курение на лоджии не имеется, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством, — объяснили в пресс-службе Снежинского городского суда.

Но, эта ситуация усмирила курильщиков и больше дымить на балконе они и сами не станут, чтобы снова не платить три тысячи рублей.

КСТАТИ

С 1 октября вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима РФ. Согласно им, россиянам запретили курить на балконах, а также жарить шашлыки и зажигать свечи. За нарушение пожарной безопасности, которое привело к пожару, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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