Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-24T10:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской суд города Снежинск постановил, что курившая на балконе женщина должна выплатить компенсацию соседям сверху. Люди неоднократно жаловались на мешающий им запах, однако соседи снизу продолжали курить.

— Пострадавшие жители рассказали в суде, что вынуждены сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма. К своему иску они приложили видеозаписи, которые подтверждают, что соседи курят на балконе, — рассказали в пресс-службе суда.

Так как куряки не шли на уступки, наглотавшиеся их дыма соседи потребовали моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Суд пошел им навстречу и удовлетворил иск, но частично. Размер компенсации снижен до 3 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А вас изводят соседи?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU