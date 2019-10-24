Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе
Городской суд города Снежинск постановил, что курившая на балконе женщина должна выплатить компенсацию соседям сверху. Люди неоднократно жаловались на мешающий им запах, однако соседи снизу продолжали курить.
— Пострадавшие жители рассказали в суде, что вынуждены сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма. К своему иску они приложили видеозаписи, которые подтверждают, что соседи курят на балконе, — рассказали в пресс-службе суда.
Так как куряки не шли на уступки, наглотавшиеся их дыма соседи потребовали моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Суд пошел им навстречу и удовлетворил иск, но частично. Размер компенсации снижен до 3 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.
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ИСТОЧНИК KP.RU