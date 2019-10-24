2019-10-24T10:35:10+03:00
Общество

Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе

Едкий дым раздражал соседей сверху
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Соседи сняли "преступление" на видеокамеру.Соседи сняли "преступление" на видеокамеру.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Городской суд города Снежинск постановил, что курившая на балконе женщина должна выплатить компенсацию соседям сверху. Люди неоднократно жаловались на мешающий им запах, однако соседи снизу продолжали курить.

— Пострадавшие жители рассказали в суде, что вынуждены сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма. К своему иску они приложили видеозаписи, которые подтверждают, что соседи курят на балконе, — рассказали в пресс-службе суда.

Так как куряки не шли на уступки, наглотавшиеся их дыма соседи потребовали моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Суд пошел им навстречу и удовлетворил иск, но частично. Размер компенсации снижен до 3 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А вас изводят соседи?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Союз журналистов Челябинской области возглавила Светлана Зайцева
Алексей Текслер в Карабаше увидел перемены к лучшему
Губернатор Алексей Текслер работает над снижением тарифа на тепло в Карабаше
Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск
В Челябинской области изменится система помощи неблагополучным семьям
В Карабаше губернатору показали пруд-фильтр, который спасет Аргази
Школьницу из Челябинской области, спасшую кроху от несущегося тепловоза, наградят как героя в Москве
Заместитель Алексея Текслера попал в аварию в центре Челябинска
В ветприемниках Челябинской области запретили эвтаназию кошек и собак
Устроивший резню в столице житель Челябинской области арестован в Москве
Признавшийся в убийстве Ксении Каторгиной из Челябинска сидит в одной камере с педофилами
Ургант высмеял колбасу из Челябинска в вечернем шоу
Лучшие рисунки юных жителей Челябинска станут открытками
Челябинск попал в число самых хвастливых городов России
Как долго задержится тепло в Челябинске
Жителей Челябинска удивил «мужской измеритель» в туалете ресторана
«Уж лучше, чем реклама прокладок!»: неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити
Педагога из Магнитогорска, уволенную за голые фото, допросят по делу о порнографии
«Трактор» в Риге в четвертом матче гостевой серии уступил «Динамо»
Соратницу Дубровского уволили с поста директора ФОМС в Челябинске
Водителя из Казахстана отправили в колонию-поселение за ДТП с пятью погибшими
Студент колледжа МЧС делал «закладки» в Челябинске, чтобы оплатить учебу
Разбили копилки: жители Челябинской области сдали в банки тонну мелочи
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии с лесовозом
Из дома под Челябинском, где задохнулись семья с ребенком, спасли кота
В Челябинской области на стройках детсадов выросло число бригад
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для создания импортозамещающего производства
Юрист забрала заявление на ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления