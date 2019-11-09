Многодетная мать из Челябинска построила карьеру, обучая бизнесменов... вежливости

38-летняя Елена Золина — маркетолог и предприниматель, соавтор книги о маркетинге «Фидбэк» с Игорем Манном.

Когда первый раз видишь Елену, сложно представить, что она — многодетная мама. Кстати, именно этот факт она отмечает своим главным достижением. Старшему Марку 10 лет, младшим двойняшкам в декабре будет 3 годика.

Елена Золина - мама троих детей, говорит, что хочет ещё. Фото героя публикации.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Елена Золина родилась в Челябинске. Когда ей было 17 лет, умерла мама. Воспитанием девушки занялась бабушка. Но Елена не любит об этом вспоминать.

— Я родилась под счастливой звездой. Мне не пришлось искать свое предназначение, ходить к астрологам с этим вопросом, — шутит Елена. — Дело жизни нашло меня само. Я училась экономике в университете. Факультет выбрала такой, чтобы точно поступить и обучаться бесплатно.

Елена Золина воспитывает троих детей одна. Фото героя публикации.

В то время крупная сеть продуктовых магазинов запустила программу подготовки резерва руководителей. Пригласили на конкурс выпускников вузов. Из 140 претендентов взяли двоих. Елена попала в число избранных.

ПРАКТИКА В КАЧЕСТВЕ ЗАКАЛКИ

— Нас стажировали во всех направлениях, на всех должностях по программе аналога компании Ford. На складе принимала и приходовала товар, в магазине расставляла, в отделе маркетинга заказывала вновь. Попробовала все...

Елена Золина - мама троих детей. Фото: героя публикации

СЕРВИС — ЭТО НЕ СКУЧНО

— Вспоминаю 2006 год. Мы с бывшим шефом розничной сети решили организовать консалтинговое агентство «Академия сервиса». Уверовав в эффективность сервиса для бизнеса, сняли офис в бизнес-центре и... просидели полгода практически без работы. Хотя рынок рос, все думали больше о захвате территории, но не о качестве. А я мечтала построить свою школу. Мечта осуществилась только через 10 лет.

Сегодня в Челябинске, наконец, поняли, что сервис необходим везде. Люди больше путешествуют, видят, как везде все устроено. И ждут, когда у нас будет так же. Когда мы получаем чуть меньше, чем ожидали — мы не довольны. Владельцы бизнеса начали задумываться не только о привлечении клиентов через рекламу, но и уделять больше внимания качеству своего продукта.

Елена сама воспитывает детей. Помогает ей няня. Фото: героя публикации.

В своей школе сервиса я обучаю людей: потратить чуть больше времени в общении с клиентом, проявить человечность, искренний интерес. Машину помыть чуть быстрее, без потери в качестве, предложить чашку кофе, перекинуться парой слов при оплате услуги или предложить в салон ароматизатор в подарок.

Это часто эффективнее платной рекламы. Такой сервис остается в памяти надолго, и в момент принятия решения, где получить услугу — нам невольно вспоминается позитивный опыт.

Именно поэтому, четыре года назад купив квартиру в центре города, я по доброй привычке езжу на автомойку в район прежнего проживания. Есть и анти-примеры. Если мы звоним в свой ТСЖ — не можем дозвониться и нам не дают компетентных ответов, нас начинает потряхивать. Любая негативная эмоция, даже каблук, ободранный на парковке компании, неприятный запах, излишне громкая музыка, не свежий вид униформы сотрудников, неудобный сайт — это анти-сервис.

zolina_helen Сейчас откликается тема про работу не в найме, а под проектные задачи Клиента Сейчас сильно меняется мировосприятие людей. Всё больше людей стремятся к свободному графику, так как есть желание заниматься спортом, возить детей на тренировки и ужинать всем вместе. Наемный график практически исключает такие возможности. И независимо от того, какое у тебя сегодня настроение, энергетическое состояние, самочувствие, ты должен пойти на работу. За всё время найма я скушала увесистую горсть антибиотиков и противовирусных, сильно подсадив здоровье. А всё почему? Болеть нельзя, косо посмотрят, осудят и всё такое. Сейчас мне видится совершенно иной формат эффективности и жизни. Формат полного управления своим временем. И не сказать, что я стала работать меньше. Может даже больше - ведь больше сил и энергии. И результат, эффективность мне нравится больше. Так как я слушаю себя, свою душу и тело. Я перестала себя корить и чморить, что я плохая мама. Мне нравится мой хоум-офис, мне нравится смотреть как мой номер 1 занимается айкидо, а младшие в Монтессори. Со следующей недели запланировали персональные тренировки по поаванию с малышами. Утром, в будни! Это еще и выгоднее по цене)

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

От множества важных профессиональных задач Елена двигалась к своей цели быть любящей женой и матерью. Нет, карьеристкой ее не назовешь. Но и уровень притязаний высокий. Поэтому с ней рядом должен быть сильный мужчина, иной просто не выдержит конкуренции. А такие — дефицит в наше время. Елена была замужем. Но не сложилось. Поэтому она одна растит троих детей.

— Мой самый успешный проект — это мои дети! Когда я была беременна двойней, я «выносила» и «родила», помимо малышей, прекрасную детскую клинику, которая стала украшением нашего города. Уникальность ее в том, что все стрессы, которые испытывают дети и родители в момент болезни, мы превратили в игру. В клинике применен подход геймификации. Медицинские процессы проходят в форме игры.

Дети - это самый успешный проект Елены. Фото: героя публикации.

Там нет врачей в белых халатах (этого боятся, вся униформа цветная), нет томительного ожидания в скучных коридорах — есть игровая комната, игровые модули, запрет на произношение слово укол — там ставят сыворотки смелости и смекалки.

В общем, побыть там — это как пройти увлекательный квест. В каждом кабинете тебя ждет своя история. А генеральный слоган клиники — «Лечение как приключение». Проект был успешен и благодаря сложившемуся доверию ко мне и моей команде от акционеров компании и главного врача.

— Есть ли сервис в Челябинске, и что вы готовы сделать для родного города?

— Раз уж я за это взялась, то, видимо, должна сделать многое. Несколько раз уезжала на проекты в разные города, и, благодаря неведомой мне силе и стечению обстоятельств, возвращалась в Челябинск. Сегодня могу с уверенностью сказать, что сервис в Че находится уже на достаточно высоком уровне. Многие лидеры рынка подтянулись и продолжают расти в этом направлении.

Есть у меня проект «СЕРВИС-СТРАНА», при реализации которого наш город может стать самым клиентоориентированным городом России. Серьезно! По моему мнению, это архи- важно в связи с предстоящими мероприятиями международного уровня — ШОС и БРИКС.

Из последнего, чем хочется делиться, что резонирует и откликается, — о женском. О женской смелости, ответственности, многозадачности, способности все успевать и при этом быть счастливой. Только я не про феминизм и я-самость, нет. С мужчиной, в любви, в полной семье — по мне, так круче! Но жизнь идет, ее не отложишь до той самой встречи. А жить в радости нужно и можно уже сейчас. Вот прям с этой минуты, ну, правда!