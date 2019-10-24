Секс есть: ВИЧ все чаще выявляют у тех, кому за 40 и старше

Мы попытались выяснить, почему растет число инфицированных среди людей старшего поколения и как защитить себя от заражения?

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРУППЫ РИСКА

— Заболевание ВИЧ-инфекция давно вышло за пределы групп риска и начало распространяться среди общего населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане в возрасте 30-50 лет, — рассказала главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Челябинской области Маргарита Радзиховская.

Для справки: По данным ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 2832 новых случаев ВИЧ-инфекции, в последние годы ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции на Южном Урале является половой путь — более 65,4% случаев. Возрастная структура заболевших ВИЧ-инфекцией представлена следующим образом: 18-30 лет — 20,4%, 31-40 лет — 43,3%, 41 — 50 лет — 23 %.

«Комсомолка» вместе с Областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями провела анонимный интернет-опрос. Попросили откровенно ответить и поделиться своим мнением женщин 40-50 лет. Вопрос звучал так: «Что вы знаете о ВИЧ-инфекции, предохраняетесь ли при половых контактах и каким способом, разговариваете ли вы о сексе и здоровье со своими детьми?».

На наш опрос откликнулись почти три десятка дам. Вот некоторые, на наш взгляд, самые характерные мнения и суждения (пунктуация и стилистика чуть изменены).

Пусть ничто не омрачит вашей любви. Фото: Олег УКЛАДОВ

«НЕТ ПОСТОЯННОГО ПАРТНЕРА»

«Многие говорят, что жизнь после 40 только начинается. Согласна с этим. У нас с мужем прекрасные отношения, и я уверена в том, что он мне не изменяет. Такие отношения называются моногамными. В постоянных отношениях важна верность друг другу. И тогда будет все в порядке, я так считаю (Наталья)».

«В разводе уже восемь лет. Выгляжу хорошо, хотя мне сейчас 48. Слежу за собой. Это модно и это нужно. Пока у меня нет постоянного партнера. За то время, пока не замужем, встречалась с четырьмя мужчинами. Предохранялась всегда исключительно за счет противозачаточных таблеток. После вашего опроса я серьезно задумалась. Кое-что почитала про ВИЧ… Кстати, у нас на работе много разведенных женщин, и истории у них примерно такие же, как у меня! (Татьяна Анатольевна)».

«Я второй раз замужем. С первым мужем развелась. Чашу переполнило то, что он пару раз «приносил в дом» всякую заразу. Проверялась, лечилась. Ругались с ним. Боялась даже заразиться ВИЧ. Но почему-то верила, что вот-вот все похождения мужа и вся эта зараза закончатся. Развелись. Познакомилась с другим человеком — ему тоже за 45. И е него это не певая семья. Первое время пользовались презервативами. Кстати, мужчина сам настаивал (Екатерина)».

«О ВИЧ я много читала. С дочкой уже лет с 15 начала говорить о предохранении. Она и сама мне рассказывала о том, что учителя в школе тоже поясняют такие основные правила поведения. Живу и воспитываю дочь одна, без мужа. Дочке скоро исполнится уже 25 лет. Думаю, что она всегда помнит о правилах безопасного секса. (Антонина)».

«ВИЧ считают болезнью поведения. Это мое мнение. В моем окружении есть люди, которые болеют ВИЧ. Это страшно. Своему сыну класса с 8-го я привожу такие примеры, и постоянно говорю о безопасных половых отношениях. В 9-ом классе я нашла у него презерватив. Ничего не сказала, но подумала, что это хороший знак и постоянно напоминала ему о том, что когда вырастет, лучше найти одного единственную любимую женщину. Сейчас сын учится на втором курсе техникума. Мне 48 лет. Замуж вышла во второй раз. Супруг меня любит, и у меня нет поводов его в чем-то подозревать (Ольга Викторовна)».

«Вспомните СССР. Тогда презервативы были в дефиците. Мы с мужем покупали про запас. Хороших противозачаточных таблеток не достать. Просто у нас уже было два сына. Обзаводиться еще детьми не хотели. Пользовались «резинками». Супруг и отец моих детей рано ушел из жизни. Сейчас без мужа. Встречалась с двумя мужчинами. Один — коллега по работе. Скажу честно — сама предлагала им пользоваться презервативами. Они не против. Если у меня появится еще один партнер, то, он тоже будет не против предохранения. Это нормально (Регина)».

«У меня недавно знакомая умерла. От СПИДа, говорят. Я и не удивляюсь. Знала о ее «похождениях». Под 50, а все не могла успокоиться. Никаких наркотиков. Только алкоголь, приятное общение… Говорила, что даже не помнила имена своих кавалеров. Я знала некоторых ее «друзей». У них семьи, дети. Страшно. Мой муж об этой истории тоже в курсе. Тоже серьезно задумался (без подписи)».

«Мне 47 лет. По работе мы время от времени должны сдавать тест на ВИЧ. Одна из женщин узнала, что больна ВИЧ. Может, я ошибаюсь, но мне кто-то сказал. Не знаю, откуда она, где работает. Но очень неприятный момент. Про СПИД и ВИЧ я слышала еще в 90-е годы. И напрасно сейчас забывают об этой болезни. Мне повезло. У меня второй муж. Я спокойна за наши отношения. Но вокруг столько всего. Человек может выглядеть здоровым, а на деле оказаться носителем ВИЧ (Светлана)».

«У моей подруги муж раньше работал дальнобойщиком. Ездил по России, был за рубежом. Недавно пошел устраиваться на новую работу, нужно было сдавать медицинские анализы. Оказалось, что у него ВИЧ. Жена не хочет верить в это. Обоим под 50 (Нина)».

«Моя знакомая вышла замуж в третий раз. Сейчас ей под 50. Через полгода она узнала, что ее муж инфицирован ВИЧ. Он рассказал ей, что до женитьбы не знал об этом. Подруга рассказывала мне, что хочет обратиться в полицию. Не знаю, чем все закончилось, но слышала, что если партнер знал, что болен ВИЧ, то это грозит ему уголовным наказанием. Как говорят, просвещен, значит защищен. Мы же сдаем анализы крови, например. Тест на ВИЧ тоже должен стать нормой лично для каждого. Истории случаются очень неприятные, мягко говоря. Знаю, что сегодня есть медицинские препараты, которые позволяют больным ВИЧ жить нормальной жизнью (без подписи)».

ВИЧ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ

В России уже достаточно примеров, когда людей осуждали за то, что они намеренно заражали своих партнеров ВИЧ-инфекцией. И Челябинск — не исключение.

Речь идет о событиях, которые произошли в Челябинске. Мужчина познакомился с дамами на сайте знакомств. От новых подруг он скрыл факт того, что болен опасным заболеванием.

Ленинский районный суд отправил 44-летнего ловеласа за решетку. Согласно материалам дела, зная о неизлечимом заболевании, электрик разместил на одном из сайтов объявление о знакомстве. Две женщины в возрасте 50-ти и 45-ти лет оказались не против завести с ним отношения. Средств защиты при интимной близости он не использовал. В итоге, заразил подруг ВИЧ-инфекцией. Дамы обратились в полицию. И потребовали наказать мужчину за распространение опасного заболевания.

И вот, суд признал любвеобильного электрика виновным и отправил в колонию на 5 лет. Также он должен выплатить женщина 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

НАЙТИ «ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ»

Специалисты-сексологи, психологи сегодня отмечают, что нередко риску заражения ВИЧ и ИППП подвержены и женщины так называемого «бальзаковского возраста». Так, к примеру, количество разводов сегодня превышает число заключенных браков. В обществе довольно много матерей-одиночек, женщин, которые долгое время живут в разводе и, тем не менее, не оставляют надежду снова найти крепкое плечо. Тем более, у многих дети уже подросли и не требуют такой пристальной заботы, свободного времени остается куда больше… Женщины, подчас, готовы на многое, чтобы «привязать» к себе мужчину, в том числе не предохраняться при половых контактах. Но остается один важный вопрос: часто ли женщины задумываются о безопасном сексе?

Медицинские работники одной из причин отказа от предохранения женщин — от 50 лет и старше называют менопаузу. В это время женщины отказываются от защиты, ведь риск развития нежелательной беременности больше их не пугает. А вот о том, что презерватив нужен еще и для защиты от инфекций, передающихся половым путем, почему-то забывают.

ПРЕДОХРАНИТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖИТЬ КОФЕ

По данным Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Челябинская область входит в 10-ку высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов России. И, как уже было замечено, процент «старения» эпидемии имеет устойчивую тенденцию к росту. А истории болезни объединяет то, что ВИЧ-инфекция передается именно половом путем.

Не случайно, в своем опросе мы спросили женщин о методах предохранения. Если проанализировать все ответы, то становится ясно, что этот вопрос почти все деликатно обходят. Не исключено, что связано это еще с советским «девизом» — «В СССР секса нет». Тогда о таких вещах не принято было говорить открыто (презервативы тогда называли резиновое изделием № 2), не говоря уже о том, что такие важные детали полового воспитания опускались.

Сегодня, когда источников полезной и нужной информации о средствах предохранения куда больше, не лишне еще раз напомнить о средстве контрацепции номер один — обычном презервативе. Психологи утверждают, что нет ничего страшного, если женщина сама предложит мужчине воспользоваться презервативом. Это, как предложить чашечку кофе.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Как правило, определить наличие ВИЧ-инфекции невозможно, единственным достоверным способом является тестирование на ВИЧ. Специалисты призывают, если в вашей жизни были риски, инфицирование, пройдите тестирование на ВИЧ.

— Некоторые боятся сдавать анализ, так как не хотят знать результат. Но страхов быть не должно: чем раньше человек узнает о своем заболевании, начнет наблюдаться у специалиста, тем своевременнее ему будет назначено лечение, благодаря чему он будет жить долго и качественно, — считает начальник отдела профилактики заболеваний минздрава Челябинской области Ольга Яворская.

Отметим, что Челябинская область является лидером в области диагностики. В регионе почти 75 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется на ранних стадиях.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Южноуральцев приглашают пройти тестирование на ВИЧ в торговых комплексах

Профилактическая акция «Здорово быть здоровым» пройдет 25 и 26 октября в ТРК «Космос».

В пятницу, 25 октября с 17.00 до 19.00 вас ждут интерактивные научные экспонаты, зажигательный танец zumba, викторины и конкурсы с призами. А 26 октября с 14.00 до 18.00 пройдет мероприятие, направленное на профилактику различных зависимостей и формирование здорового образа жизни. Центр профилактического сопровождения «Компас» подготовил для участников различные викторины и конкурсы с призами.

Также 25 и 26 октября с 12.00 до 20.00 можно будет пройти быстрое бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в ТРК «Космос» в специальной кабинке у главного входа в комплекс. Каждый желающий сможет пройти тест и получить в подарок средства барьерной контрацепции и памятные сувениры.

Жители Копейска смогут пройти тестирование на ВИЧ в специальной кабинке 27 октября в ТК «Слава» (2 этаж) с 15.00 до 19.00.

Со 2 ноября тестирование на ВИЧ южноуральцы смогут пройти в городах области (расписание на сайте www.СПИДЦЕНТР.РФ).