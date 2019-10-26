15 мимимишных фотографий собак с соревнований «Лохматый чемпион-2019»

Сегодня, 26 октября, в Челябинске состоялись веселые соревнования для собак «Лохматый чемпион-2019». Четвероногие показали, как умеют ловить и подносить мячик, быстро лопать корм, перепрыгивать через препятствия и слушаться хозяина. А еще продемонстрировали свои таланты: кто-то умеет выполнять трюки, а кто-то строить милейшую моську, чтобы хозяин не поругал за покусанный ботинок.

В спортивном празднике поучаствовали собаки разных пород, возрастов и весовых категорий. Самому маленькому участнику, шпицу Барни, исполнилось только пять месяцев.

Малыш Барни.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А самым крупным собакеном на празднике стал лабрадор Коби, он весит 45 килограммов!

Этот здоровячок весит 45 кг!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Соревнования прошли на площадке кинологического клуба «Локус». В них приняли участие 15 хвостатиков. Все они получили награды и подарки.

Полный фотоотчет с мероприятия мы опубликуем в понедельник, 28 октября, а пока делимся самыми интересными кадрами.

Участник соревнований Печенька со своей хозяйкой Татьяной.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Этого милого песика зовут Марс.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Красавцы ризеншнауцеры.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Тайский риджбек Джесси. Собак такой породы всего две в Челябинске.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это Бьютифул Джесс. Она стала одной из самых ярких участниц соревнований. Собака знает множество команд и отлично выполняет их.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Один из конкурсов соревнований был бег с препятствиями.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Ты сам-то это перепрыгнешь?»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Служебная овчарка Агата показывает «Зайку».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дай пять!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще один участник соревнований - такса Гретта.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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