Как апостол Лука написал самое точное Евангелие

Понедельник, 28 октября

Поста нет

В храмах читается отрывок из Послания к Ефесянам Апостола Павла:

Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Вторник, 29 октября

Поста нет

Притча дня:

Один христианин был весьма беден, жил в холодном домишке, был худ, так как его огород не давал обильных плодов. Но каждый день, выходя работать и уходя с работы, он с радостью говорил: «Слава тебе, Господи за все!».

Сосед однажды не выдержал и сказал ему:

— Да как ты можешь быть таким лжецом, строить из себя верующего человека?! Ведь ты невезучий, ты — нищий. Так за что ты так усердно благодаришь Бога?

И бедняк ответил:

— Ты не понимаешь суть. Бог лучше знает, что надобно мне для моего спасения. Вот хоть я и не оставляю своих трудов, все же мне надобен голод и одиночество, чтобы не согрешить и не погибнуть. Вот за это я и благодарю Бога.

Среда, 30 октября

Постный день

Бессребреники Косма и Дамиан

Жили в конце III века, в Аравии. Изучали медицину, но за свое бескорыстие при лечении людей, получили от Бога дар чудотворения.

Прослышав о многочисленных чудесах, их вызывал к себе римский наместник Лисий. Узнав, что они христиане, дал приказ им: принести жертву римским богам. Оба отказались. За что их избили, связали и бросили в море.

Но случилось чудо: веревки развязались и волна их вынесла на берег. Тогда Лисий обвинил их в дьявольском чародействе и велели сжечь. Но пламя костра не касалось Космы и Домиана. После ряда пыток было приказано отрубить им головы.

Четверг, 31 октября

Поста нет

Апостол Евангелист Лука

Был из числа 70-ти апостолов, проповедовал вместе с апостолом Павлом. Профессиональный врач, живописец. Он написал первые иконы Богородицы, так как был лично с ней знаком.

Луке принадлежит наиболее полное в фактологическом плане Евангелие. Он знал о всех новозаветных событиях от Пречистой Девы. Также он написал книгу Деяний святых апостолов, которая вошла в канонический текст Нового завета.

Апостолу Луке молятся перед прочтением духовных книг, чтобы легче понять их смысл, а также просят помощи в исцелении:

— Испроси и нам, немощным и слабым, прощение согрешений и утверди в нас надежду Царствия Небесного.

Пятница, 1 ноября

Постный день

Притча дня:

Один монах нерадиво проводил время в монастыре, часто опаздывал на службы в храм, небрежно выполнял порученную ему работу, нарушал посты. И вот когда наступил ему черед отдать Богу душу, лежа на смертном одре, обессиленный он улыбался и говорил:

— Братья мои, я вижу ангелов, они зовут меня к Отцу Небесному.

— Ты помутился рассудком, — отвечали ему монахи. — Молись усерднее и проси прощения, так как за твое нерадение в земной жизни получишь ты воздаяние за гробом.

— Я и сам был уверен в таком исходе для себя, грешного, но ангелы открыли мне, что прощены мне все мои грехи за то, что я никогда даже в мыслях никого не осудил, исполнив заповедь: «Не судите, да не судимы будете; если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Ваш Небесный»

Суббота, 2 ноября

Поста нет

Святой Артемий Веркольский

Жил в XVI веке в селе Верколе Двинского края в семье благочестивой крестьянки. Был кротким и молчаливым. Когда ему было 12 лет во время работы в поле его убила молния. Суеверные крестьяне решили, что отрока за что-то наказал Бог, положили его в лесу, прикрыв ветками.

И только через 32 года его тело было найдено нетленным. Позвали священника, узнали в церковных книгах имя юноши, совершили над ним чин отпевания. В то время в краю свирепствовала лихорадка. Один крестьянин, взял от гроба Артемия кусочек бересты, и нанизал его на ничтоку с крестом своему умирающему сыну. И тот выздоровел.

По молитвам перед иконами с обликом праведного Артемия многие получали и получают исцеления. А на месте обретения мощей Артемия был построен монастырь.

Воскресенье, 3 ноября

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Проповедь дня:

— Помыслы в человеке бывают от Бога, от естества (наших мыслей - прим. ред.) и дьявола. Но различать без ошибки в каждом отдельном случае природу помысла может только ум, очищенный от страстей. А пока человек, хотя бы он был величайшим психологом, работает греху, до тех пор, будет он в обольщении.

Те помыслы, которые вносят успокоительную радость в сердце (это может быть и скорбь), они от Бога. А те, которые влекут за собой смущение или нестройную радость, они — дьявольские. И их нужно прогонять усердной молитвой к Богу. Но при этом нужно жить воздержно и стараться исполнять заповеди. А если человек постоянно сам в себе разжигает страсти, то и понятно, откуда у него помыслы, — во всяком случае, не от Бога.

Епископ Варнава (Беляев).

КСТАТИ

Почему ученые верят в Бога

Доктор Давид Р. Инглис, один из руководителей Национальной физической лаборатории США пишет: «Мы (физики) видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям… Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это нечто является причиной создания Вселенной, и эта причина не может быть нами понята».

Председатель Департамента атомной и молекулярной физики (Бельгия) доктор Жюль С. Дюшезн добавляет: «Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что сегодня труднее убедить ученого, что Бог не существует…».

Выдающийся эксперт по космическим полетам, руководитель отдела ракет и космических кораблей, Главный специалист по конструированию пилотируемых капсул серии «Меркурий» и «Джемини», а также руководитель их запусков, Уолтер Ф. Бурке, в свою очередь, свидетельствует: «Духовное возрождение в последнее время проникло и в среду ученых, занимающихся исследованием космоса… Я стоял около ракеты и молился об Аллане Теппарде перед его стартом, и я не видел вокруг сухих глаз…».

Один из крупнейших американских ученых, пионер в области цветного телевидения Элмер Энгстром на вопрос о происхождении Вселенной заявил напрямую: «Я вижу хорошо продуманный и разработанный план, по которому было совершено Творение…».

Из книги Алексея Фомина «Доказательсво существования Бога».