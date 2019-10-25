В Челябинске установили скульптуру «беременной» Валентины Терешковой

Первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года. 8 июня 1964 года у нее родилась дочь Елена. То есть, безвоздушное пространство на корабле «Восток-6» Валентина Владимировна покоряла не беременной.

Это все к чему... В Челябинске, в отремонтированном парке им Терешковой, установлена бронзовая скульптура женщины-космонавта. Автор изобразил ее сидящей в кресле, со шлемом на коленях. Только вот шлем смотрится как… живот сильно беременной женщины. И руку на шлеме бронзовая Терешкова держит так по-женски: нежно, с любовью.

Есть опасение, что тинэйджеры, плохо знакомые с историей развития отечественной космонавтики, так и запомнят: тетя Валя летала на орбиту беременной.

Может быть, изобразить Героя Советского Союза нужно было как-то иначе?

1963 год. Советские герои космоса Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в Берлине. Фото АДН-ТАСС

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