2019-10-25T14:37:30+03:00
Общество

В Челябинске установили скульптуру «беременной» Валентины Терешковой

Спорное изображение Героя Советского Союза появилось в Тракторозаводском районе
Ольга АНТОНОВА
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Скульптура Валентины Терешковой в челябинском парке получилась сильно беременной. Фото: cheladmin.ruСкульптура Валентины Терешковой в челябинском парке получилась сильно беременной. Фото: cheladmin.ru
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Первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года. 8 июня 1964 года у нее родилась дочь Елена. То есть, безвоздушное пространство на корабле «Восток-6» Валентина Владимировна покоряла не беременной.

Это все к чему... В Челябинске, в отремонтированном парке им Терешковой, установлена бронзовая скульптура женщины-космонавта. Автор изобразил ее сидящей в кресле, со шлемом на коленях. Только вот шлем смотрится как… живот сильно беременной женщины. И руку на шлеме бронзовая Терешкова держит так по-женски: нежно, с любовью.

Есть опасение, что тинэйджеры, плохо знакомые с историей развития отечественной космонавтики, так и запомнят: тетя Валя летала на орбиту беременной.

Может быть, изобразить Героя Советского Союза нужно было как-то иначе?

1963 год. Советские герои космоса Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в Берлине. Фото АДН-ТАСС

1963 год. Советские герои космоса Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в Берлине. Фото АДН-ТАСС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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