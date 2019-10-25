Сезон охоты: почему в челябинских лесах исчезли утки, но расплодились кабаны

Угадайте, сколько выстрелов я сделал по уткам на утренней зорьке? Не поверите, ни одного! И это на открытии осенней охоты. В прежние годы охотники вели такой огонь, что стволы раскалялись. А теперь стрелки стоят вокруг озера часто, как грибы после дождя, а уток не нет. За два дня опустошил патронташ на семь патронов. И все мимо! Ну, хоть сам застрелись.

Куда уплыли птицы?

Чтобы ответить на вопрос, куда делись утки, нужно разобраться, куда делась вода? В нашей кампании все люди пожилые, и вспоминают, что по тем местам, где сегодня в лакированных ботинках можно ходить, раньше только на лодках плавали. Когда-то к болотам на машине пробраться было почти невозможно, но если пробрался, то стреляй, наслаждайся — если меньше 30 уток за выходные взял, значит, не повезло! Сейчас от мелких озер даже луж не осталось. А крупные заросли камышом, обмелели.

Рыба тоже здесь вывелась, а вместе с ней исчезли прожорливые бакланы и пеликаны. И что? Дожди, вроде идут исправно (как и всю страну, нас заливает), на снег тоже не жалуемся, но воды нет. Вода уходит куда-то в землю. Почему? Нам охотникам не понять. Что-то человек делает не так. Катастрофа планетарного масштаба.

Фото: Михаил Фролов.

Все зерно — бройлерам

Нет воды — нет корма. Но корма для уток нет и по другой причине. Раньше как было? Осенью все дороги были усыпаны зерном (все наше советское!). И дороги были с ямами, и машины с дырявыми бортами, и шоферы не совсем трезвые. Часть урожая вовсе не успевали убрать, и все уходило под снег — подсолнухи, горох, овес и так далее. Было где жировать и зайцам, и косулям. В 90-е годы поля забросили, и они заросли березой. А что сейчас? Сейчас пришли настоящие хозяева. Поля купили и вновь восстановили бизнесмены из птицепрома. Комбайнеры получают очень хорошие деньги, и знают, что за единственный залет по пьянке в поле их больше не выпустят никогда. Поэтому работаю сутками, и очень чисто: скосили зерновые, обмолотили, солому тут же убрали и поле вспахали. Все зернышко, что раньше уткам перепадало, доедают жирным бройлеры на птицефабрике!

Нужен ли егерю кассовый аппарат?

Как приумножить число уток? Этот вопрос областные чиновники решают по-своему. Весеннюю охоту на уток вот уже два года у нас можно вести лишь с подсадной уткой. (Прежде охотились с чучелами). Где мне, городскому человеку, подсадную утку взять? Стоит она до 1,5 тысячи рублей, везти на охоту ее нужно в клетке. А после охоты — в суп. И все это ради двух дней? Можно, конечно, взять в аренду — минимум 500 рублей в день, но далеко не в каждом хозяйстве такие утки есть.

Трудности эти, как в частных разговорах объясняют чиновники, созданы для сохранения поголовья птицы. И что в итоге? На весеннюю охоту люди перестали ездить, а утки больше не стало. А цены растут. В прошлом году сезонная путевка на утку для пенсионеров стоила 1600 рублей, а в нынешнем — 2000. Говорят, что егерей скоро заставят работать с кассовым аппаратом. Вот так!

Когда к свиньям относятся по-человечески

Дело было к вечеру. Стою на номере. Вдруг из камышей доносится ругань друга Вити:

— Пошли отсюда! Заколебали вы уже!

И так далее, не для печати. Кто ему так в камышах не угодил? Ха! Выходят оттуда три кабанихи, а за ними, выстроившись в цепочку, 20 кабанят-полосатиков. И прямиком к машине, которую оставили на берегу озера рыбаки. Стали что-то возле колес копать. Выскочил рыбак, стал их веслом отгонять.

Фото: Виктор Драчев.

Кабанья мелочь сначала бросилась наутек, но потом, глядя на мамок, остановилась. Мамки, как ни в чем не бывало, смотрели на рыбака. Мол, что орешь, дай что-нибудь пожрать!

Лицензия на кабана в нашем хозяйстве стоит чуть больше 10 тысяч — дешевле, чем на косулю. Получить ее просто. И завалить кабанчика так же просто: не нужно его искать, он сам к тебе придет! Поэтому спроса на эти лицензии нет — это как домашнюю свинью «замочить», никакого азарта! Кабаны всюду. Вот этой осенью главная кабаниха привела на окраину деревни целую свору сородичей, и они дружно стали копать картошку на огороде. Мимо проезжали городские, выбежали, стали делать селфи — никто не боится! (Хозяйки не было, она дала бы такое «селфи» всей стае!).

Кабаньи выводки часто переходят дорогу, где стоят брошенные китайцами теплицы (нелегалов выгнали!): раньше их здесь прикармливали ботвой и овощами. Почему кабаны развелись в таком количестве?

А потому, что стали они почти домашними животными. Некоторые предприимчивые товарищи стали держать самок кабанов в загонах, которые строят на болотах. Кабаниха сидит в загоне, а «мелочь» выходит погулять.

Инспекторы подкармливают зерном диких кабанов. Фото: Алексей Булатов .

Раз в два дня им привозят мешок зерна. Кабанята, которые едут зерно и кормятся на болоте самостоятельно, растут в два раза быстрее. Иногда уходят дня на 2-3, но обязательно (но до определенного возраста, нужно не прозевать!) возвращаются к мамке.

Своих хозяев и их машины они узнают по звуку мотора. Но к людям малыши выходят только после того, как кабаниха дает условный «хрюк»: свои! Некоторые строят для самцов домики из камыша, огораживают их жердями, и подпускают к ним домашних свинок. Получаются кабасвины, которые жрут все, и в отличие домашних свиней никогда не болеют.

Так что помочь животному миру можно. Нужно всего-то относится к зверям по-человечески.

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