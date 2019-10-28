«Должна 9,5 миллионов»: чемпионка мира из Челябинска стала жертвой кредитной аферы

21-летняя Елизавета Кунтсман чемпионка мира и Европы по «волейболу сидя». Родом она из города Копейск Челябинской области. Сейчас живет и тренируется в Москве. В этом году одна из лучших спортсменок-инвалидов России стала заложницей фирмы, обещавшей купить ей электронные протезы.

СТОЯЛА РЯДОМ С ПОЕЗДОМ

Лиза осталась без ног, когда ей было восемь лет. Вместе с подружкой она стояла на железнодорожной платформе, ждала, когда проедет грузовой поезд. Неожиданно ее бросило под колеса. Из последнего вагона торчала проволока, за которую зацепилась девочка. Обе ноги раздробило. Одну по колено, вторую — чуть выше.

Лизу предложили отдать на воспитание в реабилитационный центр для инвалидов. Но мама отказалась. Поначалу девочка занялась вязанием и лепкой. Но было скучно. И тогда мама, в прошлом баскетболистка, привезла дочь в спортивный реабилитационный центр.

Лиза стала играть в баскетбол и керлинг. Глаза горели, ей это очень нравилось! Потом увлеклась волейболом. Лизу заметили тренеры сборной России, в 13 лет она стала самой юной волейболисткой всего паралимпийского движения.

Сегодня она чемпионка мира и Европы, Заслуженный мастер спорта.

«МЫ НЕ ВИДЕЛИ ЭТИ ДЕНЬГИ»

Коляской Лиза управляет, словно ходит сама. Но мечты в прямом смысле встать не ноги не оставляла. Современные протезы это позволяют. Но стоят они дорого. Помочь согласились «добрые люди».

Елизавета в 21 год уже Заслуженный мастер спорта. Фото: личная страничка героини публикации в ВК.

Мама Лизы Ира Адамовна рассказала журналисту КП-Челябинск подробности этой истории:

— Мы стали жертвой обмана со стороны руководителя Центра юридической поддержки инвалидов Валерия Перевозникова. Обещая приобрести новые протезы, он в начале года оформил на Лизу кредит около пяти миллионов. Погашать сумму должен был Центр. Денег мы не видела, они сразу шли к ним на счет.

Почему мы поверили ему? Перевозников уже приобретал Лизе протезы. И все было нормально. А 21 октября мы узнали, что попали в «кредитную ловушку». Протезов нет, только громадный долг перед банком. На нас уже подали в суд по месту прописки в Копейске. С процентами набежало 9,5 млн рублей! Мы подаем встречный иск.

От нашего адвоката мы узнали, что Перевозников кинул более 40 инвалидов по всей России. Называются суммы порядка 200 миллионов. На него заведено уголовное дело. Идет следствие. Два суда инвалиды уже выиграли.

КОММЕНТАРИЙ

Такие покупки по знакомству не делаются

По словам председателя федерации паралимпийского спорта Челябинской области Анатолия Халабова современные протезы сегодня стоят недешево, и потому с такими покупками нужно быть крайне осторожными:

— Нельзя так безрассудно, основываясь только на какой-то информации из интернета отдавать такие деньги кому-то. Представиться можно кем угодно. Инвалиды из такой категории людей, которые привыкли доверять людям, и здесь нужно подстраховывать.

На протезах категории «хай-тек» сегодня играют и выступают ведущие спортсмены-паралимпийцы. Такие дорогие покупки нужно делать не по интернету или перечислением с карты на карту. Нужно обязательно обращаться в Министерство социальных отношений, в специализированные реабилитационные центры, в федерации по паралимпийским видам спорта. Заказы делаются под конкретного человека, под его анатомические особенности. Примеров, когда приобретаются современные протезы без всяких «хитрых схем» очень много. И спортсмены после этого прекрасно выступают на самом высоком международном уровне.

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