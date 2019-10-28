Аварийные службы в Челябинске: куда звонить, если прорвало трубы, выключили свет, чувствуется запах газа или под ногами открытый колодец [Инструкция КП]
Современный город — большой организм, который пронизан коммунальными сетями. Одни протянуты по воздуху, другие — под землей, а третьи заходят в жилые дома и разбегаются по квартирам.
Многие сети уже довольно изношены, а потому нередко рвутся и приводят к коммунальным авариям. Куда звонить, если прорвало трубу, выключили свет, чувствуется запах газа или под ногами — открытый колодец. Мы собрали вместе координаты аварийных и диспетчерских служб Челябинска.
ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ В ГОРОДЕ
Диспетчер УЖКХ администрации Челябинска: 263-21-21.
Сюда следует сообщать об авариях на наружных сетях: если на улице прорвало трубы водоснабжения или теплоснабжения, погас свет. Диспетчер города также может сказать, каков масштаб аварии и когда примерно ее устранят.
У диспетчера города нет своих аварийных бригад. Он передает информацию дальше — в ту службу, которая реально способна устранить ЧП.
Если вы позвоните с вопросом «не по адресу», вас перенаправят к диспетчеру по районам, к диспетчеру коммунального предприятия или в управляющую компанию. Не злитесь — отнеситесь к этому с пониманием.
ПРОПАЛО ТЕПЛО
АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»:
— 246-72-73;
— 246-72-72.
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»:
— 723-01-87.
«Тепловые электрические сети и системы» (отвечают за локальные котельные):
— 735-00-50.
НЕТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:
— контактный центр 729-95-59:
— водоканалсети №1 Металлургический район 721-26-92.
ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ
ПО «Челябинские городские электрические сети» — филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»:
— Советский район 237-18-10;
— Центральный, Калининский районы 741-36-90;
— Тракторозаводский район 775-16-75;
— Курчатовский район 741-04-15;
— Ленинский район 256-07-12.
ОАО «Челябинская электросетевая компания»:
— 750-42-07;
— 223-93-73.
МУП «КОММЕТ» : электрические сети Металлургического района:
— 726-05-51;
— 726-40-82.
ПАХНЕТ ГАЗОМ
«Челябинскгоргаз»:
— 04;
— 260-96-50; 260-93-35.
«Газэнергосервис»:
— 124;
— 724-33-03;
— 724-33-02.
ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ В РАЙОНЕ
Звоним диспетчеру в администрацию района, если:
— прорвало трубу на улице;
— погас свет;
— нарушены правила благоустройства;
— вы видите открытый люк.
Администрация Калининского района:
— 791-94-10 (будни с 8-30 до 17-30);
— 791-94-10;
— 791-13-10;
— 791-19-91 (будни с 17-30 до 8-30, выходные — круглосуточно).
Администрация Курчатовского района:
— 741-45-48.
Администрация Ленинского района:
— 256-23-05.
Администрация Металлургического района:
— 735-80-14.
Администрация Советского района:
— 237-26-44 (будни с 8-30 до 17-30);
— 237-26-23;
— 237-26-33 (будни с 17-30 до 8-30, выходные -круглосуточно).
Администрация Тракторозаводского района:
— 775-30-39.
Администрация Центрального района:
— 263-31-14 (будни с 8-00 до 17-00);
— 263-30-04 и 264-56-31 (будни с 17-30 до 8-30, выходные -круглосуточно).
АВАРИЯ ДОМА И ВО ДВОРЕ
Аварийные службы управляющих компаний устраняют последствия ЧП внутри дома, в подъезде и во дворе. Например:
— сорвало вентиль на кране;
— дал течь унитаз;
— потух свет во всем подъезде;
— протекает батарея;
— у крыльца гололед — того и гляди кто-нибудь упадет.
УК «Ремжилзаказчик» Центрального района:
— 072;
— 263-41-21
«УК Ленинского района-7», УК «Ленар», УК «Ленком»:
— 256-89-94.
«Антей», «Гефест, «Титан»:
— 211-65-82.
«Хризолит», «Аквамарин», «Аметист»:
— 248-34-35;
— 274-42-14.
УК «Южуралстройсервис»:
— 253-84-23;
— 8-951-808-49-94.
Компания «Жилкомсервис»:
— контактный центр 217-00-77;
— по водоснабжению и отоплению 775-15-92;
— по электроснабжению («Электролюкс») 775-10-08.
УК «Альтернатива»:
— 773-93-34.
«ДЕЗ Калининского района»:
— 268-95-20.
«МЖКО»:
— 729-88-87.
УК «Созвездие»:
— 729-95-15.
УК «ПЖРЭО Курчатовского района»:
— 737-32-29.
«Ремжилзаказчик» Металлургического района:
— 735-00-68;
— 725-99-85.
«Доверие»:
— 735-18-77;
— 735-23-63.
УК «Альфа»:
— 244-45-45;
— 244-39-98.
Группа компаний «Тополинка»:
— 281-01-40;
— 8-800-550-2022.
УК ЖЭУ «Территория»:
— 796-14-71;
— 796-14-39.
УК «Инженерный комплекс Западный луч»:
— 217-71-01.
УК «Городок ЧВВАКУШ»:
— по водоснабжению и отоплению 8-900-082-10-30;
— по электроснабжению 8-900-066-74-49.
Телефоны более мелких объединений (типа ТСЖ) можно быстро найти на квитанциях. Лучше заранее выписать их на отдельный листок и убрать в укромное место или повесить на холодильник — словом, туда, где вы сможете быстро их отыскать в экстренной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU