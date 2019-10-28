Аварийные службы в Челябинске: куда звонить, если прорвало трубы, выключили свет, чувствуется запах газа или под ногами открытый колодец [Инструкция КП]

Современный город — большой организм, который пронизан коммунальными сетями. Одни протянуты по воздуху, другие — под землей, а третьи заходят в жилые дома и разбегаются по квартирам.

Многие сети уже довольно изношены, а потому нередко рвутся и приводят к коммунальным авариям. Куда звонить, если прорвало трубу, выключили свет, чувствуется запах газа или под ногами — открытый колодец. Мы собрали вместе координаты аварийных и диспетчерских служб Челябинска.

ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ В ГОРОДЕ

Диспетчер УЖКХ администрации Челябинска: 263-21-21.

Сюда следует сообщать об авариях на наружных сетях: если на улице прорвало трубы водоснабжения или теплоснабжения, погас свет. Диспетчер города также может сказать, каков масштаб аварии и когда примерно ее устранят.

У диспетчера города нет своих аварийных бригад. Он передает информацию дальше — в ту службу, которая реально способна устранить ЧП.

Если вы позвоните с вопросом «не по адресу», вас перенаправят к диспетчеру по районам, к диспетчеру коммунального предприятия или в управляющую компанию. Не злитесь — отнеситесь к этому с пониманием.

ПРОПАЛО ТЕПЛО

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»:

— 246-72-73;

— 246-72-72.

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»:

— 723-01-87.

«Тепловые электрические сети и системы» (отвечают за локальные котельные):

— 735-00-50.

НЕТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:

— контактный центр 729-95-59:

— водоканалсети №1 Металлургический район 721-26-92.

ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ

ПО «Челябинские городские электрические сети» — филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»:

— Советский район 237-18-10;

— Центральный, Калининский районы 741-36-90;

— Тракторозаводский район 775-16-75;

— Курчатовский район 741-04-15;

— Ленинский район 256-07-12.

ОАО «Челябинская электросетевая компания»:

— 750-42-07;

— 223-93-73.

МУП «КОММЕТ» : электрические сети Металлургического района:

— 726-05-51;

— 726-40-82.

ПАХНЕТ ГАЗОМ

«Челябинскгоргаз»:

— 04;

— 260-96-50; 260-93-35.

«Газэнергосервис»:

— 124;

— 724-33-03;

— 724-33-02.

ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ В РАЙОНЕ

Звоним диспетчеру в администрацию района, если:

— прорвало трубу на улице;

— погас свет;

— нарушены правила благоустройства;

— вы видите открытый люк.

Администрация Калининского района:

— 791-94-10 (будни с 8-30 до 17-30);

— 791-94-10;

— 791-13-10;

— 791-19-91 (будни с 17-30 до 8-30, выходные — круглосуточно).

Администрация Курчатовского района:

— 741-45-48.

Администрация Ленинского района:

— 256-23-05.

Администрация Металлургического района:

— 735-80-14.

Администрация Советского района:

— 237-26-44 (будни с 8-30 до 17-30);

— 237-26-23;

— 237-26-33 (будни с 17-30 до 8-30, выходные -круглосуточно).

Администрация Тракторозаводского района:

— 775-30-39.

Администрация Центрального района:

— 263-31-14 (будни с 8-00 до 17-00);

— 263-30-04 и 264-56-31 (будни с 17-30 до 8-30, выходные -круглосуточно).

АВАРИЯ ДОМА И ВО ДВОРЕ

Аварийные службы управляющих компаний устраняют последствия ЧП внутри дома, в подъезде и во дворе. Например:

— сорвало вентиль на кране;

— дал течь унитаз;

— потух свет во всем подъезде;

— протекает батарея;

— у крыльца гололед — того и гляди кто-нибудь упадет.

УК «Ремжилзаказчик» Центрального района:

— 072;

— 263-41-21

«УК Ленинского района-7», УК «Ленар», УК «Ленком»:

— 256-89-94.

«Антей», «Гефест, «Титан»:

— 211-65-82.

«Хризолит», «Аквамарин», «Аметист»:

— 248-34-35;

— 274-42-14.

УК «Южуралстройсервис»:

— 253-84-23;

— 8-951-808-49-94.

Компания «Жилкомсервис»:

— контактный центр 217-00-77;

— по водоснабжению и отоплению 775-15-92;

— по электроснабжению («Электролюкс») 775-10-08.

УК «Альтернатива»:

— 773-93-34.

«ДЕЗ Калининского района»:

— 268-95-20.

«МЖКО»:

— 729-88-87.

УК «Созвездие»:

— 729-95-15.

УК «ПЖРЭО Курчатовского района»:

— 737-32-29.

«Ремжилзаказчик» Металлургического района:

— 735-00-68;

— 725-99-85.

«Доверие»:

— 735-18-77;

— 735-23-63.

УК «Альфа»:

— 244-45-45;

— 244-39-98.

Группа компаний «Тополинка»:

— 281-01-40;

— 8-800-550-2022.

УК ЖЭУ «Территория»:

— 796-14-71;

— 796-14-39.

УК «Инженерный комплекс Западный луч»:

— 217-71-01.

УК «Городок ЧВВАКУШ»:

— по водоснабжению и отоплению 8-900-082-10-30;

— по электроснабжению 8-900-066-74-49.

Телефоны более мелких объединений (типа ТСЖ) можно быстро найти на квитанциях. Лучше заранее выписать их на отдельный листок и убрать в укромное место или повесить на холодильник — словом, туда, где вы сможете быстро их отыскать в экстренной ситуации.