2019-10-31T12:21:40+03:00
Общество

«Хотели упрятать в больницу, чтобы спасти от любви»: пара из Челябинска сбежала за счастьем на Бали

И теперь учат других, как любить и не боятся трудностей [Люди города ЧЕ]
Ирина КАРЕЛИНА
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Бизнес рухнул, жена ушла. Депрессия...

Когда смотришь на Николая, не верится, что все это с ним случилось. Сейчас он и его супруга Ксения просто светятся от счастья. Но чтобы стать такими, они прошли непростой путь.

Сначала уехали из Челябинска в Сочи, потому что их любовь осудили близкие. А потом перебрались на Бали. Денег не было, а влюбленные ждали ребенка. Но выход нашли: стали зарабатывать и теперь учат этому других.

ПОТЕРЯЛ ВСЕ

— Когда разрушился мой первый брак, жизнь как будто закончилась, — рассказывает Николай корреспонденту КП-Челябинск. — Мы прожили вместе почти 10 лет. Но, наверное, я просто играл хорошего мужа, а на самом деле мы не были созданы друг для друга. Это было время, когда я потерял все.

Тогда же случился финансовый кризис. Николай занимался магазинами европейской одежды. Из-за скачка курса пришлось дешево продать их и хорошую машину. Но даже этого не хватило, чтобы погасить долги. А супруга в декрете. Ссоры. Она все чаще уезжает к маме, а потом уходит... к другому.

Николай был в депрессии. Чтобы развеяться, он записался на курсы актерского мастерства. Там и встретил Ксению. Она была прекрасна. А еще была замужем, воспитывала двоих детей.

Свою жену Николай называет Богиней. Фото из личного архива героев.

Свою жену Николай называет Богиней. Фото из личного архива героев.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ЛЮБВИ

Ксения переживала скоропостижную кончину матери. Перекрасилась из брюнетки в блондинку, стала вегетарианкой — стопроцентное попадание в сердце Николая.

— Но я не допускал и мысли, что мы можем быть вместе. Однажды мы с ней зашли в храм. Стояли, слушали песнопения. И какое-то чудо происходило между нами. Когда мы вышли, Ксения призналась в своих чувствах ко мне. Спасибо ей, ведь я бы не решился. А в тот момент я понял, что мы сможем справиться с любыми проблемами. А их было много, в том числе родственники, желающие отправить Ксению подальше - в деревню или в больницу, чтобы защитить от новой любви.

ОТ ДЫРЫ В КАРМАНЕ — К ВИЛЛЕ НА ОСТРОВЕ

Николай и Ксения сыграли скромную свадьбу в квартире. И стали готовится покинуть город. Ксения на тот момент была беременна.

Продавали все, что только можно. Получилось 40 тысяч, которых едва хватило на авиабилеты и месяц аренды комнаты. Так Плехановы начали новую жизнь.

— Ксения ходила зимой в старых сапогах. Фрукты в нашем доме были редкостью, — вспоминает Николай. — Мы впятером (Николай, Ксения, две ее дочери и новорожденная малышка — прим. автора) занимали одну комнату в квартире. В другой жили друзья. Третью сдавали, чтобы выручить еще какие-то деньги.

Эта комната положила начало их бизнесу в сфере недвижимости. Плехановы стали брать квартиры в управление: сдавали их курортникам, командировочным и таким же искателям счастья, как они сами. Дела пошли в гору. Сейчас они занимаются жильем в Казани, Севастополе и Челябинске. И обучают этому других.

Семья в сборе. Фото из личного архива героев.

Семья в сборе. Фото из личного архива героев.

Путешествуя, Николай и Ксения решили жить на Бали. А почему бы и нет? Переехали на остров и арендовали виллу. И продолжили оттуда руководить своим бизнесом.

КАК КУПИТЬ ОСТРОВ

Плехановы уже три года живут на Бали. У них большой дом с бассейном и садом.

Николай пишет в соцсетях посты под названием «Как я купил остров».

— Но ведь вы его не купили? — удивляюсь я.

— Это трансерфинг реальности, — объясняет Николай. — Писать, как будто цель уже осуществилась, проживать это тотально, чувствовать, ощущать картинки, запахи, вкусы, эмоции. И тем самым сонастраиваться, чтобы начать притягивать к себе эту цель. Важно не задавать себе вопрос, как это возможно сделать. Важно, что ты хочешь, а вселенная пусть решает, как это осуществить. Моя цель — купить остров, сделать уникальный курорт.

Блог Плехановых в соцсетях — не только о деньгах, но и о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

ПРО РОССИЮ И ЧЕЛЯБИНСК

— По России скучаем, — признается Николай. — Часто вспоминаем ржаной круглый челябинский хлеб: горячий, с хрустящей корочкой. А еще гречку. Но здесь ее можно купить за 300 рублей. Или отведать в русском кафе... Еще не хватает осени.

Челябинск — хороший город, если отбросить вонь и грязь. Но большинство его жителей страдают бедностью мышления. Они жалуются на низкие зарплаты, плохие условия жизни, но не делают ничего, чтобы это исправить. Хуже того: они даже не хотят ничего менять.

Утро начинается не с кофе. Фото из личного архива героев.

Утро начинается не с кофе. Фото из личного архива героев.

ФАКТЫ О БАЛИ, ИЛИ СЕКС — ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ!

Бали кажется райским островом: жуй кокосы, ешь бананы, лето круглый год. Но есть тут особенности, которые русскому человеку кажутся дикостью. Вот что рассказывает семья Плехановых:

* В Индонезии хотят принять закон, который запретит заниматься любовью на Бали, если вы не муж и жена. Только не совсем понятно, как это будут контролировать.

* Во время свадьбы женщине подпиливают напильником клыки, чтобы она была смиренной женой для своего мужа.

* Друг Плехановых вышел замуж за девушку балийку, и, чтобы их союз скрепили официально, нужно было обручиться по канонам какой-нибудь религии. Самой доступной оказался буддизм. Оплата монаху составила около 3 млн. индонезийских рупий (около 13,5 тыс. руб.). У представителей других религий это стоит намного дороже.

* Чтобы работать на Бали, нужно специальное разрешение «китас». Оно стоит от 1 тыс. долларов. И нужно время, чтобы его получить. Даже фотографа на пляже могут поймать за руку и, если у него нет, оштрафовать и депортировать.

* Почти все заработанные тяжелым трудом деньги идут у балийцев на обслуживание церемониальных процессий: покупку атрибутов, привозных глянцевых фруктов и т. д. Различные церемонии проходят у них около 200 дней в году. Не участвовать в них означает стать изгоем общества.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ НА БАЛИ

Считаем в российских рублях:

* Место в хостеле или аренда дома в непопулярной деревушке — около 7 тыс. руб. в месяц.

* Аренда дома в крупном городе (например, в Убуде) — от 14 тыс. руб. За 25 — 45 тыс. можно арендовать виллу с бассейном.

* Все, что выращено здесь, стоит недорого. Например, помидоры — 40 руб./кг., пучок зелени — 20 руб. Если экономить, в месяц одному человеку на продукты хватит 3 тыс. руб.

* Традиционное блюдо в ресторане (например, рис или лапша с овощами) — 100 руб.

* Аренда мопеда — от 2,5 до 5,5 тыс. руб. в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете челябинцев, переехавших за рубеж при интересных обстоятельствах?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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