«Хотели упрятать в больницу, чтобы спасти от любви»: пара из Челябинска сбежала за счастьем на Бали

Бизнес рухнул, жена ушла. Депрессия...

Когда смотришь на Николая, не верится, что все это с ним случилось. Сейчас он и его супруга Ксения просто светятся от счастья. Но чтобы стать такими, они прошли непростой путь.

Сначала уехали из Челябинска в Сочи, потому что их любовь осудили близкие. А потом перебрались на Бали. Денег не было, а влюбленные ждали ребенка. Но выход нашли: стали зарабатывать и теперь учат этому других.

ПОТЕРЯЛ ВСЕ

— Когда разрушился мой первый брак, жизнь как будто закончилась, — рассказывает Николай корреспонденту КП-Челябинск. — Мы прожили вместе почти 10 лет. Но, наверное, я просто играл хорошего мужа, а на самом деле мы не были созданы друг для друга. Это было время, когда я потерял все.

Тогда же случился финансовый кризис. Николай занимался магазинами европейской одежды. Из-за скачка курса пришлось дешево продать их и хорошую машину. Но даже этого не хватило, чтобы погасить долги. А супруга в декрете. Ссоры. Она все чаще уезжает к маме, а потом уходит... к другому.

Николай был в депрессии. Чтобы развеяться, он записался на курсы актерского мастерства. Там и встретил Ксению. Она была прекрасна. А еще была замужем, воспитывала двоих детей.

Свою жену Николай называет Богиней. Фото из личного архива героев.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ЛЮБВИ

Ксения переживала скоропостижную кончину матери. Перекрасилась из брюнетки в блондинку, стала вегетарианкой — стопроцентное попадание в сердце Николая.

— Но я не допускал и мысли, что мы можем быть вместе. Однажды мы с ней зашли в храм. Стояли, слушали песнопения. И какое-то чудо происходило между нами. Когда мы вышли, Ксения призналась в своих чувствах ко мне. Спасибо ей, ведь я бы не решился. А в тот момент я понял, что мы сможем справиться с любыми проблемами. А их было много, в том числе родственники, желающие отправить Ксению подальше - в деревню или в больницу, чтобы защитить от новой любви.

ОТ ДЫРЫ В КАРМАНЕ — К ВИЛЛЕ НА ОСТРОВЕ

Николай и Ксения сыграли скромную свадьбу в квартире. И стали готовится покинуть город. Ксения на тот момент была беременна.

Продавали все, что только можно. Получилось 40 тысяч, которых едва хватило на авиабилеты и месяц аренды комнаты. Так Плехановы начали новую жизнь.

— Ксения ходила зимой в старых сапогах. Фрукты в нашем доме были редкостью, — вспоминает Николай. — Мы впятером (Николай, Ксения, две ее дочери и новорожденная малышка — прим. автора) занимали одну комнату в квартире. В другой жили друзья. Третью сдавали, чтобы выручить еще какие-то деньги.

Эта комната положила начало их бизнесу в сфере недвижимости. Плехановы стали брать квартиры в управление: сдавали их курортникам, командировочным и таким же искателям счастья, как они сами. Дела пошли в гору. Сейчас они занимаются жильем в Казани, Севастополе и Челябинске. И обучают этому других.

Семья в сборе. Фото из личного архива героев.

Путешествуя, Николай и Ксения решили жить на Бали. А почему бы и нет? Переехали на остров и арендовали виллу. И продолжили оттуда руководить своим бизнесом.

КАК КУПИТЬ ОСТРОВ

Плехановы уже три года живут на Бали. У них большой дом с бассейном и садом.

Николай пишет в соцсетях посты под названием «Как я купил остров».

— Но ведь вы его не купили? — удивляюсь я.

— Это трансерфинг реальности, — объясняет Николай. — Писать, как будто цель уже осуществилась, проживать это тотально, чувствовать, ощущать картинки, запахи, вкусы, эмоции. И тем самым сонастраиваться, чтобы начать притягивать к себе эту цель. Важно не задавать себе вопрос, как это возможно сделать. Важно, что ты хочешь, а вселенная пусть решает, как это осуществить. Моя цель — купить остров, сделать уникальный курорт.

Блог Плехановых в соцсетях — не только о деньгах, но и о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

ПРО РОССИЮ И ЧЕЛЯБИНСК

— По России скучаем, — признается Николай. — Часто вспоминаем ржаной круглый челябинский хлеб: горячий, с хрустящей корочкой. А еще гречку. Но здесь ее можно купить за 300 рублей. Или отведать в русском кафе... Еще не хватает осени.

Челябинск — хороший город, если отбросить вонь и грязь. Но большинство его жителей страдают бедностью мышления. Они жалуются на низкие зарплаты, плохие условия жизни, но не делают ничего, чтобы это исправить. Хуже того: они даже не хотят ничего менять.

Утро начинается не с кофе. Фото из личного архива героев.

ФАКТЫ О БАЛИ, ИЛИ СЕКС — ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ!

Бали кажется райским островом: жуй кокосы, ешь бананы, лето круглый год. Но есть тут особенности, которые русскому человеку кажутся дикостью. Вот что рассказывает семья Плехановых:

* В Индонезии хотят принять закон, который запретит заниматься любовью на Бали, если вы не муж и жена. Только не совсем понятно, как это будут контролировать.

* Во время свадьбы женщине подпиливают напильником клыки, чтобы она была смиренной женой для своего мужа.

* Друг Плехановых вышел замуж за девушку балийку, и, чтобы их союз скрепили официально, нужно было обручиться по канонам какой-нибудь религии. Самой доступной оказался буддизм. Оплата монаху составила около 3 млн. индонезийских рупий (около 13,5 тыс. руб.). У представителей других религий это стоит намного дороже.

* Чтобы работать на Бали, нужно специальное разрешение «китас». Оно стоит от 1 тыс. долларов. И нужно время, чтобы его получить. Даже фотографа на пляже могут поймать за руку и, если у него нет, оштрафовать и депортировать.

* Почти все заработанные тяжелым трудом деньги идут у балийцев на обслуживание церемониальных процессий: покупку атрибутов, привозных глянцевых фруктов и т. д. Различные церемонии проходят у них около 200 дней в году. Не участвовать в них означает стать изгоем общества.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ НА БАЛИ

Считаем в российских рублях:

* Место в хостеле или аренда дома в непопулярной деревушке — около 7 тыс. руб. в месяц.

* Аренда дома в крупном городе (например, в Убуде) — от 14 тыс. руб. За 25 — 45 тыс. можно арендовать виллу с бассейном.

* Все, что выращено здесь, стоит недорого. Например, помидоры — 40 руб./кг., пучок зелени — 20 руб. Если экономить, в месяц одному человеку на продукты хватит 3 тыс. руб.

* Традиционное блюдо в ресторане (например, рис или лапша с овощами) — 100 руб.

* Аренда мопеда — от 2,5 до 5,5 тыс. руб. в месяц.

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