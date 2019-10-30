«Вместо галстука — петля на шее»: в Челябинске устроили свадебную фотосессию в стиле Хеллоуин
Челябинский фотограф Анна Елагина организовала стилизованную съемку к самому страшному дню года — Хеллоуину. Анна «универсальный солдат» и специализируется на разных фото-направлениях, но в последнее время больше снимает свадьбы. Как правило, классические. А теперь ее портфолио разбавила мрачноватая, но очень стильная готическая церемония.
Никакого белого фатина, локонов, роз и галстуков-бабочек. Черное платье в пол, дреды, жутковатый фейс-арт и петля на шее у жениха. А еще свечи, тыквы и черный ворон.
Идею фотопроекта Анна вынашивала давно. И вот, наконец, в сентябре, в текучке коммерческих съемок, ей удалось найти время для творчества.
Идею воплощала в жизнь целая команда профессионалов. Фото: Анна Елагина
На подготовку к съемке ушло три дня. Фото: Анна Елагина
Кольцо в виде летучей мыши идеально дополнило образ невесты. Фото: Анна Елагина
— Съемку провели за месяц до Хеллоуина, чтобы к празднику успеть все организовать, сфотографировать и обработать фото. Подготовка заняла три дня. Нашла моделей, собрала команду профессионалов, которые помогли воплотить идею. Локацией выбрали Евангелическую лютеранскую церковь на ЧМЗ. Спросили разрешение у сотрудников на такую фотосессию. Снимать на территории нам запретили. Сказали, любой другой творческий проект — да, но не Хеллоуин. А фотографироваться на фоне церкви разрешили, — рассказала Анна.
Фотосессию проводили на ЧМЗ. Фото: Анна Елагина
На фоне - лютеранская церковь. Фото: Анна Елагина
Мастера работали на фотопроекте бесплатно — объединили усилия для создания интересного проекта и красивых фото в свое портфолио.
— Идея свадебной церемонии появилась спонтанно. Девочка, которая занимается прокатом платьев, предложила взять туфли и кольцо в виде летучей мыши. Туфли не подошли по размеру, а вот кольцо пришлось кстати. В ночь перед съемкой мой молодой человек вырезал тыквы. А я вспомнила, что жених у меня без украшений. Решили сделать галстук-петлю. Парень ее крутил, а я потом красила на балконе.
Украшения тоже были подобраны специально под стиль съемки. Фото: Анна Елагина
Образы получились шикарными. Фото: Анна Елагина
Правда, погода подвела команду. Было очень холодно, модели мерзли и периодически грелись в машине. Свечи задувал ветер. А дым-машина отказывалась работать в такой холод. Но результатом все остались довольны. А модели, Илья и Виктория, даже захотели сделать свою настоящую свадьбу тоже какой-нибудь креативной.
Пара загорелась идей в будущем сделать настоящую свадьбу тоже креативной. Фото: Анна Елагина
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Если кто-то из наших читателей вдруг захочет провести настоящую свадьбу в таком же эпатажном стиле, специалисты не советуют.
«Креативить нужно по-хорошему. Тем более со свадебной темой»
Психоаналитик Валерий Мыздриков:
— Семья подразумевает перспективу взрослых отношений. Свадьба — это начало большого события. Это праздник создания новой жизни, а тут — смерть! Как пара потом такие фото будет показывать своим детям? Понятно, что такой стиль — прежде всего эпатаж. Но, креативить можно не пошло, можно создавать хорошее. Тем более, когда речь идет о свадьбе. Люди недооценивают символы. Ворон, кольцо-вампир, петля на шее... Очень плохие символы.
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