Территорию вдоль набережной в центре Челябинска отдадут под платный парк

Вдоль набережной реки Миасс, на месте бывшего Сада камней предложили сделать ландшафтный парк с бесплатным Wi-Fi, газоном, модными лавочками и даже гамаками. Все это сделают за счет частных инвестиций, не потратив ни копейки из бюджета. Выглядит заманчиво, правда есть одно НО: вход будет платным.

Фото: opros.gosuslugi74.ru

Инициативу решили обсудить с горожанами через портал «Активный житель 74». Там жителям предлагают ознакомиться с основной концепцией проекта и ответить на два вопроса: «Как вы относитесь к появлению в Челябинске частных платных парков?» и «Как вы относитесь к частной инициативе по благоустройству набережной и созданию ландшафтного парка?».

На момент написания материала против платных парков высказались 59%. При этом подавляющее большинство поддержало частную инициативу по благоустройству. Голосование продлится до 08 ноября, и кто знает, чем оно может закончиться.

Помните, как во время голосования за перенос автовокзала из ДС «Юность» вариант «За вокзал» резко вышел вперед?

Фото: opros.gosuslugi74.ru

Кто деньги платит?

Инвестором выступает холдинг «Мегаполис», в площадку компания готова вложить более 100 млн руб. Несколько лет назад гендиректор компании Александр Одольский уже предлагал сделать там парк аттракционов.

— Были разные идеи по поводу благоустройства территории. Прямо скажу: она много лет стоит заброшенной и переходит от одного арендатора к другому, но никто ничего не делал. Он разных арендаторов звучали идеи и о строительстве торгового центра, и о строительстве гостиницы. Но речь идет о центре города, значит, здесь нужен красивый парк! — рассказал он в интервью «Деловому кварталу».

Сколько будет стоит вход в парк на набережной?

Александр Одольский привел в пример «Сады мечты» в Красноярске. Там билет для взрослого 250 руб., для детей, инвалидов и пенсионеров будут специальные цены. В том же Красноярские это 50 руб. То есть прогулка с девушкой в парке обойдется в 500 руб., а семья мама, папа и двое детей отдадут 600 руб.

Фото: opros.gosuslugi74.ru

На собранные средства будут обновлять парк.

— Допускаю, что когда-нибудь мы сделаем его бесплатным. Но в любом случае, чтобы все это сохранить, мы сделаем территорию, которую на ночь можно будет закрыть, — отметил предприниматель.

Даешь бесплатные парки!

Между тем, челябинский активист Данил Девятов просит горсад им. Пушкина отменить плату за вход в детский городок «У Лукоморья». Как отмечает активист, многие жители ближайших домов ни разу там не были.

— Вход стоит 20 рублей и 40 рублей для взрослых. То есть мама, папа и ребенок должны заплатить 100 рублей, плюс аттракционы за дополнительную плату. Я предложил новому директору парка Пушкина Игорю Клеину и минкульту сделать ее бесплатной, тем более, что в округе нет бесплатных площадок, — говорил ранее Данил Девятов. — По словам директора парка, она приносит 120 тысяч рублей в месяц, но это в сезон. Не такая большая сумма, чтоб город не мог ее закрыть. Если туда пустить больше людей, то и аттракционы самого парка будут больше давать отдачу.

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