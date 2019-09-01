В Челябинске заметили вброс голосов в опросе о судьбе автовокзала у «Юности»
В Челябинске на портале «Активный житель 74» проходит голосование по поводу автовокзала у Дворца спорта «Юность». У горожан решили поинтересоваться, устраивает ли их местоположение станции. С момента ее открытия в обществе не утихают споры: многие горожане считают, что грязному вокзалу с его ларьками, нелепыми заборами и коптящими автобусами не место в центре мегаполиса.
С момента начала голосования в Сети соотношение против и за вокзал было приблизительно 60 к 40. Несколько процентов выбрали вариант, что этот вопрос должны решать специалисты. Однако незадолго до завершения опроса, вариант «За вокзал» резко вышел вперед. В соцсетях пишут, что за эту строчку проголосовали почти тысячу новых пользователей.
Отметим, что отдать голос могут лишь те, у кого есть аккаунт на портале «Госуслуг».
Голосование должно было завершиться в конце августа, но его продлили до 1 сентября. По состоянию на вечер финальной даты, расклады таковы:
55.95% (1692 голосов) за вокзал.
37.7% (1140) против.
6.35% (192) ответили, что это должны решать специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU