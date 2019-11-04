Челябинск глазами иностранцев: вы много пьете кофе и смешно шутите, а на маршрутках лучше не ездить
Мы часто восхищаемся заморскими городами и критикуем Челябинск. А как видят город те, кто приезжает сюда из других стран?
Перед Днем народного единства мы решили пообщаться с иностранцами, которые учатся в челябинских вузах.
Чжан Шу и Ху Чжиюань, педуниверситет (ЮУГГПУ): «У вас много детских площадок»
Пара из Китая приехала в Челябинск с трехлетней малышкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Молодая пара из Китая Чжан Шу и Ху Чжиюань отказались от покупки квартиры ради учебы в России и не побоялись приехать в чужой город с трехлетней дочкой.
Супруги — педагоги дошкольного образования, обучают будущих воспитателей. У себя на родине Чжан Шу уже перевела на китайский язык несколько книг российских детских писателей. Ху Чжиюань поехал сюда, чтобы поддержать жену.
— Почему вы решили поехать в Россию и выбрали Челябинск?
Чжан Шу: В средней школе я четыре года изучала русский язык. Учеба в России была моей мечтой. Мы оба работаем педагогами дошкольного образования в университете. Я занимаюсь переводами с русского на китайский.
Сейчас в Китае образование развивается очень быстро, как и экономика, поэтому требуются кандидаты наук. Мы посоветовались с нашим ректором, он поддержал наше желание учиться в России.
Многие преподаватели изучали советскую педагогическую идею и уверены, что это хороший выбор, хотя многие сейчас стремятся учиться в США и Европе.
Ху Чжиюань: Я изучал русский всего восемь месяцев. Мой преподаватель Вэй Вэй — известный китайский переводчик. Он перевел много детских сказок. Благодаря ему, мне понравилась русская литература. Я знаю таких писателей как Николай Носов, Виктор Драгунский, Андрей Усачев.
Мне очень нравятся «Денискины рассказы» Драгунского. В Москве мы виделись с сыном Драгунского Денисом (прототип главного героя рассказов. — Прим. ред.)
— Вы перевели старю советскую сказку «Цветик-семицветик»...
Чжан Шу: Много лет назад в Китае эта книга уже была переведена книга, мы ее читали в детстве. Но тот перевод уже не понятен современным детям, там много слов, вышедших из обихода. Министерство образования сказало, что это хорошая книга, а издательство попросило отдать ее молодому переводчику.
Сложнее всего работать со стихами. Например, в этой есть красивое стихотворение: «Лети, лети, лепесток…». Я долго его переводила....
После того, как дочка подросла, молодая семья отправилась на учебу в РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Чем удивил наш город?
Чжан Шу: Когда мы ехали из аэропорта, нас удивило большое широкое поле, где не было никого. В вашем городе мало людей, но все очень дружелюбные, а вот в Москве все спешат. Автобусы у вас, как в советском фильме. Еще у вас очень широкие тротуары — удобно идти пешком, держа ребенка за руку.
В Челябинске много детских площадок. Когда дома скучно, мы с дочерью идем на качели и карусели. Ваше государство заботится о детях.
Русским очень нравится пить кофе. А мы пьем чай и постоянно берем его с собой в бутылочках. В Китае можно налить бесплатный кипяток практически в любом общественном месте. Когда мы прилетели в Челябинск, мы не могли найти в аэропорту кипяток, чтобы сделать чай.
— В Китае много говорят о проблеме грязного воздуха и смога. Ощущаются ли выбросы в Челябинске?
Чжан Шу: Наш президент приказал многим заводам уйти из Пекина... В Челябинске большой лес, поэтому воздух не такой грязный.
Брюс Плаушей, ЮУрГУ: «Я хотел увидеть настоящую Россию»
В родном штате Флорида у Брюса был преподаватель из РоссииФото: Ирина Фадюшина
Молодой философ из США прилетел в Челябинск из города Тампа. Пока он учит русский язык, а в дальнейшем хочет изучать тонкости международных отношений.
— Что приходилось слышать о России? Наверняка в новостях говорят не очень хорошо.
— Я слышал, что в России носят Adidas с тремя полосками, русские геймеры любят ругаться. Еще я читал, что русские не улыбаются, но все с кем я общаюсь — очень веселые. Российский юмор более смешной.
— Почему ты решил приехать в Россию и выбрал Челябинск?
— Для американцев это не совсем типичное направление. Многие выбрали бы Москву или Санкт-Петербург. А я подавал документы в несколько университетов. Из тех, что мне ответили, я выбрал челябинский. Здесь недорогое обучение, а еще в ЮУрГУ - красивый вуз, студенческий городок расположен в замечательном месте.
Когда я учился в университете в штате Флорида, я проводил исследование в области борьбы с раком. Моим руководителем был русский профессор, поэтому я много знал о России.
Была и еще одна причина приехать сюда, очень грустная: у меня была подруга из Монголии, которая говорила по-русски, она погибла в автокатастрофе. В память о ней я решил поехать в Россию. Чтобы накопить денег я полгода преподавал английский язык онлайн китайцам.
— Как отреагировали родители?
— Сначала немного испугались: это моя первая поездка за границу и сразу Россия. Но теперь они не волнуются, я часто отправляю им фотографии.
Брюс приехал в Челябинск, чтобы увидеть настоящую РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Какие были первые впечатления о Челябинске?
— Мне понравилась Кировка, площадь Революции, парк Гагарина и… супермаркет продуктовый рядом с парком. Это мое самое любимое место. Там есть все, что нужно и он находится недалеко от общежития. Мы с друзьями часто ходим туда пешком — это хорошая возможность пообщаться. У нас тоже есть большие молы (торговые центры. — Прим. ред.), но здесь все дешевле.
Меня шокировали ваши водители маршруток. Я стараюсь ходить пешком или ездить на такси.
Недавно один из охранников ЮУрГУ говорил со мной про хоккей. Он знает нашу хоккейную команду «Тампа-Бэй». Я не увлекаюсь хоккеем, но знаю боксеров, например, Сергея Ковалева.
В Челябинске у Брюса появилось много друзейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Как тебе челябинские девушки?
— Здесь каждый день, как день моды. Они одеваются очень хорошо, мне нравится их стиль. Они очень красивые и с ними приятно общаться. Студентки университета хотят практиковать английский со мной (улыбается). У нас другая культура: девушки хотят больше денег, строить карьеру... В Америке сложно начать встречаться.
— Какие первые фразы на русском ты выучил?
— «Привет», «Я учу русский язык», «Я тебя люблю» (смеется).
— Какие блюда русской кухни успел попробовать?
— Русский борщ. Еще мне понравились пряники и пельмени. Водку может быть когда-нибудь и попробую. Также мне понравился челябинский «Макдональдс» — здесь вкуснее, а само кафе более чистое.
Ирак Али, ЮУрГУ: «Мой друг женился на челябинке. Я никогда не видел такой любви»
Запомнить имя этого парня просто: Ирак из ИракаФото: Ирина Фадюшина
Ирак из Ирака — так в шутку представляется новым знакомым студент Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Ирак Али. На выбор профессии молодого человека повлиял Чемпионат мира по футболу, который прошел в России в прошлом году.
— Почему Челябинск?
— Об этом городе я узнал от своих знакомых из Ирака, которые учились здесь. Они советовали приехать сюда. Родителям понравилось, что здесь учится много арабов, и они одобрили мой выбор.
В Багдаде я учился на преподавателя физкультуры. По этой же специальности решил продолжить обучение в магистратуре здесь. Для меня спорт — это жизнь. Сильное влияние оказал Чемпионат мира по футболу, который прошел в России в прошлом году. Теперь я сам хочу учить спорту других людей. Челябинск отлично мне подходит, здесь очень много площадок и людей, любящих спорт. Я бы хотел остаться здесь.
На ЧМ по футболу-2018 Ирака впечатлили как выступление команд, так и организация событияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Как тебе челябинские девушки?
— Один мой друг женился на челябинке. Я думаю, русская жена — это правильный выбор. Я никогда не видел такой любви! Она все сделает для него, относится с пониманием в трудные времена, она не говорит: «хочу дом», «хочу машину». Девушка из Ирака может и не любить тебя, но увидев «Феррари», сказать: «Хочу замуж». Если ты хочешь жениться, надо много денег на пышную свадьбу — чтобы собрать всех родственников и чтобы весь город знал, что ты женишься.
Ирак не понимает, как можно не любить свой городФото: Личная страница героя публикации в соцсети
— Но ведь наши девушки вряд ли захотят носить хиджаб...
— Хиджаб для мусульман важен, но, если она не хочет, не надо настаивать. Возможно, она придет к этому через несколько лет.
— Как тебе наш город?
— Когда я ехал на такси у меня спросили: «Ты откуда? Индия?» Когда я ответил, что из Ирака, таксист удивился, почему люди приезжают сюда... Я не понимаю, почему люди не любят свой город? Я из Багдада, там война, там погибло много моих друзей, но я никогда не скажу, что он плохой — это мой город.
У нас всегда жарко. Когда мне сказали, что будет холодно, я думал, что это градусов 20. Но не думал, что минус 20! Когда я впервые увидел ребенка, который играл в снегу — у меня был шок.
Огунсола Ололаде, ЧелГУ: «Здесь нет расизма»
Огунсола сама плетет дредыФото: Ирина Фадюшина
Колоритная девушка из Нигерии привлекает внимание прохожих и ее очень радует, что челябинцы, хоть и получили славу суровых людей, дружелюбно относятся к иностранцам.
— Когда русские туристы приезжают в Афрку, местные просят с ними сфотографироваться. Как в Челябинске относятся к гостям из Африки?
— Раньше все думали, что иностранцы не могут учиться здесь, в России. Приехав сюда, я поняла, что здесь нет расизма, никто не обращает внимания на цвет кожи. Хотя, иногда бывает, что подходят, чтобы сделать фото.
В Челябинск я ехала на поезде из Москвы — он был очень удобный. У нас есть поезда, но мы ими не пользуемся — это очень опасно. У вас очень много красивых мест, которые можно посмотреть, пока едешь.
Огунсола планирует учиться на психологаФото: Ирина Фадюшина
— Понравилась русская еда?
— Я больше люблю свою еду. Но мне понравился салат «Оливье». Я стараюсь готовить блюда, которых нет в России. Например, «эгуси» — популярный в кухне Нигерии суп из овощей с молотыми тыквенными семенами.
Я покупаю фрукты и овощи, которые продают на улице. Те, что в магазине часто выращивают с использованием химии.
Огунсола пока только начала учить русский. С переводом любезно помог АнисетФото: Ирина Фадюшина
— Сама заплетаешь дреды?
— Да, иногда мне помогает подруга. Обычно хожу в дредах один месяц.
Анисет Блэйз Элла, ЧелГУ: «Теперь я обожаю хоккей!»
Анисет любит фотографироваться в ботаническом садуФото: Ирина Фадюшина
Студенту из Камеруна понравился челябинский вокзал и он стал фанатом хоккея.
— Почему ты поехал учиться в Россию?
— У моего отца есть друг, который учился в России и он посоветовал мне поехать сюда. Мне нравится здесь: красивый университет, есть ботанический сад, где можно фотографироваться.
В своем городе я учился по специальности «международные отношения», а сейчас учусь на факультете лингвистики и перевода. Учу русский и английский. Раньше хотел стать дипломатом, сейчас хочу быть переводчиком.
Анисет учится на переводчикаФото: Ирина Фадюшина
— Насколько опасно в Камеруне?
— Я жил в Дуале. У нас очень добрые люди, но, к сожалению, есть преступность. В столице безопасно. Камерун — страна, которую колонизировали французы и англичане. В англоговорящей части сейчас кризис, там война люди умирают и туда ехать нельзя. В регионе, где живут франкоговорящие, можно спокойно отдыхать и любоваться природой.
— Что понравилось в Челябинске?
— Вокзал очень красивый, очень чистый, фонтан есть. Я был на хоккее. Кататься на коньках — это очень сложно, а они еще и играют наних! Теперь я обожаю этот спорт! Ну, и, конечно, люблю футбол. Я же из Африки!
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