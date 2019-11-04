Челябинск глазами иностранцев: вы много пьете кофе и смешно шутите, а на маршрутках лучше не ездить

Мы часто восхищаемся заморскими городами и критикуем Челябинск. А как видят город те, кто приезжает сюда из других стран?

Перед Днем народного единства мы решили пообщаться с иностранцами, которые учатся в челябинских вузах.

Чжан Шу и Ху Чжиюань, педуниверситет (ЮУГГПУ): «У вас много детских площадок»

Пара из Китая приехала в Челябинск с трехлетней малышкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая пара из Китая Чжан Шу и Ху Чжиюань отказались от покупки квартиры ради учебы в России и не побоялись приехать в чужой город с трехлетней дочкой.

Супруги — педагоги дошкольного образования, обучают будущих воспитателей. У себя на родине Чжан Шу уже перевела на китайский язык несколько книг российских детских писателей. Ху Чжиюань поехал сюда, чтобы поддержать жену.

— Почему вы решили поехать в Россию и выбрали Челябинск?

Чжан Шу: В средней школе я четыре года изучала русский язык. Учеба в России была моей мечтой. Мы оба работаем педагогами дошкольного образования в университете. Я занимаюсь переводами с русского на китайский.

Сейчас в Китае образование развивается очень быстро, как и экономика, поэтому требуются кандидаты наук. Мы посоветовались с нашим ректором, он поддержал наше желание учиться в России.

Многие преподаватели изучали советскую педагогическую идею и уверены, что это хороший выбор, хотя многие сейчас стремятся учиться в США и Европе.

Ху Чжиюань: Я изучал русский всего восемь месяцев. Мой преподаватель Вэй Вэй — известный китайский переводчик. Он перевел много детских сказок. Благодаря ему, мне понравилась русская литература. Я знаю таких писателей как Николай Носов, Виктор Драгунский, Андрей Усачев.

Мне очень нравятся «Денискины рассказы» Драгунского. В Москве мы виделись с сыном Драгунского Денисом (прототип главного героя рассказов. — Прим. ред.)

— Вы перевели старю советскую сказку «Цветик-семицветик»...

Чжан Шу: Много лет назад в Китае эта книга уже была переведена книга, мы ее читали в детстве. Но тот перевод уже не понятен современным детям, там много слов, вышедших из обихода. Министерство образования сказало, что это хорошая книга, а издательство попросило отдать ее молодому переводчику.

Сложнее всего работать со стихами. Например, в этой есть красивое стихотворение: «Лети, лети, лепесток…». Я долго его переводила....

После того, как дочка подросла, молодая семья отправилась на учебу в РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Чем удивил наш город?

Чжан Шу: Когда мы ехали из аэропорта, нас удивило большое широкое поле, где не было никого. В вашем городе мало людей, но все очень дружелюбные, а вот в Москве все спешат. Автобусы у вас, как в советском фильме. Еще у вас очень широкие тротуары — удобно идти пешком, держа ребенка за руку.

В Челябинске много детских площадок. Когда дома скучно, мы с дочерью идем на качели и карусели. Ваше государство заботится о детях.

Русским очень нравится пить кофе. А мы пьем чай и постоянно берем его с собой в бутылочках. В Китае можно налить бесплатный кипяток практически в любом общественном месте. Когда мы прилетели в Челябинск, мы не могли найти в аэропорту кипяток, чтобы сделать чай.

— В Китае много говорят о проблеме грязного воздуха и смога. Ощущаются ли выбросы в Челябинске?

Чжан Шу: Наш президент приказал многим заводам уйти из Пекина... В Челябинске большой лес, поэтому воздух не такой грязный.

Брюс Плаушей, ЮУрГУ: «Я хотел увидеть настоящую Россию»

В родном штате Флорида у Брюса был преподаватель из РоссииФото: Ирина Фадюшина

Молодой философ из США прилетел в Челябинск из города Тампа. Пока он учит русский язык, а в дальнейшем хочет изучать тонкости международных отношений.

— Что приходилось слышать о России? Наверняка в новостях говорят не очень хорошо.

— Я слышал, что в России носят Adidas с тремя полосками, русские геймеры любят ругаться. Еще я читал, что русские не улыбаются, но все с кем я общаюсь — очень веселые. Российский юмор более смешной.

— Почему ты решил приехать в Россию и выбрал Челябинск?

— Для американцев это не совсем типичное направление. Многие выбрали бы Москву или Санкт-Петербург. А я подавал документы в несколько университетов. Из тех, что мне ответили, я выбрал челябинский. Здесь недорогое обучение, а еще в ЮУрГУ - красивый вуз, студенческий городок расположен в замечательном месте.

Когда я учился в университете в штате Флорида, я проводил исследование в области борьбы с раком. Моим руководителем был русский профессор, поэтому я много знал о России.

Была и еще одна причина приехать сюда, очень грустная: у меня была подруга из Монголии, которая говорила по-русски, она погибла в автокатастрофе. В память о ней я решил поехать в Россию. Чтобы накопить денег я полгода преподавал английский язык онлайн китайцам.

— Как отреагировали родители?

— Сначала немного испугались: это моя первая поездка за границу и сразу Россия. Но теперь они не волнуются, я часто отправляю им фотографии.

Брюс приехал в Челябинск, чтобы увидеть настоящую РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Какие были первые впечатления о Челябинске?

— Мне понравилась Кировка, площадь Революции, парк Гагарина и… супермаркет продуктовый рядом с парком. Это мое самое любимое место. Там есть все, что нужно и он находится недалеко от общежития. Мы с друзьями часто ходим туда пешком — это хорошая возможность пообщаться. У нас тоже есть большие молы (торговые центры. — Прим. ред.), но здесь все дешевле.

Меня шокировали ваши водители маршруток. Я стараюсь ходить пешком или ездить на такси.

Недавно один из охранников ЮУрГУ говорил со мной про хоккей. Он знает нашу хоккейную команду «Тампа-Бэй». Я не увлекаюсь хоккеем, но знаю боксеров, например, Сергея Ковалева.

В Челябинске у Брюса появилось много друзейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Как тебе челябинские девушки?

— Здесь каждый день, как день моды. Они одеваются очень хорошо, мне нравится их стиль. Они очень красивые и с ними приятно общаться. Студентки университета хотят практиковать английский со мной (улыбается). У нас другая культура: девушки хотят больше денег, строить карьеру... В Америке сложно начать встречаться.

— Какие первые фразы на русском ты выучил?

— «Привет», «Я учу русский язык», «Я тебя люблю» (смеется).

— Какие блюда русской кухни успел попробовать?

— Русский борщ. Еще мне понравились пряники и пельмени. Водку может быть когда-нибудь и попробую. Также мне понравился челябинский «Макдональдс» — здесь вкуснее, а само кафе более чистое.

Ирак Али, ЮУрГУ: «Мой друг женился на челябинке. Я никогда не видел такой любви»

Запомнить имя этого парня просто: Ирак из ИракаФото: Ирина Фадюшина

Ирак из Ирака — так в шутку представляется новым знакомым студент Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Ирак Али. На выбор профессии молодого человека повлиял Чемпионат мира по футболу, который прошел в России в прошлом году.

— Почему Челябинск?

— Об этом городе я узнал от своих знакомых из Ирака, которые учились здесь. Они советовали приехать сюда. Родителям понравилось, что здесь учится много арабов, и они одобрили мой выбор.

В Багдаде я учился на преподавателя физкультуры. По этой же специальности решил продолжить обучение в магистратуре здесь. Для меня спорт — это жизнь. Сильное влияние оказал Чемпионат мира по футболу, который прошел в России в прошлом году. Теперь я сам хочу учить спорту других людей. Челябинск отлично мне подходит, здесь очень много площадок и людей, любящих спорт. Я бы хотел остаться здесь.

На ЧМ по футболу-2018 Ирака впечатлили как выступление команд, так и организация событияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Как тебе челябинские девушки?

— Один мой друг женился на челябинке. Я думаю, русская жена — это правильный выбор. Я никогда не видел такой любви! Она все сделает для него, относится с пониманием в трудные времена, она не говорит: «хочу дом», «хочу машину». Девушка из Ирака может и не любить тебя, но увидев «Феррари», сказать: «Хочу замуж». Если ты хочешь жениться, надо много денег на пышную свадьбу — чтобы собрать всех родственников и чтобы весь город знал, что ты женишься.

Ирак не понимает, как можно не любить свой городФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Но ведь наши девушки вряд ли захотят носить хиджаб...

— Хиджаб для мусульман важен, но, если она не хочет, не надо настаивать. Возможно, она придет к этому через несколько лет.

— Как тебе наш город?

— Когда я ехал на такси у меня спросили: «Ты откуда? Индия?» Когда я ответил, что из Ирака, таксист удивился, почему люди приезжают сюда... Я не понимаю, почему люди не любят свой город? Я из Багдада, там война, там погибло много моих друзей, но я никогда не скажу, что он плохой — это мой город.

У нас всегда жарко. Когда мне сказали, что будет холодно, я думал, что это градусов 20. Но не думал, что минус 20! Когда я впервые увидел ребенка, который играл в снегу — у меня был шок.

Огунсола Ололаде, ЧелГУ: «Здесь нет расизма»

Огунсола сама плетет дредыФото: Ирина Фадюшина

Колоритная девушка из Нигерии привлекает внимание прохожих и ее очень радует, что челябинцы, хоть и получили славу суровых людей, дружелюбно относятся к иностранцам.

— Когда русские туристы приезжают в Афрку, местные просят с ними сфотографироваться. Как в Челябинске относятся к гостям из Африки?

— Раньше все думали, что иностранцы не могут учиться здесь, в России. Приехав сюда, я поняла, что здесь нет расизма, никто не обращает внимания на цвет кожи. Хотя, иногда бывает, что подходят, чтобы сделать фото.

В Челябинск я ехала на поезде из Москвы — он был очень удобный. У нас есть поезда, но мы ими не пользуемся — это очень опасно. У вас очень много красивых мест, которые можно посмотреть, пока едешь.

Огунсола планирует учиться на психологаФото: Ирина Фадюшина

— Понравилась русская еда?

— Я больше люблю свою еду. Но мне понравился салат «Оливье». Я стараюсь готовить блюда, которых нет в России. Например, «эгуси» — популярный в кухне Нигерии суп из овощей с молотыми тыквенными семенами.

Я покупаю фрукты и овощи, которые продают на улице. Те, что в магазине часто выращивают с использованием химии.

Огунсола пока только начала учить русский. С переводом любезно помог АнисетФото: Ирина Фадюшина

— Сама заплетаешь дреды?

— Да, иногда мне помогает подруга. Обычно хожу в дредах один месяц.

Анисет Блэйз Элла, ЧелГУ: «Теперь я обожаю хоккей!»

Анисет любит фотографироваться в ботаническом садуФото: Ирина Фадюшина

Студенту из Камеруна понравился челябинский вокзал и он стал фанатом хоккея.

— Почему ты поехал учиться в Россию?

— У моего отца есть друг, который учился в России и он посоветовал мне поехать сюда. Мне нравится здесь: красивый университет, есть ботанический сад, где можно фотографироваться.

В своем городе я учился по специальности «международные отношения», а сейчас учусь на факультете лингвистики и перевода. Учу русский и английский. Раньше хотел стать дипломатом, сейчас хочу быть переводчиком.

Анисет учится на переводчикаФото: Ирина Фадюшина

— Насколько опасно в Камеруне?

— Я жил в Дуале. У нас очень добрые люди, но, к сожалению, есть преступность. В столице безопасно. Камерун — страна, которую колонизировали французы и англичане. В англоговорящей части сейчас кризис, там война люди умирают и туда ехать нельзя. В регионе, где живут франкоговорящие, можно спокойно отдыхать и любоваться природой.

— Что понравилось в Челябинске?

— Вокзал очень красивый, очень чистый, фонтан есть. Я был на хоккее. Кататься на коньках — это очень сложно, а они еще и играют наних! Теперь я обожаю этот спорт! Ну, и, конечно, люблю футбол. Я же из Африки!

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