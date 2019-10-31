2019-10-31T15:45:47+03:00
Общество

«Не берут, потому что не вижу»: в Челябинске незрячий парень ищет работу, чтобы прокормить сына

Массажист с красным дипломом медколледжа четыре года не может трудоустроиться из-за своей болезни
Валентина ВАГАНОВА
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Артему 29 лет, у него жена и маленький ребенок. Фото: Елена ЕрастоваАртему 29 лет, у него жена и маленький ребенок. Фото: Елена Ерастова
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Супруги Мартыновы и их годовалый сын Даниил отличаются от других лишь тем, что они лишены зрения. Артем не видит совсем, у Марины видит один глаз, малыш немного реагирует на свет и яркие цвета.

В остальном — обычная семья: те же дела, заботы, свои интересы, увлечения. Марина, например, пишет книги, сочиняет стихи, рисует картины.

Супруга Артема - Марина. Фото: Елена Ерастова

Супруга Артема - Марина. Фото: Елена Ерастова

По образованию Мартыновы массажисты. Окончили Кисловодский медицинский колледж, Артем даже с красным дипломом. Опыт работы у него есть: он трудился в коррекционной школе, частной клинике и фитнес-центре.

Место работы менял, потому что либо мало платили (в школе, например, Артем получал пять тысяч), либо нужно было далеко добираться. Семья живет в Советском районе, а на работу ездить на Северо-Запад.

Вот уже четыре года Артем не может трудоустроиться. Обращался в центр занятости, сам искал вакансии и ходил на собеседования, но нигде его не берут.

Артем с сыном. Фото: Елена Ерастова

Артем с сыном. Фото: Елена Ерастова

«Я ХОЧУ И МОГУ РАБОТАТЬ»

— Причины называют разные. Бывало, пригласят на собеседование, но как услышат, что я не вижу — «До свидания, мы вам перезвоним». Был момент, когда я уже проходил медкомиссию для трудоустройства, старшая сестра готова была меня взять, а главный врач ни в какую: «Зачем он мне нужен незрячий? Кто его будет опекать?».

Но меня опекать не нужно. Я прекрасно справляюсь сам. Передвигаюсь по городу с собакой ничем не хуже, чем зрячий. Кому-то неудобно напрямую сказать, начинают придумывать: «У вас массажная школа старая». Но как по мне, лучше бы прямо ответили — не берем, потому что инвалид. А трудовые инспекторы сразу сказали — за их практику было очень мало таких вакансий, — рассказал Артем.

Артем ищет работу уже четыре года. Фото: Елена Ерастова

Артем ищет работу уже четыре года. Фото: Елена Ерастова

Массажист рассуждает: может работодатели боятся, что он не справится, либо, что у клиентов возникнет дискомфорт. Откажутся ходить к незрячему.

Некоторые руководители не хотят впускать в клинику собаку. По закону слепые люди имеют право посещать общественные места с поводырями. Семилетняя Марфа — специально обученная собака, стоит дать ей команду и она будет спокойно ждать хозяина где-нибудь в уголке.

— Мне 29 лет, я хочу и могу работать. Мне хочется, чтобы жена и сын ни в чем не нуждались, были всем обеспечены. Уже депрессия какая-то появилась: молодой мужчина и бесполезен.

Марфа - умнейшая собака. Она полноценный член семьи Мартыновых. Фото: Елена Ерастова

Марфа - умнейшая собака. Она полноценный член семьи Мартыновых. Фото: Елена Ерастова

Сейчас Мартыновы живут на пенсию по инвалидности. 20 тысяч получают на Данила. Но эти деньги пара откладывает. Малыш родился недоношенным, к тому же у него проблемы со зрением — перенес уже две операции. Медики говорят, шанс, что мальчик будет зрячим есть. Правый глаз можно вылечить. Но процесс лечения будет тяжелый и дорогой.

Коммунальные услуги семья оплачивает как и все, по тарифу. Льготы только на электроэнергию. Много денег у семьи уходит на лекарства.

Врачи говорят, у малыша есть шанс, что он сможет видеть. Фото: Елена Ерастова

Врачи говорят, у малыша есть шанс, что он сможет видеть. Фото: Елена Ерастова

ВЛАСТИ ПОСОВЕТОВАЛИ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Снимки, которые вы видите в статье, сделала челябинский фотограф Елена Ерастова. Благодаря ей историю Артема узнали сотни челябинцев.

— Я написала в общество слепых. Мне хотелось через фотографии показать какую-то живую историю обычных людей. В обществе дали контакты Мартыновых. Приехала к ним в гости, поснимала. Ребята очень открытые, приятные. Захотелось просто помочь им — выложила пост на своей странице с описанием ситуации.

После Артему позвонили несколько работодателей. Но ездить нужно было Металлургический район. Добираться Артему туда будет сложно.

— Артем отчаялся. Но за время нашего общения, я не слышала от него жалоб. Тут все просто: его не берут на работу из-за его зрения. Он даже в свое время «достучался» до Дубровского, но ему посоветовали открыть свое дело, самому организовать для себя работу. Это конечно прекрасно, но не все в жизни бизнесмены. Я надеюсь, что найдутся люди, у которых нет стереотипов и они возьмут на работу профессионала, — говорит Елена.

КАК ПОМОЧЬ

Если вы готовы рассмотреть кандидатуру Артема Мартынова на должность массажиста, позвоните ему по номеру +7 (932) 017-61-83.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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