В Челябинске пройдет крестный ход с мироточивой иконой «Семистрельная»

Было это в 1999 году в Москве. Девятиклассница Настя принесла из храма маленькую бумажную иконочку. Ночью в квартире стал ощущаться необычный аромат. Оказалось, что все иконы в доме покрылись маслянистыми капельками. Так продолжалось несколько дней. В квартиру пригласили священника. Он отслужил молебен и сказал:

— Чудо не следует объяснять. Это не по твоим заслугам и не по твоим грехам.

Через несколько дней Настя купила новую иконку «Умягчение злых сердец». И эта икона тоже стала мироточить. И мироточит по сей день. Хранителем иконы стал отец Насти, бывший военный Сергей Фомин. А шефство над святыней взяла Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В 2006 году для хранения образа построили храм в селе Бачурино Московской области.

Крестный ход 4 ноября 2018 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Официально этот образ называют «Умягчение злых сердец». На нем вокруг Матери Божией изображены семь мечей: три с правой, три с левой стороны, а седьмой — посредине. Семь — это библейский образ полноты чего-либо. В данном случае — это полнота страданий Богородицы, перенесенных в земной жизни.

Крестный ход 4 ноября 2018 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Икона четыре дня находилась в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. 4 ноября «Семистрельную» пронесут во время традиционного общегородского крестного хода. Начало шествия — в 11.30 от кафедрального собора до Александро-Невского храма на Алом поле. После крестного хода икону передадут представителям Магнитогорской епархии. В Магнитогорске она пробудет с 4 по 6 ноября, — рассказали в Челябинской епархии.

Крестный ход 4 ноября 2018 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

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