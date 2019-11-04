Как правильно молиться, рассказано в притче о ночном госте

Понедельник, 4 ноября

Поста нет

Священномученик Николай Ушаков

Родился в 1876 году в Ярославле в семье дьякона. Окончил духовную семинарию, служил священником в селе.

В 1930 году его обвинили в контрреволюционной деятельности. Три месяца провел в заключении, но был выпущен на свободу из-за недостаточности улик.

Однако расплата от режима настигла священника во времена лютых гонений 1937 года. Он снова был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации среди верующих, в привлечении молодежи в церковный хор и антисоветской пропаганде. На допросах не признал себя виновным. И в этот день принял мученическую смерть — его расстреляли по приговору тройки НКВД.

Немногим позже руководитель массовых расстрелов Ежов сам был казнен.

Вторник, 5 ноября

Поста нет

Евангелие дня (о том, как правильно молиться):

Один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда мо литесь, говорите:

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.

И Я скажу вам: проси те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят.

Фото: Челябинская епархия.

Среда, 6 ноября

Постный день

Икона «Всех скорбящих радость»

В XVII веке прославилась одна из таких икон. По молитвам к Богородице у этой иконы была исцелена родная сестра патриарха Иоакима Евфимия. Она сильно болела от раны в боку, такой большой, что видны были внутренности. Больная готовилась умереть, но до последнего молилась перед Иконой, прося помощи у Богоматери, и была полностью исцелена. Пораженные этим чудом православные установили в этот день праздник в честь иконы.

На этих иконах Богородица изображается во весь рост: либо одна, либо с Младенцем на руках. Ее окружают люди, находящиеся в разных бедах: нагие, голодные, обиженные. Около людей часто изображены ангелы, посланные Девой Марией для помощи в страданиях.

Четверг, 7 ноября

Поста нет

Проповедь дня:

«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». (Евангелие от Луки, часть 11).

Пока душа во грехе, ею владеет дух злой. Он властвует над нею без сопротивления. Но когда Господь приходит в душу, привлеченный верою и покаянием, тогда изгоняет беса и лишает его всякой власти над душою. И пока работает душа та Господу, бесы не могут возобладать над нею, ибо она сильнее их. Когда же душа оплошает и отшатнется от Господа, бес опять нападает и бывает ей, бедной, хуже, чем прежде.

Феофан Затворник.

Пятница, 8 ноября

Постный день

Воспоминания великого землетрясения в Царьграде

В 740 году Константинополь и многие города Византийской империи поразило страшное землетрясение. В столице рухнула часть башен Феодосиевой стены, разрушены были многие здания. Это было знамением конца царствования гонителя православных святынь иконоборческого императора Льва III Исавра, который умер вскоре после этого события.

В память избавления от этого бедствия было установлено общецерковное молитвенное вспоминание.

Суббота, 9 ноября

Поста нет

Мученик Нестор Солунский (IV век)

Нечестивый царь Максимиан имел любимца — гладиатора по имени Лий. Тот был выше всех бойцов, грозного вида. Никто не мог одолеть его. Посреди города был устроен высокий помост на столбах, где проходили бои. Внизу было натыкано множество копий острием вверх. Лий бросал побежденных вниз. Таким же образом он предавал смерти христиан.

В том городе жил юноша Нестор, ученик святого Димитрия Солунского. Нестор решил сразиться с Лием. Димитрий благословил его и предсказал: «Лия ты победишь и будешь мучим за Христа». Увидев этого смелого красивого юношу, даже кровожадный царь стал отговаривать его от состязания. Но узнав, что он христианин, велел драться. Малый ростом Нестор сразу столкнул с помоста великана. Тогда Максимиан повелел казнить и Нестора, и Димитрия.

Воскресенье, 10 ноября

Нестор Солунский, святой.

Поста нет

Притча дня:

Один монах горячо молился, спрашивая у Бога, почему, если Он милостив и терпелив, ад полон грешников? И однажды во сне ему явился ангел со словами:

— Пойдем, я покажу тебе людские пути… Видишь, дровосек несет тяжелую вязанку дров и не хочет сбросить хоть немного для облегчения. Так же и люди — несут на себе свои грехи и не хотят покаяться. А вон видишь безумца, который черпает из колодца воду решетом? Так же люди каются — черпают благодать прощения, а затем снова грешат, и благодать утекает. Видишь, человек положил поперек телеги бревно и не может въехать в ворота. Так же грешники — добрые дела творят напоказ, чтобы их хвалили люди, а не втайне, чтобы получить награду от Бога. А теперь сам посуди, легко ли Богу спасать таких людей, которые сами отворачиваются от него?