Новый вид развода в Челябинске: «Срочно меняйте электросчетчик!»

— В ящик бросили листовку. Похожа на письмо из ЖЭКа: написано все максимально казенно. Сулят штрафами за то что у нас просрочен счетчик электроэнергии. А ниже телефон, по которому прибор поменяют. Позвонила, а там коммерческая фирма, — рассказал КП-Челябинск жительница Металлургического района Ольга Латфулова.

Еще одна читательница поделилась, что к ее родителям пенсионерам постучали прямо в квартиру и вручили листовку:

— Написано, что у нас счетчик с 1989 года — давно пора менять. Парадокс в том, что наш дом построили только в 1991 году.

За работу называют цену в 3 тыс. рублей. Самое интересно, что если вы не нарветесь на откровенных мошенников, то вам могут поставить нормальный прибор.

Но вот надо ли оно вам?

КТО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ

Счетчики действительно периодически требуют замены. За последние несколько лет в Челябинске электричеством заведует уже третья компания. Прошлые фирмы системно меняли счетчики в старых домах. Новая фирма «Уралэнергосбыт» сообщает, что менять просроченные счетчики владельцы квартир должны сами.

«Срок годности» счетчика на языке специалистов - межповерочный интервал. Проще всего узнать его, позвонив в абонентский отдел (351) 214-37-37. Также об истечении сроков могут напомнить в квитанции за электроэнергию.

По идее, вы можете и не менять счетчик по истечению срока, а заказать его поверку. Правда для этого нужно сдать его на экспертизу. Учитывая, что счетчик стоит от 600 рублей в магазине, дешевле будет приобрести новый. Ведь по окончании экспертизы может выясниться, что прибор вышел из строя.

ТРИ ШАГА К ЗАМЕНЕ

1. Купите счетчик

Обратите внимание, чтобы у него был техпаспорт. Это залог того, что прибор сертифицирован, его можно ставить. Если вам мало сертификата в коробке, можете найти в интернете Государственный реестр средств измерения и через него посмотреть, есть ли модель вашего прибора в списке.

2. Договоритесь о замене

Сфотографируйте старый счетчик на мобильный — показания и пломбу. С фото приходите в ближайший к вам центр обслуживания населения. Возьмите паспорт и документы на квартиру, что вы — собственник. Специалист скажет, когда можно снять старый счетчик, поставить новый и когда придут с пломбировкой. Это бесплатно.

3. Установите

Ставить прибор по закону вы можете самостоятельно. Можно найти телефон фирмы в интернете или обратиться как раз к таким коммивояжерам, о которых мы писали вначале. Правда есть шанс, что вас нагреют с ценой. Предложения фирм под ключ — прибор + установка — в Сети начинаются от 1 500 до 3 000 руб. Некоторые компании так хитро расписывают каждое телодвижение мастера, чтобы набить цену: выезд, осмотр, проводок убрать, открутить старый счетчик, повесить новый...

Электрики при управляющих компаниях обычно готовы поменять счетчик за 500-700 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Против мошенников-газовщиков есть «иммунитет» всего за несколько сотен

Челябинцев донимают лже-газовщики. Работники мелких газовых фирм расхаживают по квартирам и меняют запчасти за шальные деньги. Иногда попадаются и мошенники: они берут у хозяина энную сумму и сбегают на улицу под невинным предлогом: «Сейчас я в машину спущусь за деталями...» (далее)

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