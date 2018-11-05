Против мошенников-газовщиков есть «иммунитет» всего за несколько сотен

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-02T15:07:19+03:00

Погреть свои руки на вашем газе сейчас хотят многие. И мошенникам нужно давать отпор! Фото: Алексей ФОКИН

Как жителям Челябинска оградить себя от лишних трат и обмана

Изменить размер текста: A A

Челябинцев донимают лже-газовщики. Работники мелких газовых фирм расхаживают по квартирам и меняют запчасти за шальные деньги. Иногда попадаются и мошенники: они берут у хозяина энную сумму и сбегают на улицу под невинным предлогом: «Сейчас я в машину спушусь за деталями...»

Дать отпор этим людям сложно, но можно. Даже если вы легко поддаетесь внушению. Главное правило — не пускать в дом посторонних.

А отличить настоящих сотрудников газовой службы от мнимых поможет договор на обслуживание плиты.

НЕТ ДОГОВОРА — ВЫПИШУТ ШТРАФ

— С декабря 2016 года все россияне несут ответственность за безопасность своей плиты. Каждый собственник должен заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования внутри квартиры, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Госжилинспекции региона. — Если вы заключили такой договор, то точно знаете, из какой организации и когда придет мастер.

Если договора нет или вы не пускаете в дом работника газовой службы, вас могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей. А штрафуют в последнее время все чаще и чаще. Та же Госжилинспекция проводит плановые проверки домов (как правило, после разных ЧП) и составляет протоколы.

ЦЕНЫ ПРИВЯЗАНЫ К СЧЕТЧИКУ

Договор заключается на год. Причем фиксированной цены нет, и ее не контролирует государство. У каждой компании — свой ценник.

Например, «Веста-Газ» берет 320 рублей за квартиру без счетчика газа, а «ЧелябинскГорГаз» — 640. У горгаза — 1124 рублей за квартиру со счетчиком. В эту сумму входит проверка газового оборудования внутри квартиры и проведение ремонтных работ. Запчасти, если они пригодятся, придется оплачивать отдельно.

Сегодня многие горожане выбрали тактику выжидания и не торопятся заключать договоры на техническое обслуживание плиты. Но новоселам без таких договоров не открывают лицевой счет для оплаты газа. Отсидеться им уже не получится.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Вернуть потраченные деньги поможет счетчик на газ. Но, в квартирах ставить счетчики не обязательно. Плата по нормативу и так большая: 80 рублей за одного прописанного человека в месяц. Она с лихвой покрывает реальные траты поставщиков. Однако те, кто поставил счетчик на газ, говорят о существенной экономии.

— Счетчик в нашей квартире появился три года назад. По нормативу я отдавала бы за двоих 160 рублей в месяц, а плачу 35 — 45, — рассказала редакции жительница Челябинска Наталья.

Газовый счетчик работает без поверки 10-12 лет. Сэкономив за месяц сотню рублей, за год вы экономите 1200, а за десять лет 12 тысяч рублей. Сам счетчик и установка обойдутся примерно в 3,5 тысячи.

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

В Челябинске можно обратиться в три организации (в основном, работают по закрепленным за ними адресам, адрес проверят по телефону конторы):

— «ЧелябинскГорГаз», тел. 741-47-02. Договор на год стоит 640 рублей в квартирах без счетчика газа и 1124 в квартирах со счетчиком;

— «ГазЭнергоСервис», тел. 724-33-06 (02). Цена одна — 450 рублей в год — для квартир со счетчиком и без счетчика газа;

— «Веста-газ», тел. 796-28-97. Ддоговор на год стоит 320 рублей в квартирах без счетчика и 430 в квартирах со счетчиком.

В Челябинской области в один из филиалов компании «Газпром газораспределение Челябинск» (также работают по закрепленным за ними территориям):

• филиал в поселке Локомотивный 8 (351-33) 5-60-38

• филиал в Копейске: тел. 8 (351-39) 7-29-00

• филиал в Коркино: 8 (351-52) 4-09-05

• филиал в Магнитогорске 8 (3519) 49-40-31

• филиал в Миассе: 8 (3513) 57-15-69

• филиал в Кыштыме: 8 (351-51) 4-48-30

• филиал в Усть-Катаве: 8 (351-67) 3-13-37, 3-12-71

• филиал в Южноуральске 8 (351-34) 9-07-01.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.