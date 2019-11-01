2019-11-01T14:34:05+03:00
Общество

В Челябинске хулиганы разбили машину и шантажируют водителя, требуя компенсацию

Инцидент произошел на пешеходном переходе в районе «Теплотеха» [ищем свидетелей]
Екатерина АНДРЕЕВА
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Авария произошла в Калининском районе 20 октября. Фото героя публикацииАвария произошла в Калининском районе 20 октября. Фото героя публикации
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В редакцию «КП-Челябинск» обратился 24-летний Алексей. Его подозревают в том, что он сбил человека на «зебре». За это парню грозит штраф или лишение прав до полутора лет. Однако челябинец утверждает, что ДТП инсценировано злоумышленниками, а пострадавший в этой ситуации — он.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Болейко ночью 20 октября.

— Светофоры уже не работали. Я ехал со скоростью примерно 40 км/ч из-за гололеда. Возле перекрестка есть круглосуточный магазин, около него было много людей и машин. У автомобиля, припаркованного на обочине за «зеброй», стояли двое. Когда проезжал мимо них, услышал удар по лобовому и увидел отлетающую бутылку. По стеклу пошли трещины. Я остановился, обнаружил, что не только стекло разбито, но и стойка помята. Выставил «треугольник». Виновник и его товарищ не пытались скрыться. Сказали, что это я не пропустил их на пешеходном переходе, и они «наказали» меня, — говорит Алексей.

Лобовое стекло разбито. Фото героя публикации

Лобовое стекло разбито. Фото героя публикации

По его словам, приятели были пьяны. Заявили, что могут не только «лобовое» разбить, но и лицо. Алексей вызвал ГИБДД и аварийного комиссара. Пока ждал их приезда, осмотрел машину.

— Автомобиль грязный, если бы я сбил пешехода, остался бы след. Да и одежда у этого товарища чистая была. Аварийный комиссар приехал раньше ГАИ. Вскоре подъехала «скорая» — ее вызвал виновник. Он решил инсценировать случившиеся, как наезд на пешехода. Видимо, испугался, что я напишу заявление на него и потребую деньги за ремонт. Картинно корчась, он подошел к медикам. Показал, что у него ссадина на пальце. Якобы он шел по переходу, размахивал руками, и удар пришелся именно в руку. Ею он разбил мне стекло и оставил вмятину.

На стойке вмятина и скол краски. Фото героя публикации

На стойке вмятина и скол краски. Фото героя публикации

Алексей считает показания пешехода абсурдными. Оставить вмятину в железе рукой, и при этом не осталось даже синяка...

— От такого удара ему бы кости переломало! Инспекторы ГИБДД сначала приезжать отказывались, но когда приехала «скорая», подтянулись. Оформляли ДТП согласно всем правилам до семи утра. Ситуацию осложняет то, что на перекрестке нет камер, в машине нет видеорегистратора. Доказать свою правоту мне будет сложно. Я написал встречное заявление по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ремонт машины мне обойдется где-то в 12 тысяч. Сейчас ищу свидетелей, чтобы они смогли подтвердить мою невиновность. Пешеход в травмпункт после ДТП не обращался.

Алексей написал встречное заявление в полицию. Фото героя публикации

Алексей написал встречное заявление в полицию. Фото героя публикации

КОММЕНТАРИЙ

«Водителю не грозит штраф и лишение прав»

— Дело скорее всего закроют из-за отсутствия состава административного правонарушения. Однако Алексей может рассчитывать на возмещение ущерба. Но доказать умышленное повреждение имущества ему будет непросто: нужны показания свидетелей, а также следует провести независимую экспертизу, — объясняют юристы.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

ДТП произошло ночью 20 октября в 1:50 на перекрестке проспекта Победы и улицы Болейко. Алексей был на темно-синем Hyundai Accent. Если вы стали свидетелем этого инцидента, позвоните в нашу редакцию по номеру 8 (351) 7000-967 добавочный 10-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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