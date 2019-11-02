«Делать кесарево было некому»: ЧП случилось во время родов у чемпионки Челябинской области по каратэ

23-летняя Ксения Ложникова привыкла к победам. Она многократный чемпион области по каратэ. Могла бы строить спортивную карьеру дальше. Но сейчас девушка очень привязана к дому — выхаживает больную дочь.

«ГОВОРИЛИ, ЧТО ДОЧЬ УМРЕТ»

На днях маленькой Виталине исполнится годик. Она улыбчивый и открытый ребенок. Любит Лунтика, обожает родных, а особенно — руки мамы. Самостоятельно Виталина не сидит и не ходит. Мама же терпеливо помогает ей познавать мир.

Беременнось Ксении была самой обычной. Но в назначенный срок схватки не начались. Тогда их начали стимулировать медикаментами. Сначала дело пошло, а потом схватки неожиданно прекратились. По хорошему, Ксению нужно было сразу прокесарить. Но в роддоме в тот день не оказалось такого специалиста.

Почти два месяца Виталина провела в отделении интенсивной терапии. Фото: из личного архива семьи.

— Дочку выдавливали руками. Видно, тогда ей и повредили шейные позвонки. Вот почему она до сих пор не садится. Сразу же после родов малышка стала синеть. Ее забрали в реанимацию и ввели в кому. Нам говорили, что она умрет. А Вита выжила и открыла глаза. Но гипоксия не прошла бесследно — развился целый букет недугов, — говорит Ксения.

«ПАРАЛИЧ БУДЕТ ЕДВА ЗАМЕТНЫМ»

При выписке из отделения интенсивной терапии, где новорожденная провела почти два месяца, семье сказали: у девочки может быть ДЦП.

Родители Виталины сразу же занялись здоровьем крохи. До семи месяцев девочке делали специальный массаж. А когда стало понятно, что она не сядет, стали подыскивать альтернативные методы излечения.

Сегодня кроха каждый месяц проходит курс массажа и мануальной терапии в одной из частных клиник Челябинска. Виталина уже научилась переворачиваться, а в будущем сядет и начнет ходить.

— Сколько времени это займет, не известно. Но врачи говорят, что дочка будет обычной девочкой. Даже если ей и поставят диагноз ДЦП, паралич будет едва заметным. Может, будет хромать на одну ножку, — говорит Ксения.

«КВАРТИРУ ПРОДАЛИ, НО ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ»

Один месяц реабилитации обходится семье в 70 тысяч рублей. Даже в декрете Ксения не оставляет работу: тренирует детей и получает около 10-15 тысяч. Зарплата мужа тоже не запредельная. Чтобы оплачивать счета клиники, супруги продали свою квартиру в Южноуральске и переехали жить в деревню к родителям. А когда деньги закончились, объявили сбор средств в социальных сетях. Но постепенно иссяк и это источник, а на маму посыпался негатив.

— Читать недобрые отклики было мучительно. Мне советовали обратиться за помощью к государству, не просить денег у простых людей. Но государство в таких масштабах нам не помощник, — вздыхает Ксения. — В конце концов, я сдалась — начала обращаться в различные фонды.

Родители Виталины поставили цель любой ценой вернуть дочке здоровье. Фото: из личного архива героев публикации.

Сейчас сбор средств на лечение Виталины идет на сайте фонда «Родная».

— Горько осознавать, что четверо взрослых: родители, а также бабушка, дедушка Виталины, — не могут сами решить проблему. Но мы будем бороться за здоровье дочки, — говорит Ксения.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ПОМОЧЬ ВИТАЛИНЕ

Поддержать Виталину можно, отправив СМС с текстом РОДНАЯ и суммой пожертвования через пробел, например, РОДНАЯ 500.

Акцию поддерживают Билайн, ТЕЛЕ2 и Мегафон. Сделать перечисление с помощью банковской карты можно на сайте фонда «Родная».