Любит пляжи и носит лосины: самые горячие снимки жены новичка челябинского «Трактора»
Новичок «Трактора» Никита Щербак привез из Америки жену-модель. Девушка занимается спортом и демонстрирует свою шикарную фигуру в Instagram. А еще Лорен — настоящая фанатка своего мужа-хоккеиста и ходит на его матчи.
Пока Никита два месяца играл в «Авангарде», базирующемся в подмосковной Балашихе, молодая семья снимала квартиру в Москва-Сити. Как рассказывал хоккеист прессе, для него важно, чтобы супруга не скучала и жила в комфорте.
Мы попытались узнать, будет ли Лори появляться в ложе жен ледовой арены «Трактор». Источник КП-Челябинск, близкий к хоккейному клубу сообщил, что документы ей еще не оформляли: все-таки дама — гражданка Канады. Сейчас она отдыхает в Греции.
Поскольку девушка очень любит своего мужа, вряд ли она надолго оставит его одного в суровом городе, а мы ждем Лори в Челябинске. Кстати, наш климат не так уж и отличается от канадского.
— Самое лучшее в этой жизни — это возможность прожить ее с тобой, — пишет девушка в своем Instagram.
На странице девушки много постов о спорте с фотографиями в обтягивающих лосинах.
Лори любит путешествовать, но отдыхает в основном на курортах.
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ИСТОЧНИК KP.RU