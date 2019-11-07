Любит пляжи и носит лосины: самые горячие снимки жены новичка челябинского «Трактора»

Новичок «Трактора» Никита Щербак привез из Америки жену-модель. Девушка занимается спортом и демонстрирует свою шикарную фигуру в Instagram. А еще Лорен — настоящая фанатка своего мужа-хоккеиста и ходит на его матчи.

Пока Никита два месяца играл в «Авангарде», базирующемся в подмосковной Балашихе, молодая семья снимала квартиру в Москва-Сити. Как рассказывал хоккеист прессе, для него важно, чтобы супруга не скучала и жила в комфорте.

Мы попытались узнать, будет ли Лори появляться в ложе жен ледовой арены «Трактор». Источник КП-Челябинск, близкий к хоккейному клубу сообщил, что документы ей еще не оформляли: все-таки дама — гражданка Канады. Сейчас она отдыхает в Греции.

Поскольку девушка очень любит своего мужа, вряд ли она надолго оставит его одного в суровом городе, а мы ждем Лори в Челябинске. Кстати, наш климат не так уж и отличается от канадского.

lauriescherbak In love

— Самое лучшее в этой жизни — это возможность прожить ее с тобой, — пишет девушка в своем Instagram.

lauriescherbak The best thing about this life is being able to live it with you

На странице девушки много постов о спорте с фотографиями в обтягивающих лосинах.

lauriescherbak First time in a few years that I m not watching what I eat while on vacation and it feels GOOD. I love living a healthy lifestyle but I can easily go a little too obsessive about it. Sometimes taking a break can be good for your body and mind Balance is key!

lauriescherbak 4 of my favourite exercises to build your 1. Squats with dumbbell 2. Barbell hip thrusts 3. Single leg deadlifts 4. Cable kickbacks on bench #workoutvideos #legday #gluteworkout @bodyxjdla

Лори любит путешествовать, но отдыхает в основном на курортах.

lauriescherbak Sunshine on my mind

lauriescherbak Happy hour @fashionnova

lauriescherbak Happy place

К ЧИТАТЕЛЯМ

Встречались с хоккеистом?

Расскажите свою историю нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00