Талонов нет: в Челябинской области пенсионер умер от сердечного приступа, не попав на прием к кардиологу

18 октября Михаил Шульга из Снежинска отправился в поликлинику — с утра давило сердце. Но у кардиолога был аншлаг — нулевой талон, чтобы попасть на консультацию, врач выдавать отказался. Взамен пенсионеру дали квиток на 1 ноября. Но дожить до приема было не суждено — Михаил умер в этот же вечер.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

Если вы были в медико-санитарной части №15 Снежинска у кабинета №34 около четырех часов вечера 18 октября — просим откликнуться.

Такое воззвание попросил опубликовать корреспондента КП-Челябинск юрист Дмитрий Громовой.

Михаил со своей женой Еленой. Фото: соцсети.

Он рассказал, что сначала Михаилу не было настолько плохо, чтобы вызывать скорую. Поэтому он и пошел в поликлинику. Но вечером жена набрала 03.

— Врач скорой оставила в машине кислород и попросила сходить за ним супругу Михаила. Водитель нерасторопно отряхивал ботинки и искал баллон, пока женщина не повысила не него голос, чтобы тот ускорился. Потом в квартире врач потеряла какой-то препарат и долго искала его — это все задерживало выезд в больницу, — рассказал Громовой.

ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!

Михаил Шульга умер в больнице. В справке о смерти значится диагноз: острая сердечная недостаточность. Родные уверены: консультация в поликлинике могла бы спасти жизнь.

Но достоверно ответить на этот вопрос поможет медицинская экспертиза. Сегодня представители семьи вместе с адвокатом Аллой Дунаевой отправились писать заявление в следственный комитет с просьбой проверить работу врачей на предмет халатности. Они также просят назначить экспертизу.

— Для этого не нужно делать вскрытие. Есть медицинская карточка и заключении о смерти. На основании этого можно проанализировать случай и ответить на вопрос — могла ли спасти Михаила в тот день консультация кардиолога в поликлинике. Может быть, ему требовалось какое-то лекарство или госпитализация, — говорит адвокат.

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