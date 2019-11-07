В Челябинске школьника затравили потому, что его мама не сдала деньги на подарки учителям

В школе №51, что расположена в Ленинском районе Челябинска, травят шестиклассника. Об этом рассказала мама ребенка Елена Заварзина. Родительница уверена — беспредел начался, когда она возразила против поборов на подарки учителям.

«ТВОЯ МАМА ДУРА»

Про своего сына Елена говорит: обычный мальчишка, без дела на слоняется, занимается в секции рукопашного боя, в учебе звезд не хватает, но и не двоечник.

— Родительский комитет собирает раз в год по 1 000 руб. в фонда класса и школы. В общем чате я отказалась платить. Дело в том, что эти деньги идут не на детей, а на подарки учителям. Я предложила: давайте, кто хочет делать презенты учителям — собирайте отдельно. Потом хоть список пишите поименный и вручайте учителю вместе с подарком, — рассказала Елена КП-Челябинск.

Родительница обратилась с жалобами в прокуратуру и управление образование. Деньги родительский комитет собирал наличкой. К тому же — устанавливал фиксированную сумму. По закону деньги в помощь школе собирать можно. Но через банковский счет со всей бухгалтерской отчетностью, и взносы не должны быть регламентированы.

СОШ №51 — обычная школа, без всяких «элитных уклонов». Фото: Юлия Викулова

— В родительском чате моя активность не понравилась. Сначала поносили меня. Затем травля перекинулась на моего сына. Они оскорбляют меня, называя дурой, бросают его вещи в мусорку, называют его бомжом, говорят, что у него не в порядке с головой, что его родители не могут ему купить нормальный телефон и что его скоро исключат из школы. Его демонстративно не взяли на экскурсию класса, дети преследуют его после уроков, кидаются бутылками, — делится Елена.

Елена говорит, что педагоги неоднократно намекали, чтобы перевести мальчика в другой класс. Это же делал родительский комитет, который после всех жалоб удалил чат в Viber.

СКАЗАЛИ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО, А ПОТОМ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Судя по рассказу мамы, агрессию к парню проявляют и педагоги.

— 24 октября на уроке учитель потребовал у моего сына дневник — написать замечание за разговоры. Влад отказался, так как ничего не нарушал. Тогда педагог сказала в присутствии всего класса, что мой сын «пустое место», и «пустое место не должно разговаривать». После этого учитель выдала всем детям, кроме моего ребенка, контрольную работу. На вопрос сына, почему ему не дали, последовал ответ: «тебя в этом классе больше не существует, зачем тебе контрольная».

Переписки в родительском чате.

Но кульминация конфликта случилась во время урока физры.

— Одноклассник сына начал швырять его портфель. Влад в ответ кинул рюкзак этого парня и случайно попал на другого одноклассника. Узнала я об этом через три дня по звонку мамы мальчика Ни классный руководитель, ни администрация не известили меня о произошедшем, — продолжает Елена.

По словам Заварзиной, она предложила семьей мальчика примирение и финансовую помощь.

— Влад был готов прийти в гости к ним, принести извинения семье и однокласснику. Та мама ответила, что конфликта нет, волноваться не о чем. А через несколько дней написала заявление на сына в полицию. При этом пострадавший парень не выглядит больным: он ходит на уроки, даже физкультуру. Знаю, что они сейчас ждут результатов медобследования из которого станет ясно, можно ли завести уголовное дело за побои или легкий вред здоровью.

В конце разговора Елена отметила, что ситуация накалилась до предела.

— Как защищать сына, я не представляю. Когда он узнал, что на него написали в ПДН, у него случилась истерика со словами «я не хочу жить». Мы обратились в кризисный центр Челябинска, где нам предложили помощь психолога для ребенка. Но боюсь, очереди мы не дождемся.

КОММЕНТАРИЙ

— Меня проверяли все компетентные органы после жалобы Елены Заварзиной. Ни одна из ее претензий не подтвердилась. Все ответы ей дадут ведомства, куда она написала обращения. Больше комментировать ничего не буду, — рассказала КП-Челябинск директор школы №51 Ирина Тищенко.

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