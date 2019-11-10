Модный блогер по имени Бронсон: по Челябинску ходит пес в желтых ботинках
Челябинский пес Бронсон рассказывает «инстамиру» о своих собачьих буднях. Его блог — про прогулки, прививки, зоошопинг, хвостатых друзей, корм и многое другое, что волнует современного собакена.
У пса насыщенная жизнь, контента хватает: Бронсон победитель выставок, счастливый отец и модник — его гардеробу завидуют даже хозяева.
Бронсон любит быть ярким. Фото: соцсети
По документам Бронсон - Барри Большой Медведь. Фото: соцсети
ОЧЕНЬ «СУРЬЕЗНЫЙ» ПАРЕНЬ
— В нашей семье 20 лет жила кошка. Мы никогда не думали о собаке. Прогулки в любую погоду и рано утром — точно не для нас. Когда наша Фима ушла на радугу, мне захотелось восполнить потерю. Наверное, это нереализованные материнские инстинкты — сын вырос, внуки не предвидятся в обозримой перспективе. Я искала того, кто откликнется в моей душе. Случайно наткнулась на щенка под заголовком «Очень сурьезный парень», увидела фото и влюбилась, — рассказывает хозяйка пса-блогера Наталия Моругина.
Бронсон только собирает аудиторию. Фото: соцсети
Милота. Фото: соцсети
Порода Бронсона — пти-брабансон. Это маленькие декоративные собаки. По характеру дружелюбные, любознательные, бодрые. А еще умные, отлично поддаются дрессировке.
— В Челябинске таких собак немного, но в последнее время мы стали встречать сородичей на прогулке. Так у нас появились друзья Баффик и Сема, — говорит Наталия.
Порода Бронсона — пти-брабансон. Фото: соцсети
Бронсон юный чемпион России и юный чемпион РКФ. Фото: соцсети
Наталия со своим питомцем на одной из выставок. Фото: соцсети
«МОГ БЫ И САМ ПИСАТЬ, НО У НЕГО ЛАПКИ»
Аккаунт @bronsomania у Бронсона появился в апреле.
— Сначала я размещала посты у себя в блоге. Но весной попала в больницу. Лежать без дела мне сложно. Записалась на курс по продвижению в «Инстаграме».Полученные знания я решила применить на новом аккаунте. Так Бронсон и стал блогером.
Вести блог от имени питомца сейчас модно. Бронсон быстро попал в «инстастаю» грифонов и брабансонов.
— Это очень своеобразная аудитория, но мне она близка по духу. Среди нас много творческих людей, есть очень интересные блоги, у каждого свой стиль. Хозяева общаются от имени своих собак. Кто-то считает это клиникой, а нам весело.
В собачьем «пуховике». Фото: соцсети
Снимать Бронсона для блога непросто. Хвостатого сложно поймать в объектив. По словам Наталии, часто пес вытворяет смешные штуки, но стоит направить на него телефон — сразу становится скучной собакой.
— Лучшие кадры сняты моим сыном. У него талант. По образованию он режиссер, видит кадр не так, как мы, обычные люди со смартфоном в руках. Но мне редко удается привлечь его к фотосессиям, поэтому приходится самой снимать.
ПЕС НА СТИЛЕ
У Бронсона в гардеробе модные комбинезоны, дождевики, несколько пар обуви. Одежду Наталия в основном шьет сама. На Бронсона трудно подобрать вещи: у него широкая грудь и мощная шея, наряды из магазина ему не по размеру.
У Бронсона четыре комбинезона на разную погоду. Фото: соцсети
А еще есть дождевики. Фото: соцсети
Самая крутая вещь Бронсона — именная курточка с портретом, ссылкой на аккаунт и любимым хэштегом #янемопс — часто брабансонов путают с мопсом.
Бронсон в той самой именной курточке. Фото: соцсети
Куртку Наталия сшила и расписала сама. Фото: соцсети
— На самом деле, для брабансонов одежда — это необходимость. Она защищает от грязи. У нас очень грязный город, после каждой прогулки одежду приходится стирать. Кожа и шерсть животных не любит частого мытья. Также у брабансонов отсутствует подшерсток, им холодно на Урале. Обувь защищает лапки от реагентов и порезов. Летом мы его не одеваем.
Ботинки защищают лапки от реагентов. Фото: соцсети
Одежда для брабансонов — это необходимость. Фото: соцсети
НА ЗАМЕТКУ
Три собачьих Инстаграм-аккаунта, на которые хочется подписаться
1. Волкособ Локи, 2 млн подписчиков. Приключения пса-путешественника, который вместе с хозяевами объехал практически всю Северную Америку.
2. Мэдди, 1,3 млн подписчиков. Тоже блог про путешествия с четвероногим другом.
3. Марутаро, 2,5 млн подписчиков. Самый улыбчивый пес интернета.
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