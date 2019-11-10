Модный блогер по имени Бронсон: по Челябинску ходит пес в желтых ботинках

Челябинский пес Бронсон рассказывает «инстамиру» о своих собачьих буднях. Его блог — про прогулки, прививки, зоошопинг, хвостатых друзей, корм и многое другое, что волнует современного собакена.

У пса насыщенная жизнь, контента хватает: Бронсон победитель выставок, счастливый отец и модник — его гардеробу завидуют даже хозяева.

Бронсон любит быть ярким. Фото: соцсети

По документам Бронсон - Барри Большой Медведь. Фото: соцсети

bronsomania Наша новая рубрика Бронсон рекомендует . Какая у меня игруха новая! Тыц ее мордой или лапой и чудо! Чудо! Появляется еда! Я обычно сухой корм не ем, если только совсем взгрустнулось и не у кого попросить вкусняху, а тут прямо ел и урчал! Потому что прикольненько И теперь везде мой корм, удобно очень. Идёшь такой - о, еда! Kong Wobbler называется. Размер S. #собачьиистории #бронсонрекомендует #бронсомания #brons #bronsomania #brabancongriffon #brabancon #petitbrabancon #ptibrabanson #ptibrabancon #ptibrabansongriffon #kong #wobbler #kongwobbler #cool #game #gamedog #doggame #doggames

ОЧЕНЬ «СУРЬЕЗНЫЙ» ПАРЕНЬ

— В нашей семье 20 лет жила кошка. Мы никогда не думали о собаке. Прогулки в любую погоду и рано утром — точно не для нас. Когда наша Фима ушла на радугу, мне захотелось восполнить потерю. Наверное, это нереализованные материнские инстинкты — сын вырос, внуки не предвидятся в обозримой перспективе. Я искала того, кто откликнется в моей душе. Случайно наткнулась на щенка под заголовком «Очень сурьезный парень», увидела фото и влюбилась, — рассказывает хозяйка пса-блогера Наталия Моругина.

Бронсон только собирает аудиторию. Фото: соцсети

Милота. Фото: соцсети

Порода Бронсона — пти-брабансон. Это маленькие декоративные собаки. По характеру дружелюбные, любознательные, бодрые. А еще умные, отлично поддаются дрессировке.

— В Челябинске таких собак немного, но в последнее время мы стали встречать сородичей на прогулке. Так у нас появились друзья Баффик и Сема, — говорит Наталия.

Порода Бронсона — пти-брабансон. Фото: соцсети

Бронсон юный чемпион России и юный чемпион РКФ. Фото: соцсети

Наталия со своим питомцем на одной из выставок. Фото: соцсети

«МОГ БЫ И САМ ПИСАТЬ, НО У НЕГО ЛАПКИ»

Аккаунт @bronsomania у Бронсона появился в апреле.

— Сначала я размещала посты у себя в блоге. Но весной попала в больницу. Лежать без дела мне сложно. Записалась на курс по продвижению в «Инстаграме».Полученные знания я решила применить на новом аккаунте. Так Бронсон и стал блогером.

Вести блог от имени питомца сейчас модно. Бронсон быстро попал в «инстастаю» грифонов и брабансонов.

— Это очень своеобразная аудитория, но мне она близка по духу. Среди нас много творческих людей, есть очень интересные блоги, у каждого свой стиль. Хозяева общаются от имени своих собак. Кто-то считает это клиникой, а нам весело.

В собачьем «пуховике». Фото: соцсети

Снимать Бронсона для блога непросто. Хвостатого сложно поймать в объектив. По словам Наталии, часто пес вытворяет смешные штуки, но стоит направить на него телефон — сразу становится скучной собакой.

— Лучшие кадры сняты моим сыном. У него талант. По образованию он режиссер, видит кадр не так, как мы, обычные люди со смартфоном в руках. Но мне редко удается привлечь его к фотосессиям, поэтому приходится самой снимать.

bronsomania Девочки, я обещал цветов, я вам их таки дарю! Розебудная герань. Почти розы только герань не только красиво, но и вкусно! #чебсожрать #гриффоны #цветыдлявас #цветыдлядам #гриффонысамыелучшиесобакивмире #бробукетыдлядам #бробукет #птибрабансон

ПЕС НА СТИЛЕ

У Бронсона в гардеробе модные комбинезоны, дождевики, несколько пар обуви. Одежду Наталия в основном шьет сама. На Бронсона трудно подобрать вещи: у него широкая грудь и мощная шея, наряды из магазина ему не по размеру.

У Бронсона четыре комбинезона на разную погоду. Фото: соцсети

А еще есть дождевики. Фото: соцсети

Самая крутая вещь Бронсона — именная курточка с портретом, ссылкой на аккаунт и любимым хэштегом #янемопс — часто брабансонов путают с мопсом.

Бронсон в той самой именной курточке. Фото: соцсети

Куртку Наталия сшила и расписала сама. Фото: соцсети

— На самом деле, для брабансонов одежда — это необходимость. Она защищает от грязи. У нас очень грязный город, после каждой прогулки одежду приходится стирать. Кожа и шерсть животных не любит частого мытья. Также у брабансонов отсутствует подшерсток, им холодно на Урале. Обувь защищает лапки от реагентов и порезов. Летом мы его не одеваем.

Ботинки защищают лапки от реагентов. Фото: соцсети

Одежда для брабансонов — это необходимость. Фото: соцсети

НА ЗАМЕТКУ

Три собачьих Инстаграм-аккаунта, на которые хочется подписаться

1. Волкособ Локи, 2 млн подписчиков. Приключения пса-путешественника, который вместе с хозяевами объехал практически всю Северную Америку.

loki The little mermaid of dogs.

2. Мэдди, 1,3 млн подписчиков. Тоже блог про путешествия с четвероногим другом.

thiswildidea The call is is to simply be who we are and to love being that

3. Марутаро, 2,5 млн подписчиков. Самый улыбчивый пес интернета.

marutaro Be smiling on Monday! # # # # # #

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