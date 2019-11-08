2019-11-08T16:44:33+03:00
Общество

«Живем на 80 рублей в день»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца

Отец семейства, которому грозит пожизненный срок, был единственным кормильцем пятерых детей [Люди города Че]
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Рождение пятого ребенка. Тогда еще счастливая семья в полном составе. Фото из личного архива героев материала.Рождение пятого ребенка. Тогда еще счастливая семья в полном составе. Фото из личного архива героев материала.
Изменить размер текста:

В многодетной ячейке общества, как правило, папа работает, а мама следит за малышами и бытом. А как жить, когда семья теряет единственного кормильца? Отец пятерых детей Иван Юдакин оказался в следственном изоляторе. С тех пор его жена Валентина каждое утро встает с мыслью: «Где взять денег, чтобы прокормить семью?»

КАК ПРОЖИТЬ НА 80 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

Без папы тяжело финансово и морально, но семья держится. Фото из личного архива героев материала.

Без папы тяжело финансово и морально, но семья держится. Фото из личного архива героев материала.

Уголовное дело Юдакина — история 12-летней давности, темная и запутанная. Тогда убили друга Ивана. Потом были застрелены еще двое его знакомых: мужчина и женщина (подробности читайте ЗДЕСЬ).

Сначала Иван проходил как свидетель, а 7 февраля его взяли под стражу. Дело затянулось. Когда будет суд, неизвестно. Валентина уверена: супруг не виновен, его оговорили. Но если судья решит иначе, многодетный отец может никогда не выйти из тюрьмы.

Однако, жизнь продолжается. Валентина умеет шить, а недавно выучилась на парикмахера. Но клиентов немного: людям проще прийти в парикмахерскую, чем домой к многодетной. Поэтому практически весь бюджет семьи составляет пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7,5 тыс. руб. и помощь от Управления соцзащиты — около 10 тысяч. Минус кварплата. Получается 500 рублей на шестерых в день. 80 рублей на одного человека! А вы бы смогли так жить?

Валентина утверждает: Иван не виновен! И ждет его возвращения. Фото из личного архива героев материала.

Валентина утверждает: Иван не виновен! И ждет его возвращения. Фото из личного архива героев материала.

БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ НЕ СПРАВИТЬСЯ

Это еще цветочки. Через пару месяцев все выплаты прекратятся. А полноценно выйти на работу Валентина сможет, только когда младшая дочка пойдет в садик, то есть через два года.

— Без добрых людей нам не справиться. Кто продуктами делится, кто одеждой для детей. К началу учебного года для дочки принесли костюмчик новенький, даже с бирочками! Мы так рады были! — делится с корреспондентом КП-Челябинск многодетная мама Валентина. — А вот старший пошел в школу в коротких штанах и старой рубашке. Ничего не нашлось для него среди одежды, которую жертвуют люди. Только через пару месяцев нам принесли подходящие по размеру брюки.

Нам помогают несколько храмов, благотворительный центр и друзья. Если становится совсем туго, я объявляю сбор средств на своей странице в соцсети. В основном, когда нужно собрать передачку для Ивана. И люди откликаются. Потому что все, кто знает Ивана, не верят, что он мог совершить преступление, и стараются помочь. Я очень всем благодарна!

Первокласснице Любе от добрых лдей досталась совершенно новая форма. Фото из личного архива героев материала.

Первокласснице Любе от добрых лдей досталась совершенно новая форма. Фото из личного архива героев материала.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Старший сын Юдакиных Яков учится в седьмом классе, занимается в школе «Лидер» во Дворце пионеров. Сейчас он готовит лекцию для подростков о вреде курения. Кстати 9 ноября, парню исполняется 14 лет.

Вова учится в четвертом классе, Люба — в первом. Все занимаются шахматами в детском клубе. Девочка еще шьет мягкие игрушки. Трехлетний Вася только пошел в детский сад и пока постоянно болеет — адаптация. А младшей Серафиме — чуть больше года.

Дети хотят игрушки и развлечения, но это в семье Юдакиных редкоть. Фото из личного архива героев материала.

Дети хотят игрушки и развлечения, но это в семье Юдакиных редкоть. Фото из личного архива героев материала.

День Юдакиных начинается с того, что старшие дети идут в школу, а мама с маленькой Симой провожают Васю в детский сад. Со школы дети бегут в любимые секции. В это время Валентина нянчится с малышкой, варит огромную кастрюлю супа или казан овощей, которые семье хватит на один день. А если есть работа — например, заказали сшить шторы — Валентина старается выделить время и для этого, ведь деньги нужны очень.

Валентина Юдакина. Фото из личного архива героев материала.

Валентина Юдакина. Фото из личного архива героев материала.

БЕДНЫМ МЯСО НЕ ПОЛОЖЕНО

Вася в садике кушает хорошо, а вот школьники приходят домой голодные.

— Они питаются бесплатно, как малообеспеченные. Если у других детей первое и второе с мясом, то бюджетникам могут дать только суп, или только гарнир. На днях Люба радостно сообщила, что одноклассник отдал ей сосиску из своей тарелки, поэтому она хорошо покушала, — рассказывает Валентина.

Вечер в семье Юдакиных долгий. У троих школьников надо проверить уроки, помочь, объяснить, что не поняли. Валентина переживает, что дочка до сих пор не умеет читать.

— Старший у нас в четыре года уже научился, а Люба до сих пор даже задания в учебнике прочитать не может. Поэтому уроки приходится делать вместе, — говорит Валентина.

В остальном же дети в большой семье самостоятельные. Сами ходят в школу и кружки, помогают с домашними делами, нянчат младшую сестру.

Больше помощи по хозяйству Валентине ждать не от кого. Отец Вали ушел, когда ей было два года (оставил жену с четырьмя детьми). Мама умерла. Родители Ивана — пожилые люди, живут за городом. Когда Валентине нужно отвезти передачку мужу, за малышкой приглядывает одна из сестер. Но скоро она выйдет на работу и не сможет приходить.

Дни рождения в семье Юдакиных отмечают скромно. Фото из личного архива героев материала.

Дни рождения в семье Юдакиных отмечают скромно. Фото из личного архива героев материала.

СЫНА ИЗБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДАЛ ДЕНЕГ

Недавно в семье Юдакиных случилась новая беда. На одного из сыновей напали во дворе хулиганы. Требовали денег. Но откуда они у 13-летнего мальчишки из многодетной семьи?! Тогда «старшаки» отобрали мобильный телефон и избили парня — лежал в больнице. Полиция нашла негодяев и телефон сына...

Рассказывая о своей непростой жизни, Валентина выглядит абсолютно спокойной.

— Каждый день я думаю: «Дети сыты, и слава Богу!» Но, если честно, страшно представить наше существование дальше. Впрочем, я уже выплакала все слезы. Да и нельзя сейчас раскисать, ведь дети на меня смотрят. Я молюсь и верю, что Ивана отпустят, и мы будем жить как прежде. А пока нужно держаться, — говорит Валентина.

Иван Юдакин работал массажистом.

Иван Юдакин работал массажистом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Дело Ивана передано в прокуратуру

Ивана Юдакина обвиняют в похищении и убийстве двух лиц в составе организованной группы, — говорит адвокат Никита Дементьев. — Иван вину не признает. Утверждает, что он лишь видел, как убивали, однако сам этому не помогал. О том, что был убит еще один человек, Иван и вовсе узнал после того, как было возбуждено уголовное дело.

Также Иван утверждает, что его оговаривают другие участники, которые были на месте преступления, — чтобы избежать ответственности. Все обвинение построено на их показаниях.

Сейчас мы ждем, когда прокурор утвердит обвинительное заключение и передаст дело в суд. Мы боремся за свободу Ивана. Надеемся, что в отличии от органов предварительного следствия, суд увидит, что Иван невиновен.

Журналисты "Комсомолки" побывали в гостях у Юдакиных и убедились: живет семья хоть и скромно, но дружно. Фото из личного архива героев материала.

Журналисты "Комсомолки" побывали в гостях у Юдакиных и убедились: живет семья хоть и скромно, но дружно. Фото из личного архива героев материала.

КАК ПОМОЧЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ВАЛЕНТИНЫ

* Прийти на стрижку.

* Заказать пошив несложных изделий, а также подгон одежды по фигуре.

* Помочь вещами. Сейчас нужна зимняя верхняя одежда для старшего сына (рост 152 см) и младшей дочки (рост 86 см).

* Помочь продуктами.

* Позаниматься с Вовой английским языком (очень нужен репетитор).

* Помочь финансово, перечислив деньги на карту.

Многодетному отцу из Челябинска могут дать пожизненный срок.Андрей АБРАМОВ

Связаться с Валентиной в соцсети: vk.com/id75070442.

Карта сбербанка Валентины Юдакиной: 63900272 9015858282.

Также можно перевести деньги на карту СБ по номеру тел Валентины: 8-908-052-67-07.

Читайте также: «Жена арестованного челябинца боится, что у нее могут забрать пятерых детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Новости 24
«Я хочу от тебя дочь»: житель Челябинска заклеил дверь подруги записками с признаниями
«Не ори, а то убью!»: случайная прохожая спасла девочку от маньяка в Челябинской области
Директор автовокзала на «Юности» в Челябинске назвал новое голосование ущемлением прав пассажиров
Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС
Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска
«Это Трамп виноват»: Чистомэн сделал арт-объект из мусорных мешков в Челябинской области
Таксист спровоцировал аварию возле ТРК в Челябинске
Полиция задержала хулигана, порезавшего колеса 80 авто на стоянке в Челябинской области
«Тушили колой»: в кинотеатре Челябинска, где отдыхали дети, вспыхнул огонь
«Символ России»: Росгвардия в Челябинске запустила челлендж с автоматами
«Мужик, ты наш кумир»: группа «Би-2» позвала фаната из Челябинска на концерт в Екатеринбург
«Фуры буксуют»: после ночного снегопада образовались пробки на трассе М-5 в Челябинской области
Житель Челябинска, накопивший долгов на 90 тысяч, лишился иномарки
В Копейске завернули шаурму в салфетку с крысами
Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»
Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости