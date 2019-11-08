«Живем на 80 рублей в день»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца

В многодетной ячейке общества, как правило, папа работает, а мама следит за малышами и бытом. А как жить, когда семья теряет единственного кормильца? Отец пятерых детей Иван Юдакин оказался в следственном изоляторе. С тех пор его жена Валентина каждое утро встает с мыслью: «Где взять денег, чтобы прокормить семью?»

КАК ПРОЖИТЬ НА 80 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

Без папы тяжело финансово и морально, но семья держится. Фото из личного архива героев материала.

Уголовное дело Юдакина — история 12-летней давности, темная и запутанная. Тогда убили друга Ивана. Потом были застрелены еще двое его знакомых: мужчина и женщина (подробности читайте ЗДЕСЬ).

Сначала Иван проходил как свидетель, а 7 февраля его взяли под стражу. Дело затянулось. Когда будет суд, неизвестно. Валентина уверена: супруг не виновен, его оговорили. Но если судья решит иначе, многодетный отец может никогда не выйти из тюрьмы.

Однако, жизнь продолжается. Валентина умеет шить, а недавно выучилась на парикмахера. Но клиентов немного: людям проще прийти в парикмахерскую, чем домой к многодетной. Поэтому практически весь бюджет семьи составляет пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7,5 тыс. руб. и помощь от Управления соцзащиты — около 10 тысяч. Минус кварплата. Получается 500 рублей на шестерых в день. 80 рублей на одного человека! А вы бы смогли так жить?

Валентина утверждает: Иван не виновен! И ждет его возвращения. Фото из личного архива героев материала.

БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ НЕ СПРАВИТЬСЯ

Это еще цветочки. Через пару месяцев все выплаты прекратятся. А полноценно выйти на работу Валентина сможет, только когда младшая дочка пойдет в садик, то есть через два года.

— Без добрых людей нам не справиться. Кто продуктами делится, кто одеждой для детей. К началу учебного года для дочки принесли костюмчик новенький, даже с бирочками! Мы так рады были! — делится с корреспондентом КП-Челябинск многодетная мама Валентина. — А вот старший пошел в школу в коротких штанах и старой рубашке. Ничего не нашлось для него среди одежды, которую жертвуют люди. Только через пару месяцев нам принесли подходящие по размеру брюки.

Нам помогают несколько храмов, благотворительный центр и друзья. Если становится совсем туго, я объявляю сбор средств на своей странице в соцсети. В основном, когда нужно собрать передачку для Ивана. И люди откликаются. Потому что все, кто знает Ивана, не верят, что он мог совершить преступление, и стараются помочь. Я очень всем благодарна!

Первокласснице Любе от добрых лдей досталась совершенно новая форма. Фото из личного архива героев материала.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Старший сын Юдакиных Яков учится в седьмом классе, занимается в школе «Лидер» во Дворце пионеров. Сейчас он готовит лекцию для подростков о вреде курения. Кстати 9 ноября, парню исполняется 14 лет.

Вова учится в четвертом классе, Люба — в первом. Все занимаются шахматами в детском клубе. Девочка еще шьет мягкие игрушки. Трехлетний Вася только пошел в детский сад и пока постоянно болеет — адаптация. А младшей Серафиме — чуть больше года.

Дети хотят игрушки и развлечения, но это в семье Юдакиных редкоть. Фото из личного архива героев материала.

День Юдакиных начинается с того, что старшие дети идут в школу, а мама с маленькой Симой провожают Васю в детский сад. Со школы дети бегут в любимые секции. В это время Валентина нянчится с малышкой, варит огромную кастрюлю супа или казан овощей, которые семье хватит на один день. А если есть работа — например, заказали сшить шторы — Валентина старается выделить время и для этого, ведь деньги нужны очень.

Валентина Юдакина. Фото из личного архива героев материала.

БЕДНЫМ МЯСО НЕ ПОЛОЖЕНО

Вася в садике кушает хорошо, а вот школьники приходят домой голодные.

— Они питаются бесплатно, как малообеспеченные. Если у других детей первое и второе с мясом, то бюджетникам могут дать только суп, или только гарнир. На днях Люба радостно сообщила, что одноклассник отдал ей сосиску из своей тарелки, поэтому она хорошо покушала, — рассказывает Валентина.

Вечер в семье Юдакиных долгий. У троих школьников надо проверить уроки, помочь, объяснить, что не поняли. Валентина переживает, что дочка до сих пор не умеет читать.

— Старший у нас в четыре года уже научился, а Люба до сих пор даже задания в учебнике прочитать не может. Поэтому уроки приходится делать вместе, — говорит Валентина.

В остальном же дети в большой семье самостоятельные. Сами ходят в школу и кружки, помогают с домашними делами, нянчат младшую сестру.

Больше помощи по хозяйству Валентине ждать не от кого. Отец Вали ушел, когда ей было два года (оставил жену с четырьмя детьми). Мама умерла. Родители Ивана — пожилые люди, живут за городом. Когда Валентине нужно отвезти передачку мужу, за малышкой приглядывает одна из сестер. Но скоро она выйдет на работу и не сможет приходить.

Дни рождения в семье Юдакиных отмечают скромно. Фото из личного архива героев материала.

СЫНА ИЗБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДАЛ ДЕНЕГ

Недавно в семье Юдакиных случилась новая беда. На одного из сыновей напали во дворе хулиганы. Требовали денег. Но откуда они у 13-летнего мальчишки из многодетной семьи?! Тогда «старшаки» отобрали мобильный телефон и избили парня — лежал в больнице. Полиция нашла негодяев и телефон сына...

Рассказывая о своей непростой жизни, Валентина выглядит абсолютно спокойной.

— Каждый день я думаю: «Дети сыты, и слава Богу!» Но, если честно, страшно представить наше существование дальше. Впрочем, я уже выплакала все слезы. Да и нельзя сейчас раскисать, ведь дети на меня смотрят. Я молюсь и верю, что Ивана отпустят, и мы будем жить как прежде. А пока нужно держаться, — говорит Валентина.

Иван Юдакин работал массажистом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Дело Ивана передано в прокуратуру

Ивана Юдакина обвиняют в похищении и убийстве двух лиц в составе организованной группы, — говорит адвокат Никита Дементьев. — Иван вину не признает. Утверждает, что он лишь видел, как убивали, однако сам этому не помогал. О том, что был убит еще один человек, Иван и вовсе узнал после того, как было возбуждено уголовное дело.

Также Иван утверждает, что его оговаривают другие участники, которые были на месте преступления, — чтобы избежать ответственности. Все обвинение построено на их показаниях.

Сейчас мы ждем, когда прокурор утвердит обвинительное заключение и передаст дело в суд. Мы боремся за свободу Ивана. Надеемся, что в отличии от органов предварительного следствия, суд увидит, что Иван невиновен.

Журналисты "Комсомолки" побывали в гостях у Юдакиных и убедились: живет семья хоть и скромно, но дружно. Фото из личного архива героев материала.

КАК ПОМОЧЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ВАЛЕНТИНЫ

* Прийти на стрижку.

* Заказать пошив несложных изделий, а также подгон одежды по фигуре.

* Помочь вещами. Сейчас нужна зимняя верхняя одежда для старшего сына (рост 152 см) и младшей дочки (рост 86 см).

* Помочь продуктами.

* Позаниматься с Вовой английским языком (очень нужен репетитор).

* Помочь финансово, перечислив деньги на карту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/696461" frameborder="0"></iframe> Многодетному отцу из Челябинска могут дать пожизненный срок.Андрей АБРАМОВ

Связаться с Валентиной в соцсети: vk.com/id75070442.

Карта сбербанка Валентины Юдакиной: 63900272 9015858282.

Также можно перевести деньги на карту СБ по номеру тел Валентины: 8-908-052-67-07.

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