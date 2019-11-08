Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан к низкопольным автобусам

Челябинск активно пополняет автобусный парк. На улицах города все больше новых просторных автобусов. Но не все пассажиры считают это приобретение выгодным. Нашлись и те, кому зеленые новички пришлись не по вкусу.

В соцсетях люди пишут, что в новых автобусах мало свободного места, а большая часть сидений поднята слишком высоко. Когда салон переполнен, эти технические недочеты значительно осложняют жизнь пассажирам. С этим согласны и читатели КП-Челябинск, которые оставляют комментарии на нашем сайте.

«ЖАЛКО КОНДУКТОРОВ И ПОЖИЛЫХ»

— Прыгать по ступенькам в городском автобусе в час пик — то еще удовольствие. Особенно жалко кондукторов и пожилых граждан. Сразу видно, что делали эти чудо-автобусы не для себя, а для других. Создатели наверняка никогда не планировали на них ездить, — пишет читатель КП-Челябинск Сергей.

— В нашем городе тоже с недавних пор ездят такие траливали. Отвратительные. По центру салона — скат и ступенька. Не вылезешь и не уступишь людям на выход. Кондукторы тоже страдают. Прыгать по ступенькам тяжело. Нечаянно можно грохнуться к дверям, — замечает Галина.

— Вообще стараюсь не садиться в эти дебильные автобусы: мест для посадок практически нет — одни тумбы. Где вы видели хоть одного колясочника в автобусе? Их нет! Дешевле было бы им заказывать микроавтобусы, а не эти дурацкие, — полагает Анна.

Свободного места в салоне, на самом деле, немного, а некоторые сиденья подняты слишком высоко. Фото: cheladmin.ru.

Впрочем, есть горожане, которым новенькие автобусы нравятся.

— Мне нравятся автобусы. Я как раз из пожилых людей, мне 60. Уж внутри автобуса я на сиденье поднимусь, если уступят. А вот то, что на улицу из автобуса и в автобус с улицы заходить легко, очень большой плюс. Особенно, когда на улице снег, — пишет Ольга.

— Автобусы эти вполне нормальные! Единственное замечание — места сзади, перед шахтой двигателя. Туда реально трудновато садиться. Если человек сам как свинья, то никакой автобус экстра-класса не поможет, — замечает Виталий.

ВЛАСТИ УЧТУТ МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Оказалось, что в мэрии о недостатках отдельных моделей автобусов знают. И тоже не с обираются с этим мириться.

— Приобретение низкопольных автобусов — общероссийская и общемировая тенденция. Мы заботимся о мобильности всех групп населения, чтобы люди и на колясках, с детскими колясками могли удобно передвигаться по городу, — рассказал КП-Челябинск начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — С неудобствами, описанными выше, сталкиваются только пассажиры автобусов марки ЛиАЗ. Буквально сейчас идет приемка 16-ти новых МАЗов (всего их будет 33). Там несколько другая конфигурация задней площадки. Мы ждем отзывов от жителей Челябинска и будем ориентироваться на покупку тех автобусов, о которых будут максимально положительные отзывы пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть что сказать по поводу общественного транспорта в Челябинске?

Свяжитесь с нашими журналистами:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10