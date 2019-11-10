«Им бы только деньги собирать»: челябинку выгнали из родительских чатов после того, как она взбунтовалась против поборов

В этом году трехлетняя дочка Елены Ломакиной впервые пошла в садик. Группа с нежным названием «Заиньки» открылась в детсаду №452 на Северо-Западе Челябинска.

— Окна, двери в группе старые. Домофон не работает — можно зайти в любой момент.

Елена поделилась перепиской в родительском чате. В нем мамочки пишут:

— Судя по игрушкам, до нас здесь был детдом…

В середине сентября прошло родительское собрание. Решили создать чат, как и полагается, в Viber и стали собирать через него деньги — по 1 000 рублей на нужды группы.

— Сказали, что нужна посуда, телевизор. Ничего из этого не было. Как группу открывали? Одна из мамочек попросила перевести ей на карту. Первой тысячей дело явно не ограничилось бы. Уже пошли разговоры, что нужно на лампу и т.д. собирать. Я выступила против поборов, и меня исключили из родительского чата, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мама.

«КАЖДЫЙ САМ ПУСТЬ РЕШАЕТ, КАК ПОМОГАТЬ»

Елена поделилась, что при зачислении в садик некоторых родителей попросили купить краску. Ее же — помыть окна.

— Но я сочла это унизительным. Считаю, что каждый родитель должен сам решать, как помогать. Я, например, что-то приносила нужное в группу. Но после того, как меня исключили из чата, — все вернули. Складывается ощущение, что им только деньгами на карту надо собирать.

Челябинка обратилась в комитет по делам образования. Там ответили, что проверку проводить не будут, ведь впереди в 2021 году — плановая ревизия. А пока с заведующей просто взяли объяснение.

— В ответе чиновников указано, что на замену окон в этом году садику выделено 371 тысяча рублей. Нельзя было на эти деньги хотя бы в спальне поставить окно, чтобы не мерзли ребята?

«МЫ НЕ ХОТИМ УХОДИТЬ»

Чтобы подкрепить жалобу чиновникам, Елена решила заснять на видео окна в группе. Но все обернулось новым конфликтом.

— Это увидела заведующая и одна из активисток родительского комитета. Запретили мне снимать и потребовали удалить запись. А после заведующая сказала: «Раз вам не нравится, может быть, вам перевестись в другую группу?»

Но забирать дочку Елена не хочет. За три месяца маленький ребенок успел привыкнуть к воспитателям и другим детям. Тем более, что к педагогам у челябинки нареканий никаких нет.

КСТАТИ

Корреспондент КП-Челябинск позвонил в детский сад за комментарием.

— Заведующая в отпуске, а журналистов без нее мы не принимаем. Будет через неделю — звоните, — сообщили в приемной.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОБОРЫ

Собирать деньги с родителей образовательные организации могут. Но строго добровольно и без конкретных сум — пожертвования добровольные. Кроме того — не наличкой, и не на чью-то банковскую карту. А только на спецсчет. По вашему требованию даже выдадут квитанцию о добровольном взносе.

Пожаловаться на поборы можно в прокуратуру. Достаточно написать на сайт в разделе обращений на сайте www.chelproc.ru. Также можно обратиться в местное управление образования. В Челябинске это комитет по делам образования. Тел.: (351) 266–54–40.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Челябинске школьника затравили потому, что его мама не сдала деньги на подарки учителям

А потом еще и написали на него заявление в полицию. В школе №51, что расположена в Ленинском районе Челябинска, травят шестиклассника. Об этом рассказала мама ребенка Елена Заварзина. Родительница уверена — беспредел начался, когда она возразила против поборов на подарки учителям. (далее)

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