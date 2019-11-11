Семь бед, из-за которых уволили главного дорожника Челябинска Владимира Алейникова

Владимир Алейников, уволенный 11 ноября, в администрации Челябинска пережил четырех мэров: Вячеслава Тарасова, Михаила Юревича, Сергея Давыдова и Владимира Елистратова. 61-летний чиновник проработал 25 лет: в 1994 года он был назначен заместителем председателя Комитета по транспорту, связи и благоустройству администрации города.

«Споткнулся» о Наталью Котову. Очень много претензий и замечаний, на каждом аппаратном совещании, высказывала градоначальница подчиненному. Сфера его ответственности была горячей — дороги и транспорт.

Остановочный комплекс на Алом поле поставили рядом на пешеходную часть, а старую остановку не демонтировали. Фото: Челябинский урбанист

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Котовой, стала тема новых остановок. Благое, кажется, дело приведения облика центральной части в порядок обернулось раздражением горожан. На улице Гагарина остановочный комплекс установили на тротуар шириной три шага: обойти ее можно или по проезжей части, или протискиваясь позади.

На Алом поле огромный комплекс красуется посреди тротуара. Вдобавок к уже имеющемуся. Выходит, транспорт нужно ждать в десяти шагах от дороги, чтобы потом опрометью нестись к нужному автобусу или троллейбусу?

В соцсетях люди отпускали едкие замечания по работе чиновников, делились красноречивыми фотографиями абсурдно установленных комплексов. И если Наталья Котова — активный пользователей Интернета, и по городу постоянно ездит, то ее подчиненный, видимо, с Сетью на «вы». Ничего не знает, по городу ни пешком, ни в авто, видимо, не перемещается.

Алейникова уволили в прямом эфире — на аппаратном совещании 11 ноября.

— Претензии были неоднократные, за ненадлежащее исполнение обязанностей. Есть масса дисциплинарных взысканий. Отставка — итог претензий, которые накопились за полгода, — говорит Котова.

Котова заявила, что к установке остановочных комплексов подходили максимально объективно: две независимые группы оценивали необходимость их монтажа в каждой точке.

— Масса усилий потрачена на то, чтобы остановки, во-первых, стояли где нужно, во-вторых, были установлены как положено.Чтобы была обеспечена доступность остановки. Не нужно было нагромождать. Нужно было определиться с торгово-остановочными комплексами, установленными ранее. А происходило другое. Я выезжала не раз, высказывала замечания.

Остановка на ул. Гагарина установлена так, что пройти мимо можно только, протиснувшись в проем.Фото: Инна КУМЕЙКО

Может, стоит внедрить в обязанности чиновников не только объезд, но и пеший обход города? Чтобы и на Алом поле они были, и улицу Гагарина ногами прошли?

— А кто запрещает? Речь все время идет о том, чтобы люди выходили из кабинетов и мониторили постоянно на своих подведомственных территориях. Более того, я знаю, что Владимир Георгиевич (Алейников — прим. ред.) много где бывает, и пешком ходит. Но по монтажу остановок его позиция непонятная. Зачем это было сделано? Наверное, специально.

Но претензий к Алейникову копились годами.

В центре города междорожное пространство необходимо убирать чистящей техникой.Фото: Инна КУМЕЙКО

1. ГРЯЗНЫЙ ГОРОД

И в межсезонье, и в сухую погоду, и зимой город пребывает в состоянии грязи. Контракты на уборку, заключаемые из года в год с одной компанией — АО «Южуралмост» — позволяли подрядчику не напрягаться. Например, после снегопада было дозволено вычищать дороги в течение двух (!) недель. До трети площадей и вовсе можно было не убирать и не бояться штрафа.

Очисткой тротуаров не занимались вообще. Как и остановок. Пассажир общественного транспорта в Челябинске вышагивает или в снежную кашу зимой, или в лужи, в дождь, или в сухую грязь летом.

Трехгодичный контракт с «Южуралмостом» заканчивается 31 декабря 2019 года. Впервые подрядчика оштрафовала Наталья Котова за плохую уборку улиц после октябрьского снегопада.

Градоначальница разбила большой объем работ на восемь лотов. Чтобы переломить монополию одного подрядчика. Требования к исполнителям муниципальных контрактов и штрафы за брак ужесточат.

Тефтелевы кучи - притча во языцех Челябинска. Фото: Челябинский урбанист.

2. ТЕФТЕЛЕВЫ КУЧИ

За появление кошмарных куч из снега, льда и грязи вдоль городских магистралей ответственен тот же Алейников. Он как заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту не справился с обязанностями: не организовал работу по вывозу убранного с дорог, не нашел дополнительных полигонов для складирования снега.

3. СВЕТОФОР У ТРК «РОДНИК»

Несколько лет челябинцы требовали регулировки светофора у ТРК «Родник» на ул. Труда. За 17 секунд горения зеленого сигнала широченную дорогу можно было перебежать галопом. Пенсионеры, мамы с детьми, рискуя жизнью, дожидались сигнала на «зебре» посреди восьмиполосной магистрали. «Система подсчитала работу сигнала, ничего сделать нельзя», — разводил руками Алейников. Однако по решению Натальи Котовой буквально за пару дней работа светофора отрегулирована. Теперь зеленый пешеходам горит не 18 издевательских секунд, а 43.

4. ОЗАБОРИВАНИЕ УЛИЦ

Губернатор Алексей Текслер образно сравнил Челябинск с клеткой за бесконечные вереницы металлических заборов вдоль дорог. Взяв под козырек, руководствуясь ГОСТом, чиновники забили на логику и заколотили заборами все вокруг. И даже ремарка губернатора ретивых не остановила: контракты-то заключены, деньги осваивать нужно! Вереницы звеньев забора, каждая секция которого стоит четыре тысячи рублей, появились на перекрестке Свердловского проспекта и ул. Труда, у Дворца спорта «Юность».

«Зазаборное» пространство, между проезжей частью и ограждением, зарастает грязью. Нет в городе техники, которая бы могла вычистить эти точки.

Лужи в Парковом Фото: соцсети ВК Парковый.

5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

На время работа Владимира Алейникова заместителем челябинских мэров пришелся развал система общественного транспорта. Муниципальные предприятия, отвечавшие за автобусные, трамвайные, троллейбусные перевозки, банкротились. Недвижимое имущество парков продавалось за бесценок. Никакого плана по спасению положения у чиновников не было.

6. НЕДОСТУПНЫЕ НИЗКОПОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

Челябинцы критикуют новые автобусы ЛиАЗы: да, они низкопольные, но очень тесные. Пассажирские кресла установлены на большой высоте: бабушке или маленькому ребенку не вскарабкаться.

— С неудобствами, описанными выше, сталкиваются только пассажиры автобусов марки ЛиАЗ. Буквально сейчас идет приемка 16-ти новых МАЗов (всего их будет 33). Там несколько другая конфигурация задней площадки. Мы ждем отзывов от жителей Челябинска и будем ориентироваться на покупку тех автобусов, о которых будут максимально положительные отзывы пассажиров, — ответили в мэрии на претензии горожан.

7. РЕАГЕНТЫ: ЖИРНАЯ ГРЯЗЬ, КОТОРУЮ НЕ ПОБЕДИТЬ

Жирная черная каша из растаявшего снега, грязи и реагентов — фирменный стиль Челябинска зимой. Уборщицы в офисах и торговых центрах проклинают посетителей. Странное вещество не смывается привычными средствами, портит обувь пешеходов и днища автомобилей. Разъяренные грязью горожане подписывали петицию против применения химии на дорогах зимой.

В этом году в мэрии обещают применять реагенты только на опасный участках перекрестков, где есть риск скольжения. Подрядчик будет обязан смести с дорог вещество через короткий срок. Приоритет обещают отдать механической уборке.