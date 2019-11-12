У челябинской медицины острый диагноз — нехватка врачей. Среди дефицитных — узкие специалисты, в том числе кардиологи. Это приводит к фатальным последствиям.

В октябре житель Снежинска, уже перенесший до этого два инсульта, скончался от сердечной недостаточности после похода в поликлинику. Талонов к доктору не было, дать нулевой талон (они положены экстренным пациентам — ред.) кардиолог отказалась. А пациент постеснялся настаивать. Он вернулся домой и в тот же день к вечеру умер на руках медиков скорой.

Мы разобрались, как попасть к кардиологу в Челябинске. И в каких случаях нужно идти напролом.

В ПОЛИКЛИНИКЕ

Очередь к узким специалистам в России фактически узаконена. Если вам нужна консультация кардиолога, вас должны принять в течение 14 календарных дней. То есть с момента обращения за талоном может пройти две недели.

Ничего страшного, если ваш визит плановый: вы пришли за направлением или рецептом, вам нужна корректировка лечения.

Если же прихватило, счет идет на часы. Медлить недопустимо.

— Просите в регистратуре так называемый нулевой талончик. Тогда вас примут в этот же день. Не соглашается принять доктор — обращайтесь к заведующей поликлиникой. Будьте настойчивы. Опишите свое состояние. В большинстве случаев такая тактика помогает попасть на прием, — замечают эксперты.

Если не принимают, прямо из поликлиники звоните и жалуйтесь:

— своему страховому агенту (номер есть на обратной стороне полиса ОМС);

— в единый контакт-центр по ОМС: 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

Эксперты тут же перезвонят заведующей поликлиникой и добьются, чтобы вас приняли.

В БОЛЬНИЦЕ

Если вы понимаете, что происходит что-то серьезное, в поликлинику даже не суйтесь. Звоните в скорую. На кону ваша жизнь.

Вызывайте скорую, если:

— сильная, нестерпимая боль в грудине длится более 5 минут;

— боль отдает в левое плечо/руку;

— появилась одышка, тяжело дышать;

— кружится голова, упадок сил, появился холодный пот;

— вы точно знаете, что это сердечный приступ.

Все эти признаки могут указывать на инфаркт. А при инфаркте терапевтическое окно (когда еще можно помочь пациенту) составляет всего шесть часов. Лучше всего начать лечение в течение 1,5 часов после начала приступа.

Обычно скорая к пациентам-сердечникам приезжает быстро.

Скорую можно вызвать даже на улицу и в поликлинику, где вас не приняли.

Можете сами подъехать в больницу, где есть кардиологи. За работой приемного покоя сегодня пристально наблюдает Следственный комитет. А значит, выгнать вас там уже не решатся.

Однако помните, что в ваших интересах попасть не просто в больницу, а в ту, где окажут адекватную помощь. Куда везти — лучше всего опять-таки разберутся медики скорой.

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