В Челябинской области мать держала троих детей взаперти, а когда они сбежали — покончила с собой

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019 00:00 00:00

7 ноября на окраине города Усть-Катав в Челябинской области загорелся коттедж. Соседи увидели, как из-под крыши валят клубы дыма...

— Кто в доме? — спросили приехавшие пожарные, разматывая шланг.

— Там мать-одиночка живет с тремя детьми!

— ... могли задохнуться от угарного газа, но шансы откачать их есть, — ответил сам себе спасатель.

Вошли в дом. Но внутри оказалось пусто. Пламя удалось быстро угасить. Прошли в сарай, которого огонь не коснулся, а там - хозяйка дома... Покончила собой.

Детей нигде не было. Позже пожарные озвучили две стандартных версии пожара — замыкание и поджог.

ЖИЛИ, КАК В ТЮРЬМЕ

Детей нашли быстро: весь прошлый день перед пожаром провели в полиции, а затем в больнице. Оказалось, что старшая дочка Дарина выкрала младших брата и сестру (15 и 11 лет). Мать написала заявление в полицию, беглецов нашли, но отдавать родительнице не стали — дети рассказали дикие подробности.

— Они жили, как в тюрьме. Внешне неплохой дом, опрятная семья. Гуляли всегда только вместе с матерью, на учете в соцзащите не стояли. Похоже, о них вообще никто не знал в плане соцслужб! Мать Дина подрабатывала швеей. Сама всегда ходила в магазин — детей не пускала. У нее когда-то была своя швейная мастерская — небольшой бизнес, но потом его пришлось закрыть, — рассказал КП-Челябинск сотрудник местной администрации, который попросил не указывать его имя.

Дом Азизовых серый, на втором плане. Фото: «Усть-Катавская неделя»

Дина Азизова после развода с первым мужем вернулась из Узбекистана в Челябинскую область. Здесь встретила нового супруга. Всего от первого и второго брака у Дины было четверо детей: три дочери и сын.

— Беда у них была в семье. Старшая дочка еще в подростковом возрасте отсидела в тюрьме за нападение на человека. От матери она уехала, сейчас живет своей жизнью. После этого у Дины и помутился рассудок. Со вторым мужем она также разошлась. Осталась жить с главным сокровищем — детьми. Взяли кредит, добавили маткапитал и купили большой дом. Она всегда говорила, что они большая команда «5Д»: Дина, старшие дочери Диляра и Дарина и… (имена детей школьного возраста мы не можем называть по закону о защите персональных данных ребенка — прим.ред.)

БАЛАНС В СЕМЬЕ РАЗРУШИЛ ТЕЛЕФОН

В местных школах семью Азизовых не видели. Мать просто не водила их туда, а знакомым говорила, что ребята на домашнем обучении. Но если бы это действительно было так, дети должны были бы ходить сдавать годовые контрольные в школу. Они же этого никогда не делали.

— Со слов 20-летней дочери, мама покупала им диски с кино, разрешала смотреть на планшете мультфильмы в YouTube, но только в ее присутствии. Она контролировала, как они общались по телефону со старшей сестрой, которая уехала в Татарстан и отцом, работающим в Кургане. 20-летняя дочь поддерживала контакт с внешним миром втайне от мамы через смартфон. Она убежала из дома вместе с младшими братом и сестрой, что для мамы, судя по всему, стало шоком, — рассказала КП-Челябинск журналист газеты «Усть-Катавская неделя» Мария Батракова.

Предательство детей, которых Дина стерегла, как зеницу ока, женщина не пережила. Предположительно, дочка выкрала у мамы сбережения и на них купила подержанный мобильник.

— Сейчас дети под надзором, с ними работают социальные службы, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Управлении соцзащиты Усть-Катава.

— В теории опеку над братом и сестрой может взять 20-летняя дочь Дарина. Но проблема в том, что ее саму трудно назвать социально адаптированной. Дальше близлежащего магазина она почти не ходила, — рассказал «Комсомолке» знакомый с ситуацией чиновник, попросивший не называть его имя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете больше об этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Мессенджеры или телефон: +7-968-124-92-44

Почта: gazeta174@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00