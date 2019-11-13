2019-11-13T00:13:30+03:00
Общество

Поменяла кисти на рельсы: железнодорожница из Челябинска оказалась в инвалидной коляске после простуды

Суровая работа забрала здоровье у молодой матери, но помогла найти себя
Ирина Фадюшина
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К подъезду, где живет Анна Бабанова, ведет суровый бетонный пандус — сделали после многочисленных обращений. Дверь тут же норовит захлопнуться. Тут даже велосипед сложно было бы выкатать, а, чтобы выехать на коляске, нужны как минимум сильные руки.

Анна — тонкая как балерина — передвигается по дому хоть и мелкими шажочками, но зато сама.

В этом году на конкурсе «Рожденная побеждать» Анна стала Королевой созидания. Фото: pravmin74.ru

В этом году на конкурсе «Рожденная побеждать» Анна стала Королевой созидания. Фото: pravmin74.ru

— Не всегда успеваю дойти до трубки домофона. Друзья звонят у подъезда, не дожидаются, потом на мобильный перезванивают, спрашивают: «Ты куда убежала?» — улыбается она.

Когда-то челябинка наматывала десятки тысяч шагов, осматривая поезда: днем и ночью, под палящим солнцем и в лютые морозы. Суровая работа забрала здоровье у молодой матери, но помогла найти себя.

В доме, где живет Анна, сделали пандус, но съехать без посторонней помощи не получается Фото: Ирина Фадюшина

В доме, где живет Анна, сделали пандус, но съехать без посторонней помощи не получаетсяФото: Ирина Фадюшина

Променяла кисти на рельсы

— Рисовать начала еще в детстве. Ребята сбегались посмотреть мои рисунки, говорили: «Как здорово!» Однажды летом меня отправили к бабушке. Делать было нечего, я брала бумагу и просто рисовала. Тогда маме сказали: «Так она у тебя художница!», — вспоминает Анна. — В художественной школе меня определили сразу во второй класс. Потом я попыталась поступить на дизайнера, но провалила экзамен. По совету мамы поступила в железнодорожный и забросила все творчество.

Анна вернулась к творчеству только во время болезни Фото: из личного архива

Анна вернулась к творчеству только во время болезниФото: из личного архива

На железной дороге Анна работала приемщиком поездов: проверяла состояние вагонов, ставила пломбы. В среднем за 12-часовую смену приходилось обходить около 20 составов, по 70 вагонов каждый.

— Работа была ответственная и тяжелая. Брали очень здоровых и крепких людей, в основном мужчин, — вспоминает она. — В любую погоду выходишь и проверяешь, ведь график движения срывать нельзя.

Анна — кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Фото: из личного архива

Анна — кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированиюФото: из личного архива

Как бы тепло ни одевалась Анна, переохлаждения были обычным делом.

— Часто приходилось работать без варежек. Пломбы на вагонах маленькие, чтобы их надеть, надо тонкую проволочку продеть в небольшое ушко. Раз простуда, два простуда… Думала: поболею и пройдет, — продолжает она. — В 24 года неудачно спрыгнула с вагона: на земле валялись какие-то металлические запчасти, и я подвернула ногу. Дома сделала компресс, но на утро колено опухло. Колено беспокоило долго, делали операцию даже, но не могли ничего сказать: мениск целый, связки целы.

Все больше челябинка понимала, что находится не на своем месте. Анна заочно переучилась на экономиста и даже нашла вакансию в министерстве путей сообщения, но поработать так и не удалось…

«У вас ядерные отходы возят»

— Я снова заболела в декрете, в 29 лет. К врачу не пошла — больничный же не нужен, а вылечусь сама. Таблетки не помогали. Когда, наконец, обратилась к врачу, мне сказали, что срочно нужна госпитализация. По началу я отказывалась — у меня грудной ребенок, — вспоминает она. — Мне было все хуже и хуже, я становилась слабее и слабее. Я прихрамывала. Дошло до того, что я не могла самостоятельно встать на ноги. В 30 лет я чувствовала, что не могу нормально дойти до работы.

После окончания школы Анна не поступила на дизайнера и пошла в железнодорожный Фото: из личного архива

После окончания школы Анна не поступила на дизайнера и пошла в железнодорожныйФото: из личного архива

Анне поставили ревматоидный артрит — заболевание, из-за которого иммунная система «нападает» на околосуставные ткани. Врачи прямо сказали: упущено критическое время, когда болезнь еще можно было вылечить.

— Возможно, была склонность к болезни, а ситуация усугубилась из-за постоянных простуд — суставы боятся холода, — рассказала Анна. — Также врачи сказали: возможно это из-за радиации, по железной дороге проходило много ядерных отходов.

Что перевозили поезда на самом деле женщина, как и многие ее коллеги, не знает: днем еще можно увидеть маркировку на вагонах, а ночью не увидеть. Если поезд пришел, его обязаны осмотреть. Только если вагон сломан, начинают поднимать документы.

Три года не выходила из дома

Артрит это как зубная боль, только в суставах, поясняет Анна. Дошло до того, что она не могла пересесть с кровати на стул. Но беда не приходит одна: умер папа. Мама предложила переехать к ней. Она оставила работу и все свободное время посвятила дочери и внуку.

На протяжении трех лет Анна не выходила из дома. Потом пересилила себя, начав учиться стоять на ногах заново. Вспоминает: когда видишь, как легко ходят люди, кажется, что это какое-то волшебство.

Живет на 13 тысяч пенсии

Во время болезни челябинка снова начала рисовать, дает уроки детям и взрослым.

— Делаю роспись по ткани. В химчистке испортили блузку, решила нарисовать на ней цветы. Вот, шапочка невзрачная была — вышила розочки лентами, — показывает Анна. — Летом приглашаю ребят в парке порисовать.

В руках Анны старые изделия обретают новую жизнь Фото: Ирина Фадюшина

В руках Анны старые изделия обретают новую жизньФото: Ирина Фадюшина

Анна старается жить полноценной жизнью. Она — кандидат в мастера спорта по шахматам и шашкам, а также спортивному ориентированию, участвовала в команде КВН «сВОИ в доску». Сейчас работает в Городском клубе инвалидов-колясочников «Стимул», собирая челябинцев с ограниченными возможностями для участия на соревнованиях и выставках творчества.

Челябинка выступала на областных соревнованиях Фото: из личного архива

Челябинка выступала на областных соревнованияхФото: из личного архива

Пенсия небольшая — 13 тысяч рублей, из которых половина уходит на коммуналку. РЖД не платит — надо было отработать минимум 15 лет, а у нее всего 10. Оформить травму как производственную не догадалась — не знала, чем это обернется.

Сейчас челябинка мечтает о ремонте квартиры, о кране с терморегулятором (вода в ванной то холодная, то кипяток) и верит что все возможно, несмотря на трудности.

Анна очень любит цветы Фото: из личного архива

Анна очень любит цветыФото: из личного архива

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ИСТОЧНИК KP.RU

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