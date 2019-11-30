5 банальных идей: как не надо фотографироваться на Новый год

Из года в год ленты в соцсетях заполняются новогодними снимками, и часто — однотипными. Для тех, кто устал от банальных фотографий, мы собрали топ типичных новогодних фото. И попросили профессионалов рассказать — как сделать по-настоящему крутую съемку.

В ВЕЧЕРНЕМ ПЛАТЬЕ НА МОРОЗЕ

Некоторые ради искусства готовы часами мерзнуть в красивой, но неподходящей для зимней погоды одежде. Наверняка вам попадались снимки девушек в платьях с оголенными плечами посреди заснеженного леса. Глядя на эти фото, хочется одного — набросить на модель тулуп.

После такой фотосессии можно слечь с температурой. Фото: pinterest.ru

Одежду нужно подбирать под локацию.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Совет профи: Одежда должна соответствовать локации: легкие платья не смотрятся на фоне снега. К тому же, после такой фотосессии можно серьезно заболеть. А фотограф замучается убирать красноту кожи в фотошопе.

В СВИТЕРАХ С ОЛЕНЯМИ

Такой образ тоже приелся. Особенно, если это «фэмили лук» — когда вся семья в одинаковых свитерах. Фэмили-образы вышли из моды.

Свитера с оленями уже поднадоели.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

«Фэмили лук» уже не в моде.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Такой образ — точно нет.

Совет профи: лучше одеться в едином стиле и одной цветовой гамме. Это будет выглядеть стильно и дорого.

В студиях со светлым интерьером хорошо смотрятся цвета: бежевый, белый, молочный, серый, голубой и т.п. А в темных залах — красный, зеленый, синий и др.

Избегайте броских принтов, в новогоднем интерьере итак много ярких деталей. В залы с домашним интерьером или в стиле «лофт» подойдет одежда casual — джинсы, футболки, свитера, флисовые рубашки, теплые вязаные носочки.

Вечерние образы хороши для залов с нарядным убранством.

Обязательно подберите обувь. Часто встречаются кадры, когда семья в нарядных костюмах у елки босиком — это некрасиво.

Нужно отказаться от пышных, роскошных платьев, кукольных локонов и корон. Это уже не модно. Лучше будет, если вы просто будете в студии пить чай, общаться, а фотограф тихонько запечатлит ваши искренние чувства. Такие фотокарточки приятнее хранить в альбоме, чем наигранные истории с арендованным реквизитом и одеждой.

Лучше отказаться от пышных, роскошных платьев, кукольных локонов и корон.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ОБМОТАННЫМИ ГИРЛЯНДОЙ

Кто-то считает, что гирлянды предназначены только для украшения елки и интерьера. А некоторые обматываются ей сами и сияют на камеру. В огоньки заворачивают даже домашних питомцев. Был даже запущен флэшмоб — #котоёлка. Против него выступал дрессировщик Юрий Куклачев.

Идея с гирляндой интересная, но уже приевшаяся. Фото: Олег Наумов

Совет профи: во-первых, эксперименты с гирляндой небезопасны, а во-вторых, идея уже избитая. Лучше использовать иллюминации как фон, добавить огоньков на передний план, чтобы сделать кадр объемным.

Попробуйте освоить фризлайт — рисование светом. На длинной выдержке поводите бенгальскими огнями, напишите что-нибудь ими или нарисуйте.

Можно провести съемку на фоне ночного звездного неба за городом: пару подсвечиваешь вспышкой или фонариком, а на фотоаппарате делаешь длинную выдержку. Но должен быть фотограф талантливый, чтобы это все не превратилось в банальность.

АНГЕЛОЧКИ НА СНЕГУ

Такие фотографии есть у всех. Как и те, на которых мы подбрасываем снег, сдуваем его с варежек, греем руки о чашку чая, держим елочную веточку.

Вечная классика - подбрасывать снег.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Тоже - нет!Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Совет профи: не думайте о позировании, наслаждайтесь общением друг с другом. Если вы на природе, больше двигайтесь, веселитесь, дурачьтесь, бегайте по сугробам. Если есть собака, устроите фотосессию на прогулке с ней (вы же помните, что снимки с животными всегда набирают много лайков?) Фотограф поймает ваши эмоции. Пусть снимки будут живыми!

ПИКНИК В ЛЕСУ

С корзиной, красными яблоками, сушками и термосом. И обязательно положить все это на клетчатый плед, расстеленный на снегу. Смотрится также неестественно, как платье на морозе. Кто будет трапезничать яблоками в лесу в минус 20?

Так лучше не фотографироваться.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Совет профи: лучше, например, устроить барбекю в загородном кемпинге. Здесь тоже будет волшебный зимний пейзаж, новогодняя атмосфера, но даже сам процесс съемки будет комфортнее — не придется мерзнуть. Или можно собраться на кухне в забавных новогодних передниках, приготовить имбирное печенье, праздничный торт, в конце концов, налепить пельменей!

ПРИМЕРЫ НОВОГОДНИХ ФОТОСЕССИЙ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Банальные свитера с оленями можно заменить уютной одеждой в одном стиле и цвете.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Можно взять на фотосессию своего питомца. Фото: Дарья Яковлева

Большинство фотостудий, кстати, не против пушистых гостей. Фото: Анна Копылова

Если и мерзнуть в лесу, то ради красивых, творческих кадров. Вот пример - снегурочка! Фото: Евгений Меньших

С бенгальскими огнями можно получить довольно интересные кадры. Фото: Андрей Смышляев

В городе уже появились новогодние иллюминации, можно отправляться на вечерние фотосессии. Фото: Павел Ребрук

Благодарим за участие в подготовке материала творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала». В публикации использованы фотографии Анны Копыловой, Андрея Смышляева, Дарьи Яковлевой, Евгения Меньших, Олега Наумова, Павла Ребрука, Екатерины Андреевой и Валентины Вагановой.

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