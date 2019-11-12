2019-11-12T16:08:18+03:00
Общество

В отделе специального назначения «Урал» ГУФСИН России по Челябинской области проведен День открытых дверей

Мероприятие приурочено к 29-ой годовщине со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы
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Участие в ознакомительно-познавательной экскурсии приняли сотрудники Аппарата ГУФСИН области вместе со своими детьми и учащиеся школы №32 города Копейска.

Сначала гостям продемонстрировали видеофильм об истории возникновения отрядов специального назначения в уголовно-исполнительной системе, а также рассказали о становлении подразделения ГУФСИН области, о ежедневных буднях бойцов и о командировках в «горячие точки».

Затем взрослых и маленьких гостей пригласили выйти на плац, где для них было подготовлено показательное выступление с применением военной техники БТР. Захватывающее зрелище произвело сильное впечатление.

Завершилась встреча выставкой оружия и экипировки спецназа, которая была развернута в спортивном зале. Офицеры подробно рассказали о тактико-технических характеристиках каждого экспоната, а также предложили всем желающим примерить экипировку — бронежилет, шлем и щит, чтобы они смогли почувствовать себя настоящими бойцами спецназа.

— День открытых дверей, безусловно, важное мероприятие нравственно-патриотической направленности. В рамках его проведения мы традиционно приглашаем в подразделение детей сотрудников регионального ГУФСИН и учащихся подшефной школы №32 города Копейска. Для подрастающего поколения наши сотрудники становятся достойным примером того, каким должен быть настоящий мужчина — отважным, стойким, всегда в отличной физической форме, — отметил начальник ОСН «Урал» ГУФСИН области полковник внутренней службы Руслан Тумаков.

Организаторы уверены, благодаря таким мероприятиям в будущем, возможно, кто-то из ребят решит связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах, в частности, в уголовно-исполнительной системе.

Фото и текст подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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