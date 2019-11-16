Три кошки из Челябинска ведут блог, чтобы помочь приютам

Елизавете 26 лет, она преподаватель в ЧелГУ на факультете лингвистики. Никите — 25, он инженер отдела IT на цинковом заводе и тоже преподает в свободное от основной работы время. Объединяет ребят не только любовь к друг другу, но и большая симпатия к кошкам.

У пары три пушистых питомца: пятилетняя интроверт и любительница выпечки Лекси, толстопузый интеллигент Космос и озорник Кубик.

Кубик (белый слева), Лекси (полосатая) и Космос. Фото: соцсети

У хвостатой банды есть свой инстаграм-аккаунт с кучей фотографий и забавными видео. Подписаны на него в основном... кошки. Причем из разных стран. Поэтому блог челябинские котейки ведут на трех языках — русском, английском и французском.

Кошачий аккаунт Елизавета завела еще пять лет назад. Тогда она съехала от родителей и взяла свою первую кошку — Лекси. Чтобы не засорять личный профиль ее снимками, создала отдельный. Позже у Елизаветы появились Космос и Кубик, которые тоже стали частью профиля.

Лекси в своей любимой лежанке. Фото: соцсети

Может, эти туфли и мне подойдут? Фото: соцсети

Лекси читает книгу известного блогера Наташи Красновой. Фото: соцсети

БЫВШИЕ БЕЗДОМНЫЕ

Космоса Елизавета взяла у соседских мальчишек. Они нашли его во дворе, стали ходить по подъездам, стучаться в квартиры, спрашивать, не потерял ли кто кота.

Лиза встретила ребятишек на своем этаже, когда возвращалась домой, и предложила помощь. Кот сильно хромал на правую сторону. Позже выяснилось, что у него сломаны пальцы на передней лапе и вывих бедра. Елизавета оплатила бедолаге лечение, разместила объявления о поиске хозяев. Но владельцы так и не объявились. За это время он прижился, и отдавать его уже не хотелось.

Кот - ты просто Космос. Фото: соцсети

Куда без фудфото. Фото: соцсети

— Кубик у нас появился недавно. Летом в Парке Гагарина проводилась выставка приютов, можно было себе кого-нибудь взять. Мы с мужем увидели Кубика, он нам очень понравился. Кот оказался болезненным. За месяц переболел всем, чем только болеют кошки. Но мы его вылечили и сейчас все в порядке, — говорит Елизавета.

Для Кубика Космос авторитет. Молодой кот часто повторяет за своим старшим братом: там же спит, сидит и точит когти.

Фото в крутых очках тоже должно быть в профиле блогера. Фото: соцсети

Кубик. Фото: соцсети

Супруги взяли Кубика в приюте. Фото: соцсети

СПАСЕНИЕ ЛОХМАТЫХ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ

Елизавета и Никита заботятся не только о своих котиках, но и помогают приютам для животных.

— В этом году я решила отметить День рождение необычно, он у меня 3 января. Не просто позвать гостей, куда-то сходить, а сделать что-нибудь полезное. Подумала, почему бы не собрать небольшую компанию и съездить в приют для животных, оказать посильную помощь. Приютам всегда не хватает ни рук, ни денег, ни каких-то расходных материалов, — рассказывает Лиза.

В детстве родители не разрешали Елизавете держать кошку. Фото: соцсети

Именинница и ее гости навели порядок в приюте «ЛИС», привезли котикам небольшие подарки и деньги.

— Я попросила знакомых не дарить мне ничего, вместо этого перевести какую-то сумму, которую я передам в приют. Удалось собрать шесть тысяч. Каждые три-четыре месяца мы ездим в «ЛИС», помогаем. Также я стараюсь ежемесячно оказывать им денежную помощь, пусть и небольшую. Плюс мы с мужем участвуем в жизни приюта, где мы взяли Кубика. На самом деле, помощь животным не требует финансовых вложений. Можно приехать и просто помочь руками и временем.

Супруги заботятся не только о своих котиках, но и помогают приютам для животных. Фото: соцсети

Еще у Елизаветы сложилась необычная традиция — каждые два года она спасает котика. Сначала был Космос, потом два котейки с улицы. Обоих Лиза вылечила и пристроила в семью.

— Теперь в 21-ом году жду кого-то нового, — с улыбкой отмечает любительница кошек.

Космос на выборах президента в прошлом году. Фото: соцсети

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОТОКАФЕШКАМ

Елизавета и Никита путешественники, колесят по стране на машине. Побывали в Екатеринбурге, Перми, Казани, Тольятти, Самаре, Уфе и Тюмени. В каждом городе супруги стараются посещать котокафе.

— Началось все с челябинского «Котофея». После этого была в Москве по работе и зашла в котокафе там. Затем уже стали разыскивать кафе и посещаем их. Мы, конечно, ездим не ради котокафе, но теперь это важная часть наших путешествий по России.

Пока хозяева знакомятся с новыми городами, коты находятся под присмотром их родителей. Они живут недалеко и навещают хвостатых.

— Мы давно хотим взять кого-нибудь из питомцев с собой. С Лекси это проблематично ввиду ее характера, а Космос боится новых мест, осторожничает. Возможно, летом попробуем взять с собой Кубика.

Пока путешествуют только фотографии котиков. Фото: соцсети

НА ЗАМЕТКУ

Совет от Елизаветы, как фотографировать животных для «Инстаграма».

— Фоткать животных не сложно. Но часто бывает, что я иду по коридору, вижу как кошка лежит в интересной позе, а камеры под рукой нет. Поэтому важно всегда носить с собой телефон. Такие вещи очень спонтанные. А чтобы настроить кошку на фотографирование, нужно просто привлечь ее внимание. Чтобы посмотрела в камеру, достаточно пошуршать чем-то или пошевелить пальцем у объектива. И обязательно делать много кадров, потом выберете лучший.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00