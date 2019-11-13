«Теперь не Игорь!» Аэропорт Челябинска изменил имя после шуток в соцсетях

На самом деле ничего выходящего за рамки здравого смысла в этой истории нет. Просто на днях на фасаде нового терминала стали монтировать имя легендарного физика Игоря Курчатова. В первую очередь, как полагается, прикрутили имя. И тут фасад заснял народный папарацци.

АЭРОПОРТ И МЕМ

Фото с вывеской «Игорь» облетело соцсети и подняло волну шуток.

Горожане тут же вспомнили сценку «Уральских пельменей» про бабушку, которая донимала своего внука пронзительным «И-и-игорь!!!» В фотошопе к фасаду пририсовали портрет Игоря Николаева. А здание терминала сравнили со степлером...

Челябинцы шутят. Фото: соцсети.

Дальше шуточное название аэропорта попало в поисковики. Попробуйте открыть сервис по поиску авиабилетов и вбить слово «Игорь» — тут же всплывает слово «Челябинск». Для бездушной машины это одно и то же.

ИМЯ ЗНАЛИ НЕМНОГИЕ

Имя Курчатова международный аэропорт «Челябинск» получил не случайно. Отец советской атомной бомбы родился на Южном Урале, в городке Сим.

В самом Челябинске более 30 лет назад ему поставили впечатляющий памятник. И теперь горожане назначают друг другу «у Курчатова» встречи. Однако имя выдающегося земляка, признаться, помнит далеко не каждый.

Но теперь «Игорь» прочно засядет в головах горожан. Шутки со временем просто забудутся.

МОНТИРУЮТ ПОСЛЕДНЮЮ БУКВУ

— В эти минуты идет монтаж последней буквы в фамилии. Те, кто приедет в аэропорт в четверг утром, увидят имя во всей красоте: аэропорт «Игорь Курчатов», — заверил пресс-секретарь воздушной гавани Сергей Куклев.

Кстати, напротив аэропорта уже открыли бюст великому земляку. А обновленный аэропорт обещают сдать до конца года. В здании-степлере разместятся внутренние авиалинии, старое здание отдадут под международные рейсы. В будущем их обещают соединить переходом.