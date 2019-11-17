Откуда взялась поговорка «Не рой другому яму...»

Понедельник, 18 ноября

Поста нет

В храмах читается Евангелие от Луки (12 гл)

(…) смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. (…) не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться:

душа больше пищи, и тело — одежды.

Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть?

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?

Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!

Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.

Вторник, 19 ноября

Поста нет

Притча дня

Из этой старинной притчи родилась одна из самых популярных в народе поговорок.

Однажды некий крестьянин решил выкопать в поле яму, чтобы отомстить за обиду пастуху. Копал ночью и думал, как пастух упадет туда, переломает себе ноги или даже умрет там. Либо в яму упадет его овца. Так копал, мечтая о мести, и не замечал, как яма становилась все глубже и глубже. Очнулся, когда встало солнце. И тут понял, что выкопал такую глубокую яму, что не может вылезти…

Прежде чем даже мысленно рыть яму другому, подумай, что ты сам в нее попадешь. Но прежде тебе придется выпачкать свои руки.

Среда, 20 ноября

Постный день

Чудотворной иконы «Взыграние»

Князь Димитрий Донской перед Куликовским сражением среди ветвей дерева увидел икону Николая Чудотворца и воскликнул: «Сия вся угреша (согрело) сердце мое!». Дмитрий дал обет построить на этом месте монашескую обитель. Так появился Угрешский монастырь (сегодня это город Дзержинский Московской области) с главным храмом в честь святителя Николая.

Именно в этом храме 20 ноября 1795 года произошло явление чудотворной иконы Богоматери «Взыграние». Названная так по словам из Нового Завета: «Когда Елисавета (сестра Марии и мать Иоана Крестителя) услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа».

Четверг, 21 ноября

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Архангел Михаил

В переводе имя означает «Кто, как Бог».

Архангел Михаил в Писании именуется «вождем воинства Господня» и изображается как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Считается, что это Михаил выводил израильтян из египетского рабства, идя перед ними в виде огненного столпа.

В Священном Писании Михаил упомянут как главный ангел в войне против взбунтовавшегося ангела Люцифера (ставшего дьяволом) и его воинства.

На иконах Михаил изображается с огненным мечом.

Пятница, 22 ноября

Постный день

Святитель Нектарий

Родился в середине XIX века в Греции. В 14 лет работал на табачной фабрике. Но денег не хватало, и мальчик написал письмо Богу: «Христос, Ты знаешь, как я тебя люблю, пошли мне фартук и обувь». Сосед Нектария прочитал его тайно и выслал мальчику денег.

Все свободное время Нектарий изучал труды святых отцов. В 40 лет он стал священником, затем епископом. Был оклеветан завистниками, обвинившими его в аморальной жизни, и выведен за штат. Влачил нищенское существование много лет. После ему вернули сан епископа.

Служил при школьной церкви, а по ночам мыл… школьные уборные, помогая больному уборщику.

Скончался Нектарий в 1920 году в провинциальной больнице. Его тело сразу стало мироточить. А смертельно больные, что лежали рядом, исцелились.

Суббота, 23 ноября

Поста нет

Мученица Анна Остроглазова

Родилась в Калуге в 1900 году. Была дочкой священника. После революции работала бухгалтером в педагогическом училище. Здесь ее полюбили и преподаватели, и учащиеся. Ходили к ней за советом и утешением. Многие стали тайными христианами. Но в 1937 году была вызвана на допрос в НКВД, там ее обвинили в антисоветской деятельности. Виновной себя не признала. Была отправлена в трудовой лагерь, где умерла от голода.

Воскресенье, 24 ноября

Поста нет

Проповедь* дня

Если однажды от нас потребуется больше, мы должны быть готовы любить нашего ближнего, как нас тому учит Христос: с готовностью жизнь нашу положить за него. Речь идет о том, чтобы изо дня в день отдавать нашу заботу всем тем, кто в ней нуждается. Тем, кто в печали, в растерянности, кто голоден, обездолен, тем, кто в душевном смятении. Будем помнить притчу о милосердном самарянине, как одну из самых прекрасных, сказанных Христом, и как прямой путь, на который Он призывает нас встать. Она учит нас помнить, что порой малейшая ласка, одно теплое слово, одно внимательное движение может перевернуть жизнь человека, который в одиночестве стоит перед лицом собственной жизни. Пусть поможет нам Бог быть подобными милосердному самарянину на всех уровнях и по отношению ко всем людям.

* В этот день в храмах читается притча о милосердном самарянине (Евангелие от Луки, гл. 10).

КСТАТИ

Доказательство Бога

Как создавать что-либо, так и поддерживать существование чего бы то ни было куда сложнее, чем вообще ничего не создавать. К примеру, чтобы огород был действительно огородом, его нужно регулярно вскапывать, засаживать, пропалывать, поливать. Если этого не делать, огород тут же зарастет сорняками, одичает и превратится в дикое поле.

Другими словами, существование любой вещи или структуры требует непрерывных затрат энергии; когда ее внутренний запас истощается или прекращается ее приток извне, структура разрушается.

Поэтому вечное бытие Вселенной противоречит, например, второму началу термодинамики, согласно которому все звезды во Вселенной должны были бы давно погаснуть и даже атомы — распасться, если бы, как утверждают материалисты-атеисты, природа существовала вечно.

Так почему же она все-таки существует как прекрасный космос? Несомненно, только потому, что была сотворена и поддерживается.

Этот Творец — Бог, о котором сэр Исаак Ньютон (1642 — 1727), сформулировавший законы всемирного тяготения и движения, сказал: «Он пребывает во веки; присутствует везде; Он конструирует длительность времени и пространство».

Почему все, что есть, закономерно и поразительно упорядочено, несет на себе несомненный отпечаток разумного плана устройства целого? Ведь такой план не может не предполагать существования сверхчеловеческого по своим возможностям Ума, подлинно божественного Планировщика (так как закономерность — свойство разума)?

Так, Николай Коперник (1473 — 1543), создавший теорию о том, что в центре универсума находится Солнце, а Земля только вращается вокруг него, полагал, что эта модель демонстрирует мудрость Божию в мироздании, ибо «кто еще мог бы поместить эту лампу (Солнце) в иную или лучшую позицию?»

Георгий Хлебников.

Продолжение следует...