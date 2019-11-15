Сотрудница дома престарелых в Челябинске, из которого вывезли стариков: «Пациентов привязывали к кроватям»

В Челябинске продолжает греметь история с закрытием дома престарелых «Золотая осень». Силовики вместе с минсоцем нашли тут множество нарушений. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества.

Пансионат находился в районе ТРК «Алмаз», по адресу Енисейская, 6. Это офисное четырехэтажное здание. Дом престарелых занимал первые два этажа.

В четверг, 14 ноября, полсотни пенсионеров экстренно вывезли из здания. Стариков пока распределили по городским больницам. Родственники сейчас подыскивают им места в других домах престарелых.

Журналист, волонтер проекта «Другая медицина» Татьяна Авдеева была на эвакуации и своими глазами видела, в каких условиях жили постояльцы.

«БЫЛИ В ПОЛУСОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ»

— Когда я туда приехала, эвакуация уже заканчивалась. Я застала четырех пенсионеров. Это люди глубоко пожилого возраста, лежачие. На каждом был подгузник, нательное белье. Прежде чем вынести на улицу, сотрудники укутывали их в термоодеяла. Они ничего не говорили, находились в полусознательном состоянии. Я пыталась поговорить с одной из пациенток, она просто не реагировала на мои слова. Не знаю, из-за болезни это, либо им дали какое-то седативное средство, установить это могут только медики, — говорит Татьяна.

Одна из палат. Фото: Татьяна Авдеева.

По ее словам, каких-то грубых нарушений в здании нет.

— Кровати, матрацы, в принципе, новые, все прорезиненные. На каждой — постельное белье, подушка, одеяло. В палатах, кроме кроватей и одной тумбочки, ничего нет.

Конечно, присутствовал спертый запах. Санузел один на десять палат. Выглядел достаточно прилично. Ванна низко установлена, но нет каких-то вспомогательных средств, чтобы погрузить лежачего больного. Скорее всего, это делали на руках.

Сантехника обыкновенная, которая стоит в домах, без поручней. Столовая очень маленькая, на полу — ведра с кашей, клейкая лента для ловли мух была вся в насекомых. Холодильник почти пустой, продуктов мало. В нем были медицинские препараты, которые, я думаю, не должны так храниться. Причем, лекарства с просроченным сроком годности.

На полу стояла каша в ведрах. Фото: Татьяна Авдеева.

По словам Татьяны, эвакуация длилась около трех часов, но за это время никто из родственников не приехал.

— Еще меня смутила грубая реакция сотрудников центра. Само руководство закрылось на втором этаже. Младший персонал очень агрессивно реагировал на присутствие СМИ: спрятали свои лица, пытались разбить камеры, никаких комментариев не давали.

Здесь мыли постояльцев. Фото: Татьяна Авдеева.

«СТАРИКОВ ПРИВЯЗЫВАЛИ К КРОВАТЯМ»

Ольга Окишева — патронажная сестра, хотела устроиться на работу в «Золотую осень». Ее взяли на оплачиваемую стажировку. Но в итоге не заплатили ни копейки. Ольга отработала две смены по 24 часа. После работодатели отпустили ее на выходной, а затем перестали выходить на связь.

— Персонал там был три человека, я — четвертая. Один повар, две сиделки. Этот дом престарелых приехал к нам из Екатеринбурга. В 2017 году его закрыли, тоже из-за нарушений: больных привязывали к кроватям, должного ухода не было и так далее. Сюжет показывали по телевидению.

В Челябинске они обосновались в бывшем профилактории, даже ремонт делать не стали. На уход бабушки жаловались. На втором этаже лежат психически нездоровые. На ночь их привязывали к кроватям. Сотрудники объясняли это тем, что человек может навредить себе и другим. Бывали инциденты, когда пациенты ходили к соседям и били их. Гулять стариков выводили редко, давали таблетки, чтобы они больше спали и меньше беспокоили, — рассказывает Ольга.

Она отмечает, что в палатах стоял удушливый запах, поскольку к уборке здесь относились халатно.

— Обработка не соответствовала нормам. Кровати не перестилали по несколько дней. Мокрицы были, крыс не видела. В палатах где-то лежали три человека, где-то девять. Большинство пациентов лежачие, я думаю, тесно им не было. Некоторые родственники приходили регулярно и следили за своим близкими. У большинства стариков были сотовые телефоны.

По палатам бегают мокрицы. Фото: Татьяна Авдеева.

Нам удалось получить комментарий в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В регионе тоже есть проблема некачественного предоставления услуг в частных домах престарелых. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова даже написала об этом ежегодный доклад. «Золотая осень» и другие частные центры, работающие с нарушениями, были закрыты.

Холодильник почти пустой. Фото: Татьяна Авдеева.

КЛИЕНТЫ ДОВОЛЬНЫ ПАНСИОНАТОМ

Дети постояльцев утверждают, что их родители содержались в хороших условиях. Челябинка Ольга Линькова рассказала, что их кормили котлетами и регулярно убирали палаты. А Нелли Соколова, чья мама три месяца жила в доме престарелых, утверждает, что многое из написанного в СМИ — ложь.

— Что мне там нравилось? Свободный вход. Мы могли прийти посмотреть, чем кормят родителей, как содержат. Посещение два раза в день. То, что их кормили каким-то отходами это неправда: давали котлеты, селедку, суп. Некоторые дети даже пробовали еду и все их устраивало. Я заходила в столовую, там чистые столики, все аккуратно. В палатах пахло испражнениями.... Извините, их в палате семь человек, естественно, будет пахнуть! Никто насильно их там не держал. Я маму даже домой звала, но она не хочет, потому что дома одна постоянно. А здесь она с женщинами общалась.

Нелли объясняет, что выбить место в государственном доме престарелых очень сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743962" frameborder="0"></iframe> 54 пенсионера были в срочном порядке эвакуированы из дома престарелых в Челябинске.

— Чтобы собрать все бумаги нужно буквально пройти все круги ада. Даже если я возьму отпуск, мне не хватит этого времени. Частный дом престарелых — это выход. Мы платили 20 тысяч в месяц, все включено, единственное, приносили свои лекарства. Сиделка обойдется примерно в те же деньги, но это ты должна в дом пустить чужого человека, у меня еще и собака в доме.

После закрытия пансионата, мама Нелли попала в городскую больницу №11. Что делать дальше с ней челябинка пока не представляет.

— У мамы деменция. Это старческий маразм, когда она не помнит ничего. Не может ходить сама в туалет, не помнит, ела или нет. Куда теперь она?! Дома не хочет одна оставаться. И я не могу ее оставить, у меня соседи жаловались даже в полицию. Она беспокоила их: стучала, кричала. Понятно, что это не дом, но и дома держать их невозможно.

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