2019-11-17T12:29:08+03:00
Туризм

Зимний отдых на Урале 2019-2020: куда съездить отдохнуть из Челябинска

Подборка путешествий для тех, кто не готов уезжать далеко от дома
Андрей АБРАМОВ
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Где отдохнуть зимой в Челябинске, области и на Урале.Где отдохнуть зимой в Челябинске, области и на Урале.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рассказываем, где можно отдохнуть зимой в Челябинской области и на Урале.

Отправиться в национальные парки

Хороший вариант для поездки на день или выходные — челябинские нацпарки. Гостям всегда рады старички Зюраткуль и Таганай. За 50 рублей с человека вы оказываетесь в сакральном зимнем лесу. Здесь все как на картинах: лапы ветвей как Атланты держат снежные шапки, бродят дикие звери — в основном, конечно, не хищные и открывается потрясающий вид на горную гряду.

Снять домик на Таганае стоит 2 000 — 4 000 руб. Экономные туристы могут попроситься на подселение в деревенскую избу за 300-500 руб. Впрчоем ехать с ночевкой необязательно. За два часа можно вдоволь нагуляться по эко-тропе и наделать кучу кадров. Обычно здесь лежит очень много снега, в котором любят играть дети.

Таганай. Фото: Андрей АБРАМОВ

Таганай.Фото: Андрей АБРАМОВ

На Зюраткуле можно посетить мараловую ферму, где живут красивые олени. Там же живут собаки-хаски и есть мини-зоопарк. Неподалеку от озера есть отельный комплекс. Здесь можно просто пообедать или заночевать. Доступны дорогие коттеджи и классические гостиничные номера за 2 000 — 4 000 руб.

Снежный Тургояк

В гости к «младшему брату» Байкала хоть раз ездил каждый южноуралец. Но зимой добираются сюда не многие. А зря! Вокруг озера в нескольких километрах разбросаны десятки достопримечательностей.

В каникулы можете остановиться в одном из гостиничных комплексов или баз отдыха. Выбор на любой кошелек: от подражания альпийском шале до постсоветского «шика».

Днем можно гонять на лыжах и тюбингах по льду озера или отправляться на экскурсию. Устроить прогулку на остров Веры и полюбоваться обледеневшими мегалитами — наследием древних цивилизаций. Любителей экстремальных спуском могут выбраться на склоны Солнечной долины. Неподалеку Таганай с его Долиной сказок. До Ильменского заповедника от Тургояка полчаса езды на машине. Ну а коли захочется культурной программы, то поезжайте в Миасс. Богатый краеведческий и «Музей Пельменя» только рады гостям.

Уральская природа потрясающе красива зимой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уральская природа потрясающе красива зимой.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ледяной Шихан

На севере региона раскинулся Аракульский Шихан. Скальный массив у подножия которого лежит долина с озером. Шихан напоминает Китайскую стену или неприступную крепость. Альпинисты любят проводить здесь соревнования и тренировки. В горах встречаются таинственные каменные чаши, которые считаются местами жертвоприношения древних. В окрестностях ученые нашли и стоянки каменного века.

Мы ни в коем случае не призываем ехать сюда неопытным путешественникам самостоятельно. Все-таки зима и горы — опасное сочетание для новичков. А вот взять в турфирме тур выходного дня — пожалуйста! Цена начинаются от 1 100 рублей на человека. Отвезут, покажут, накормят и вернут домой.

Что посмотреть в Екатеринбурге

Часть январских каникул или одни из выходных можно провести в соседней Свердловской области. Поклонникам техники предлагаем отправиться в Верхнюю Пышму в музей «Боевая слава Урала». Учтите, что в зимний период он открыт только до 18:00. Билет с экскурсией стоит 500 рублей. Если докинете 1 000 руб. сверху, то можно купить трансфер у какой-нибудь челябинской турфирмы.

За новыми впечатлениями на уик-энд можно посетить Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За новыми впечатлениями на уик-энд можно посетить Екатеринбург.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в Свердловской области можно посетить с паломническим визитом: Ганина яма, Верхотурье, храм на Крови

Также свердловчане начали развивать туристический кластер «Гора Белая». Это пока молодой проект, который только обретает контуры. По сути, это несколько сел, достопримечательностей и горнолыжный курорт объединились и пытаются сделать единой турпространство. Работают литературно-мемориальный музей Мамина-Сибиряка, музей быта и ремесел, музей-усадьба Черепанова и другие. Есть организованные туры, но пока только из Екатеринбурга.

… и в Тюмени

Нырять в горячие источники! Если вам вдруг мало своих в Еткульском районе нашей области. Из источников здесь наибольшей популярностью пользуются «Аван», «Советский», «Верхний бор». Тюмень называют первым русским городов в Сибири. Сегодня это развивающийся мегаполис, который пока еще не до конца сбросил оковы провинциальности, но в некоторых местах качество благоустройства опережает Челябинск.

Съездите в Тюмень и сравните благоустройство с челябинским. На фото знаменитая набережная. Фото: Андрей АБРАМОВ

Съездите в Тюмень и сравните благоустройство с челябинским. На фото знаменитая набережная.Фото: Андрей АБРАМОВ

Пройдитесь по одной из лучших набережных России вдоль реки Тура, посетите Свято-троицкий монастырь XVII века и Знаменский кафедральный собор. Номера в гостиницах Тюмени начинаются от 1 200 руб. Билет на поезде из Челябинска можно купить за 1 000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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