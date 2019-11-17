Зимние туры из Челябинска по России 2019-2020: цены на отдых в самых удивительных местах родины

Прочтете эту статью и может показаться — цены заломили! Подождите, вы еще стоимость путевок за рубеж не видели. Они на следующим развороте. А пока мы собрали интересные места для зимнего отдыха на просторах необъятной. Мы обязательно учитывали, что ехать предстоит из Челябинска.

Кабардино-Балкария: экстрим в горах и минеральные источники

Во время поездки в КБР обязательно поднимитесь на гору Чегет. На вершину доставит подъемник (500 руб.). Сверху видно пики Эльбруса и древние ледники. Если вы поклонник горнолыжки — берите снаряжения. Склоны Чегета благоволят экстремалам. Но будьте осторожны — здесь самые сложные трассы в стране.

Покататься на лыжах можно также на поляне Азау. Средний номер в гостинице на двоих обойдется зимой в районе 5 000 рублей. Можете снять жилье в поселке Терескол поблизости — выйдет дешевле.

Когда будете гулять по Нальчику — обязательно посетите Козий рынок. Самые популярные презенты отсюда — теплые меховые тапочки и козий сыр. Туристическое место — местный ипподром. В районе Долинск множество санаториев и есть минеральные источники. Сутки проживания с лечением стоят около 2 000 руб.

Казань и Йошкар-ола: удивительные города

Казань давно уже поджимает в плане туристической популярности Москву и Питер. Из Челябинска сюда можно добраться за день на личном авто, купить автобусный тур или билет на поезд (1 500 — 2 000 руб.). Это город, в котором можно не брать экскурсий и не посещать музей. Челябинцы зачастую приходят в восторг уже от того, что здесь приятно гулять. На вечер можно взять билеты в театр.

Турбюро Челябинска предлагают интересный вариант — совместить Казань с визитом в загадочную Йошкар-олу. Уверены, туда вы никогда не доедите сами. А с автобусным туром — почему нет? Там есть старинные красивые площади. Поездка Челябинск-Казань-Йошкар-ола занимает пять дней. Правда, два из них вы проведете в дороге. Цена около 11 000 руб.

Заповедный Байкал

Давайте угадаем: это озеро ассоциируется у вас с чем-то прекрасным и далеким в глубине страны, куда едут богатые иностранцы. А еще его показывают в рекламе минеральной воды, чтобы покупатели ассоциировали жидкость в бутылке с кристальной чистой водой. Открываем глаза: Байкал давно стал реальной туристической перспективой. Теперь он вполне по карману обычному туристу. Семь дней на двоих обойдутся в 75 тысяч рублей. Это с отелем, билетами и экскурсиями.

Озеро Байкал.Фото: Евгения ГУСЕВА

Обычно все едут до Иркутска. Отсюда можно съездить в музей, посвященный легендарному озеру, этнографический музей «Тальцы» и поселок Листвянка. Те, кто хочет еще больше проникнуться первозданной Россией — отправляются на остров Ольхон.

Сказка на Алтае

Сразу рассказываем о самом необычном варианте — конный тур. С группой будут следовать инструкторы и конюх. Потрясающая поездка на остров Патмос, в окружении застывшей Катуни, подъем в горы и спуск к Голубым озерам. Для аутентичности жить будут в сельской избе. Стоимость такого семидневного путешествия — 33 тысячи на человека.

Готовы выложить в два раза больше — тогда вам устроят классический тур с житьем в обычных отелях. В зимнее время удобнее взять путевку именно в турфирме, чтобы не забивать голову, как перемещаться по заснеженном краю.

Адыгейские красоты

Круглый год для туристов открыт горный край Адыгея. Зима тут южная — тучки, дождики, но иногда светит солнце. Температура днем в районе +8 градусов. Само путешествие по Адыгее с жильем и тратами на экскурсии выйдет около 25 тысяч рублей на человека.

До Майкопа из Челябинске не летают самолеты и не ходят поезда. Да и нет смысла зацикливаться на местном центре. Сделайте так — берите билеты до Краснодара. А затем выбирайте гостевой дом в Адыгее. А оттуда уже отправляйтесь по местным пещерам, ущельям и прочим красотам. И не забудьте привезти головку сыра.

Великий Устюг

Про эту поездку турфирмы напевают всем впечатлительным родителям — пока чадо не выросло вы обязаны свозить его в резиденцию Дедушки Мороза. Может, они и правы. Только вот поездка из Челябинска на несколько дней обойдется в 20 тысяч рублей на человека. Это билет на поезд + экскурсии. Можете все оформить сами или обратиться в одну из местных турфирм. Они предлагают тур «Зимний экспресс» — специальный вагон, в котором детей до Устюга развлекают конкурсами. Особенность этого путешествия — заезд в Киров. Здесь живет другой сказочный персонаж — Кикимора Вятская.

Недорогое лечение в Минеральных водах

Одно из немногих направлений, куда из Челябинска есть прямые рейсы. Поэтому о нем и рассказываем. Билет около 3 000 рублей. К праздникам цена растет. В декабре там средняя температура +17 градусов.

В КавМинВоды многие едут лечиться. Изучите предложения местных санаториев. Ну а коли вы человек здоровый — выбирайте отель или квартиру. Вполне реально найти достойный вариант за 1 500 руб. в сутки. Правда зимой здесь откровенно скучновато обычному путешественнику.

Янтарный край в сердце Европы — Калининград

Снять квартиру здесь стоит от 1 200 рублей — хороший вариант. Билет на самолет обойдется приблизительно в 3 000 руб. из Москвы. Далее можете составить маршрут сами или довериться турфирмам. Они за среднестатистические 10 000 руб. готовы заселить вас в отель и возить неделю по экскурсиям.

Если поехали сами, то записывайте обязательные точки, откуда вы должны выложить фото в свои соцсети. Поселок Янтарный, где добывают «солнечный камень», прогулка по старой части Кенигсберга, крайняя точка России — Балтийский залив и исторический городок Светлогорск. Четыре-пять дней во всей Калининградской области будет достаточно.

Полярное сияние в Карелии

Бывалые путешественники шутят, что этот край зимой еще прекраснее, нежели летом по двум причинам — туристов меньше и комары в лесу не заедают до смерти. Ехать сюда немного затратно. И экскурсии здесь барские. Например, поездка на снегоходах к острову Кижи или национальный парк Паанаярви. Отсюда видно полярное сияние.

В Карелию едут, дабы наслаждаться девственной природой. Единственная загвоздка — добраться туда. Если лететь через Москву, то придется делать еще одну пересадку. Вариант сесть на поезд или «Ласточку» в Санкт-Петербурге — наиболее предпочтителен.

*Цены могут измениться.

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