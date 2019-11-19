2019-11-19T15:51:12+03:00
Общество

«Че(Б)лябинск» и «Кур GUN»: пользователи соцсети накреативили суровые логотипы для своих городов

Волну творчества и возмущений породил новый «мета-бренд» Санкт-Петербурга за 7 млн рублей
Ирина КАРЕЛИНА
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Такой логотип, по мнению его разработчиков, отлично смотрится на фоне варварски закрашенных граффити. Фото: соцсетиТакой логотип, по мнению его разработчиков, отлично смотрится на фоне варварски закрашенных граффити. Фото: соцсети
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Дизайнеры, которые создали новый туристический логотип для Санкт-Петербурга, видят в нем холодное северное солнце и развод мостов. Обыватели смотрят на этот бирюзовый круг со странным переносом названия города и видят 7 млн рублей. Именно такую сумму заплатили креативному агентству за разработку «мета-бренда».

Туристические логотипы Санкт-Петербурга: было (artlebedev.ru) и стало (фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга).

Туристические логотипы Санкт-Петербурга: было (artlebedev.ru) и стало (фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга).

Простота эмблемы, будто наскоро нарисованной в «пейнте», и ее цена возмутили народ. В соцсетях питерцы требуют вернуть прежний логотип Артемия Лебедева за 1 рубль (его запретили антимонопольщики, так как контракт с дизайнером был заключен без конкурса — нажаловались конкуренты). А жители других городов рисуют пародии на главный бренд северной столицы. Так, в соцсетях появились десятки суровых логотипов. Не остались в стороне и южноуральцы.

ЧЕЛЯБИНСК И БУКВА «Б»

Логотипы для Челябинска, народное творчество. Фото: соцсети

Логотипы для Челябинска, народное творчество. Фото: соцсети

В челябинском народном логотипе креатива оказалось, пожалуй, больше, чем в первоисточнике. Благодаря большой букве «Б» эмблема стала символом странностей, происходящих в городе. Например, она оказалась кстати, когда неизвестные закрасили на фасаде здания красивые граффити. На получившуюся серую стену пользователи соцсети прилепили в фотошопе этот логотип.

— Идеально подходит для сурового города! — пишут горожане в ВК.

ПЬЮЩИЙ КОПЕЙСК

Творчество жителей Копейска. Фото: соцсети

Творчество жителей Копейска. Фото: соцсети

— Если в администрации Копейска надумают разработать похожий логотип за 7 млн рублей, не нужно, мы сделали это бесплатно, — написали подписчики паблика «Копейск [В]Теме» и предложили свои варианты.

Копейчане выделили в названии своего города слово «пей» и добавили в логотип кто пивную кружку, кто бутылку, кто рюмку. Еще одна, менее популярная, версия — с американским полицейским.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОЗЕРСКА

В народном логотипе Озерска отражены проблемы города. Фото: соцсети

В народном логотипе Озерска отражены проблемы города. Фото: соцсети

Жители Озерска увидели в названии города телефон скорой помощи и дорожный знак «Парковка».

— Одни из наших главных проблем: медицина и парковки, — сразу смекнули подписчики паблика «Подслушано в Озерске».

— Максимально отвратительный логотип. То, что надо! — прокомментировал пользователь соцсети Влад Ерошенко.

ПИСТОЛЕТЫ И КУРЫ

Туристические логотипы для Кургана. Как вам? Фото: соцсети.

Туристические логотипы для Кургана. Как вам? Фото: соцсети.

Соседи из Зауралья решили сделать логотип более брутальным, заменив «холодное солнце» на черную ночь. Название Курган разделили пополам. Первая часть слова означает курицу, вторая на латинице — GUN — пистолет.

Самая лаконичная версия логотипа — пустой бирюзовый круг. Он символизирует планету Уран, что тоже читается в названии города.

Первоисточник и пародии от жителей разных городов. Фото: соцсети

Первоисточник и пародии от жителей разных городов. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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