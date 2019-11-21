«Как я украла ребенка»: в Челябинске учат детей кричать и отбиваться от незнакомцев

Увести незнакомого ребенка с площадки оказалось очень легко.

— Привет. Мама просила привести тебя домой, — с такими словами я подошла к шестилетней Вике во дворе ее дома.

На самом деле, я знаю маму Вики, приехала к ней в гости, и по телефону она попросила меня завести дочку. Но девочку я видела только на фото, мы не знакомы. Несмотря на это, она попрощалась с подружками и пошла со мной.

Мы даже прошли мимо ее подъезда, так как я решила зайти в магазин за тортом. Тогда я подумала, что на моем месте любой мог вот так увести ее. Мои мысли подтвердили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«МЫ ПРОВОЦИРУЕМ ДЕТЕЙ»

— На своих уроках безопасности мы иногда провоцируем детей, разыгрываем мини-похищение. Чтобы привить практические навыки. Ведь даже дети, знающие, что нельзя уходить с незнакомцем, на практике оказываются очень доверчивыми, — рассказывает волонтер «Школы Лиза Алерт» в Челябинске Людмила. — Я зову их за мороженным или прошу пойти со мной что-то помочь. Детсадовцы и младшеклассники уходят практически все. Среди детей 9 — 10 лет — примерно три четверти.

Людмила проводит для детей уроки безопасности «Школа Лиза Алерт».

УЧИТЕ ДЕТЕЙ КРИЧАТЬ

«Школа Лиза Алерт» открылась в Челябинске в 2017 году. Волонтеры проводят занятия для ребят 5 — 10 лет. Рассказывают, что делать, если ты потерялся, и правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми. Это одно занятие на час времени.

— Лекции у нас интересные. Это и презентация на экране, и отработка навыков в игровой форме. Ведь большинство детей в критической ситуации боятся или стесняются кричать. Ни в коем случае нельзя запрещать детям кричать в публичных местах. Их надо учить этому. Также мы показываем на практике, как правильно сопротивляться, — говорит Людмила.

Еще волонтеры работают со взрослыми. Они приходят на родительское собрание и рассказывают, чему мамы и папы должны научить своих детей.

КАК ПОПАСТЬ НА УРОК

Чтобы пригласить специалиста в школу или детский сад, оставьте заявку по тел.: 8-800-700-54-52. Волонтеры выезжают практически по всей Челябинской области и проводят занятия абсолютно бесплатно.

Ребенок кричит у всех на глазах? Это хорошо!Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАУЧИТЕ ЭТОМУ РЕБЕНКА

1. Никогда не говори с незнакомыми людьми! Не подходи, когда зовут, а, наоборот, быстро уходи. Запомни, если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому, но не к ребенку.

2. Всегда говори незнакомцу нет, если он что-то просит. Быть вежливым и говорить нет - это разные вещи.

3. Если незнакомец пытается тебя увести, громко кричи, не стесняйся никого, так спасешь себе жизнь.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Когда идете с ребенком в многолюдное место (городской праздник, крупный магазин и пр.), сфотографируйте ребенка в том, в чем он одет.

2. Если пропал ребенок, в первую очередь нужно обзвонить всех родных, друзей, знакомых, одноклассников и классного руководителя. Даже если ночь, и вы боитесь кого-то потревожить.

3. Заявку о пропавшем человеке можно подать в полицию сразу же, как только вы потеряли ребенка. Не нужно ждать сутки или трое.

4. Обратиться за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт» можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-54-52. Или отправляйте заявку на поиск: lizaalert.org/zayavka-na-poisk/

5. Не за какие провинности никогда не отбирайте у ребенка мобильный телефон. Он должен быть всегда с вами на связи.

6. Если ребенок не может выучить наизусть адрес и телефон родителей, положите записки с этой информацией во все карманы его одежды.

7. Придумайте секретный пароль, который будут знать только члены семьи. Он пригодится, если в дверь будет стучать незнакомый человек, или вам когда-нибудь придется позвонить ребенку с незнакомому номера телефона.

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