В Челябинске владельцы ларьков выступили против новых правил демонтажа

Остановка «Поселок Бабушкина» на гостевом маршруте Челябинска — улице Братьев Кашириных — похожа на уголок азиатского кишлака. Торговцы фруктами обосновались здесь основательно. У ларька третий год стоит разбитая грузовая «Газель»: не выбрасывать же, вдруг, пригодится. Сплющенная кабина прикрыта рваным пологом — сойдет.

Рядом — грузовик поновее. На нем прикноплена реклама «Свежие витамины — за углом». Время от времени у ларька паркуется огромная фура с товаром, загораживая обзор дороги пешеходам. Короче, бизнес процветает!

Когда власти заговорили о демонтаже незаконных торговых павильонов ларек «сделал ноги»: его спрятали с лицевой сторон дороги на тыльную. Теперь он прикрыт павильоном прессы. Все знают, что ларек работает незаконно. Работает долгие годы. И что? Да ничего!

И так - по всему городу. Ряды кривых железных будок оккупировали спальные районы. Дизайн-код? Да о чем вы?

И вот в городе изменили правила демонтажа ларьков. Депутаты городской Думы отменили бумажные уведомления о демонтаже незаконных торговых павильонов. Фотофиксация объекта, размещение данных о нем на сайт мэрии Челябинска и дата демонтажа — вот и вся недолга.

На изменение правил народные избранники пошли потому, что бумажная волокита оттягивала ликвидацию серых павильонов. Предприниматели не торопились исполнить решение властей, торговали себе дальше.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

— Под раздачу попадут почти все павильоны в Челябинске. Даже те, кто когда-то размещался на законных основаниях, но утратил возможность продления договора аренды из-за административных барьеров. Продление договора без торгов невозможно. А затраты на эту процедуру предпринимателям невыгодны с точки зрения ведения бизнеса. Вот люди на торги и не идут, — говорит региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Ирина Плещева. — У большинства предпринимателей договоры аренды закончились еще год-два назад.

Письменное уведомление о демонтаже ларечникам можно было обжаловать в суде, приостановив процесс до решения Фемиды.

— Права предпринимателей гарантированы Конституцией: никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Раньше мы обжаловали уведомления о демонтаже, и суд становился на нашу сторону, — напоминает Плещева. — Но мы попробуем оспорить и новый порядок.

В Челябинске 4200 ларьков и павильонов — это данные городского управления по торговле. Всего 440 из них законны: предприниматели арендовали землю на аукционах и торгах. Выходит, 3760 торговых точек в Челябинске работают незаконно.

— Каждый павильон — это пять рабочих мест: предприниматель, два продавца, водитель-грузчик, дворник. Считайте, сколько людей лишится работы, — аргументирует Плещева.

МНЕНИЕ «ЗА»

Однако общественный деятель Лев Большаков убежден: санация облика города необходима. И предприниматели могут законно работать, если выполнят все требования закона.

— До бесконечности затягивались «бумажные реверансы» по уведомлениям. Торговцы «тянули резину», обращались в суд, тянули до последнего. Или шли на хитрость: передвигали ларек на 100 метров, и далее на него, как на новый объект, опять приходилось выписывать уведомления о демонтаже. Пресечь незаконную предпринимательскую деятельность, когда продавцы работают без договоров, когда не уплачиваются налоги, необходимо. И сейчас, когда город готовится к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС, и потом. Облик города должен быть современным — комфортным, аккуратным.

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