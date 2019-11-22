«Даже священники отказались крестить»: в Кургане родилась девочка с самым большим родимым пятном в России

Виктория родилась в конце мая в роддоме Кургана. Беременность протекала отлично, УЗИ неожиданностей не сулило. Хвостанцевы с нетерпением ждали дочку. Сын в семье уже был. И вот малышка появилась на свет.

— Она у вас какая-то грязная, — удивленно заметила акушер.

А когда девочку вытерли чистой салфеткой, стало понятно: спина ребенка, животик и часть головы покрыты большим родимым пятном. Потом медики подсчитали, что оно занимает 80% тела.

Чтобы не пугать 22-летнюю маму, девочку завернули в пеленку. И предупредили: ребенок особый. Можете развернуть, посмотреть. Да, такое бывает. И, конечно же, это лечится.

— Позже я поняла, что врачи успокаивали меня, чтобы я не отказалась от дочки. Я бы и так ее не оставила. Даже теперь, когда стало понятно, что справиться с этим пятном очень сложно, — признается мама малышки Мария.

В ИЗРАИЛЕ ПРОСЯТ 33 МЛН. РУБЛЕЙ, В КРАСНОДАРЕ — 17

Что делать с крохой, в роддоме не знали. Даже прививки не рискнули ставить. Отправили в детскую областную больницу. Анализы показали, что Вика совершенно здорова. Но огромный невус — не только эстетическая проблема. Родимое пятно может перерасти в рак.

— В 1,5 месяца невус стал «рассыпаться». На теле Вики появились другие мелкие пятнышки. В государственных клинках разводили руками: мы не можем помочь — ищите платные варианты, — рассказывает Мария.

Вика здоровый и активный ребенок. Фото: из личного архива семьи.

Детская областная больница Кургана разослала запросы в Москву, в Рязань, в Новосибирск — пришли отказы. Помочь девочке согласились в Израиле, но цена в 33 млн рублей для семьи Хвостанцевых неподъемная.

В это же время в Краснодар прилетела девочка «с маской Бэтмена» Луна Феннер. Американка родилась с обширным невусом, закрывающим личико. В США ей предложили сделать 400 операций, а русский доктор Павел Попов пообещал убрать родимое пятно за 1,5 года при помощи лазера.

— Тогда мы тоже написали в Краснодар. Нас готовы принять, но лечение обойдется в 17 млн рублей. И эта сумма для нас нереальная, — говорит Марина.

ОДНА ЗАРПЛАТА ПАПЫ-ПОЛИЦЕЙСКОГО — НА ВСЕХ

Даже без операций семья Хвостанцевых еле сводит концы с концами. Декретное пособие уходит на съем квартиры. А небольшая зарплата папы (он рядовой полицейский) идет на садик для младшего сына, лекарства, одежду и на еду.

— И для лечения дочки мы вынуждены искать доступные варианты, — признается Мария.

На днях положительный ответ пришел из Санкт-Петербурга. Через неделю, 4 декабря, Вику Хвостанцеву ждут на приеме в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Ее обследуют и составят график лечения.

В Санкт-Петербурге малышку ждут 4 декабря. Фото: из личного архива семьи.

— Только на билеты туда и обратно нам нужна 31 тыс. рублей. А еще будут расходы на трансфер и проживание, — рассказывает Марина. — За лечение позже нам тоже придется платить. Но гораздо дешевле. При клинике существует благотворительный фонд. Он поможет нам собрать какую-то сумму.

«СОЛНЫШКО ПОЦЕЛОВАЛО»

Сегодня Вике уже полгода. Она здоровый и веселый ребенок: ползает, научилась сидеть, разговаривает на своем языке.

— Она очень красивая. Мы все так ее любим! Сын говорит: «сестренку солнышко поцеловало». Но от чужих мы долго ее скрывали, — говорит Мария.

В поликлинике дети и взрослые тычут в девочку пальцем. Гулять малышку родители не выносят. Даже в церкви ее отказались крестить: а вдруг заразная? а что скажут другие мамы? И только родные уже не замечают ее родимые пятна.

— Мы надеемся, что когда-нибудь Вика станет обычным ребенком, — замечает Марина.

На днях Хвостанцевы объявили сбор денег для Вики в социальных сетях. Как это водится, к сбору подключились мошенники. А кто-то даже обвинил во лжи саму Марию.

Мы подтверждаем: такая девочка есть, и ей нужна помощь.

КАК ПОМОЧЬ ВИКЕ

Если вы можете помочь семейству деньгами, вот настоящие реквизиты для сбора: карта Сбербанка 2202200843850205, привязана к телефону 8-905-85-28-192. Получатель: Мария Анатольевна Хвостанцева.