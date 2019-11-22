Сирота из Челябинска скрыл болезнь от продюсеров «Дома-2» и зашел в гримерку к Бузовой

Сирота из Челябинска Витжай Бутучел пришел на «Дом-2», потому что ему… было негде жить. 23-летнему парню необходимо находится в Москве, чтобы сделать жизненно важную операцию. Почему молодой человек пошел на проект будучи женатым, что требуют хейтеры и за что его прокляла родная мать.

«ВОСКРЕСШАЯ» МАТЬ ПРОКЛЯЛА СЫНА

Еще в юном возрасте у Витжая отказали обе почки. Три раза в неделю он проводит на диализе по 4,5 часа. Несколько лет назад ему уже делали пересадку, но орган не прижился.

— Пересадку делали в Челябинске. Дело было перед Новым годом. Мне приходилось пить по 46 таблеток в день. Прошел ровно год, и после новогодних праздников почка отказала. Не понятно, почему это произошло, — рассказал он. — Чтоб полноценно жить, мне снова нужна трансплантация. Из-за проблем с почками я стал плохо слышать, у меня очень высокое давление, и мое состояние ухудшается.

Мать Витжая пообещала на всю страну, что даст свою почку, но потом отказаласьФото: Андрей АБРАМОВ

Сирота начал искать родственников, чтобы кто-то смог стать донором, и с помощью программы ДНК на НТВ нашел мать, которую считал мертвой.

— У меня даже есть ее свидетельство о смерти, — недоумевает он.

Программа вышла в эфир в сентябре этого года. Перед объективами телекамер она пообещала, что пожертвует свою почку, но потом «передумала».

— Она начала просить деньги. Говорила, надо на учебники Тасе (это сестра маленькая). Я сказал: «А мне кто давал на учебники деньги?» — вспоминает он.

Супруга Витжая Анна рассказала подробности того общения.

— Его мать пьет, ей нужны только деньги. Когда он отказался перечислять средства, она сказала: «Да чтоб ты сдох, чтоб у тебя почки отказали», — рассказала Анна.

НЕГДЕ ЖИТЬ, И ПРИШЕЛ НА «ДОМ-2»

Ждать пересадку почки в Челябинске придется лет пять, рассказал молодой человек. В московском центре имени Шумакова пообещали найти орган быстрее.

— Мне сказали, что могут пересадить почку только умершего человека. В любой момент мне могут позвонить и сказать: «У нас появилась почка», и я в течение трех часов должен прибыть в больницу, — рассказал челябинец.

После съемок Витжай ненадолго вернулся в Челябинск и нашел время придти на радио «Комсомольская правда»Фото: Андрей АБРАМОВ

На неделю ему положили на обследование, затем выписали и сказали ждать в течение года. Нужно было жилье в Москве. Ради интереса он пошел на проект «Дом-2». Витжай признается: давно хотел, но не думал, что его возьмут.

— На кастинге я сразу всем понравился. У меня спросили, для чего я иду и что могу сделать для проекта, — вспоминает он. — Я ответил, что могу сделать, чтобы проект был добрее, и люди поняли, что мы можем не только ссориться, но и делать добро.

Лишь об одном он умолчал — о своем диагнозе.

— После того, как меня выбрали на Лобном месте, и я понял, что остаюсь, я подошел поговорить к одному из участников, затем — к продюсеру ТНТ и обрисовал ситуацию. У них не было другого выбора, и я остался. Я ходил на диализ в ночную смену, после съемок.

vitzhai_dobro За кадром проекта Дом-2

ЖЕНИЛСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЧУЖИМ ДЕТЯМ

На проекте вскрылась еще одна интересная подробность: Витжай женат. Молодой человек и его супруга уверяют, что брак был фиктивным.

— С Аней мы общались, потом расстались. Она познакомилась с парнем, забеременела. Я решил помочь. Потом она снова с ним сошлась и снова рассталась, она принесла второго ребенка, — вспоминает Витжай. — Детей я не записывал на себя. Сейчас мы не живем вместе, просто помогаем друг другу.

Челябинец вынужден жить в Москве пока не появится донорский органФото: Андрей АБРАМОВ

— Он предложил так: давай распишемся, чтобы детям дали садик, чтобы льготы получали, — рассказала Анна. — Он хорошо относится к моим детям, он мне очень сильно помогает. Я ему благодарна. У него очень доброе сердце. Где-то он говорил, что я бухала, но на самом деле это не так.

СЪЕМКИ ЗА 100 РУБЛЕЙ

По словам молодого человека, на проекте он заработал всего 100 рублей — такая сумма оговорена в контракте.

— Когда я уходил с проекта, мне сами участники и ведущие подарили около 75 тыс. рублей. Часть из них я отдал в детский дом, часть — в приют для животных. Знаю, скажут, что я не ценю деньги… Я помог, но я не жалею, — продолжает он.

По словам Витжая, камеры на проекте «Дом-2» действительно ведутся в режиме 24/7, но, когда надо пооткровенничать «на свои» темы, участники просто выключают микрофон.

— Когда начинается эфир, по громкой связи сообщают: начинаем говорить на такую-то тему. Никакого сценария нет. Представьте: на проекте 40 человек, и каждому дать сценарий! Ссоры действительно бывают — как и в любом коллективе, — рассказ он. — Я не пытался хайповать. Слава сегодня есть — завтра нет, а хорошее мнение останется навсегда.

vitzhai_dobro Витжай Бутучел из Челябинска на проекте Дом-2

Построить любовь так и не удалось. Витжаю понравилась Яна Захарова, но в первый же день она дала понять, что между ними ничего не может быть.

ЗАХОДИЛ В ГРИМЕРКУ К БУЗОВОЙ

Продюсеры проекта сказали, что готовы взять Витжая обратно после того, как он поправит свое здоровье. Также он предложил ведущей Ольге Бузовой помочь детскому дому.

— Я заходил к ней в гримерку, хорошо с ней пообщался. Оля — нормальный, искренний человек. Предложил собраться приехать в детдом и подарить подарки. Она согласилась, но сказала, что пока у нее съемки, — рассказал он. — Но, если что, у меня есть ее номер.

vitzhai_dobro С Ольгой Бузовой

НАЛЕТЕЛИ ХЕЙТЕРЫ

После того, как Витжай стал популярен, объявились давние знакомые, которые начали говорить, что он должен им денег. Кто-то начал писать в соцсетях, что он мошенник.

— Кому надо, мы можем лично встретиться, я покажу документы, мы сходим в больницу на Горького, где я получаю диализ, мы поговорим с врачом, — объясняет челябинец.

В ближайшее время он планирует вернуться в Москву, чтобы дождаться операции. Пересадка проводится бесплатно, диализ — тоже. Сейчас молодой челябинец ищет, кто бы мог приютить его в Москве и помог с поездками в больницу.

Витжай из Дома2 00:00 00:00

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