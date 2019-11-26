«Черная пятница-2019» в Челябинске: правда или рекламный ход

На этой неделе в России стартует грандиозная распродажа — «Черная пятница». Магазины скинут до 90% на товары. Выгодно можно будет купить все, что угодно: от одежды и обуви до бытовой техники и ювелирных изделий. Начнется акция 29 ноября. Но яркие ценники в некоторых местах появятся уже в четверг, 28 ноября. Продлится «Черная пятница» до 1 декабря.

ЦЕННИКИ УЖЕ «ПОЖЕЛТЕЛИ»

«Черную пятницу» в Челябинске поддержат множество магазинов. Крупные бренды, участвующие в акции, можно посмотреть на официальном сайте «Черной пятницы» в России blackfridaysale.ru. Здесь же можно отследить самые большие скидки. Имейте ввиду, на сайте собрана вся информация про онлайн-распродажи.

Какие магазины устраивают «Черную пятницу» в Челябинске:

— магазины одежды;

— зоомагазины;

— бытовой техники и мебели для дома;

— детские магазины;

— магазины украшений, подарков, сувениров;

— косметики и парфюмерии;

— крупные продуктовые магазины и т.д.

Желающим рвануть в магазин, чтобы отовариться «оффлайн» напомним — ехать на шопинг нужно как можно раньше, товары будут расхватывать молниеносно. Уже на второй день вещей с большими скидками можно не найти. А на третьи сутки в магазине, как правило, вообще нечего делать.

— Несмотря на то, что акция стартует в четверг, во многих отделах уже есть скидки 20-30%. Пока только начинают снижать стоимость на одежду и обувь. Но хорошие скидки уже действуют на парфюмерию, на бытовую технику, — говорит экономист Елена Гаврикова, вместе с подругой она ведет блог про скидки и акции в магазинах Челябинска.

В магазинах уже появились скидки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена советует покупать вещи в «Черную пятницу» в Челябинске через онлайн-магазины. Поскольку велик риск не успеть ухватить нужный размер, цвет и т.д. Уже сейчас можно положить понравившиеся товары в корзину и ждать, когда цена на них упадет. Также это сэкономит время и нервы — в магазинах будут большие очереди.

В дни распродаж в магазинах не протолкнуться.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»?

Не секрет, что во время супер-распродаж продавцы начинают игры с ценниками. Сначала увеличивают стоимость, потом снижают. По факту, вещь продается по той же цене, никакой скидки на нее нет.

— Я мониторю цены как в магазинах, так и на сайтах. В известных масс-маркетах какие цены были, такие и остались: никто не завысил их перед «Черной пятницей» в Челябинске. Заметила, что продавцы ко многим ко предложениям добавляют предлог «до», например скидки до 50%. Но в отделе могут быть скидки и в 10%, и в 15%, а 50% в итоге скинут только на одну вещь, — делится наблюдениями Елена.

Сегодня, когда все цены можно отследить в интернете, продавцы стараются не хитрить с ценниками.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер участвовала в американской «Черной пятнице», где эта акция собственно и была придумана. Заказывала товары с сайтов по невероятно низким ценам — со скидкой в 70-90%. По ее словам, в США к этой распродаже готовятся основательно, скидки тут существенно ниже, а с полок буквально сметают все.

Обычай устраивать «Черную пятницу» в Америке установился еще в XIX веке. Распродажи проводят в пятницу после Дня благодарения. «Блэк Фрайдей» в США открывает традиционный рождественский сезон распродаж.

Почему пятницу «очернили»? Есть несколько версий такого названия. По одной, это связано с привычкой продавцов отмечать прибыль в бухгалтерских книгах черным цветом. А расходы и убытки — красным. По другой версии, в этот день все городские улицы становятся беспросветными и буквально черными от многочисленных машин и желающих попасть туда, где висит табличка SALE.

Будете участвовать в «Черной пятнице» в Челябинске? Если у вас есть какие-то лайфхаки, поделитесь ими в комментариях.

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