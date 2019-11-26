Как в Челябинске новыми автобусами нелегальных маршруточников побеждают

В Челябинск прибыли все 66 новых низкопольных автобусов на экологически чистом топливе. Партия закуплена на деньги областного бюджета, по распоряжению губернатора Алексея Текслера было выделено 765 миллионов рублей.

24 автобуса марки «ЛиАЗ» встали на маршрут № 64 — один из самых востребованных в Челябинске. По поручению главы города Натальи Котовой специалисты управления транспорта в течение двух с половиной месяцев анализировали динамику пассажирского потока, выручки.

На аппаратном совещании в мэрии 25 ноября руководитель управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев озвучил итоги проверки.

— Автобусы поступали постепенно, поэтому наполняемость на маршруте тоже шла постепенно: в сентябре в рейсы вышли 10 новых автобусов, в октябре — еще 14, что соответствует требованиям, — пояснил Кичеев.

В будни на линии работает 21 автобус, в выходные дни — 12. За два с половиной месяца сократился интервал движения с 15 минут ожидания до восьми.

Параллельно с вводом новых маршрутов на линию власти закрыли работу нелегального перевозчика, который под номером 64 полностью дублировал работу муниципальных автобусов. Когда новые машины вышли на линии в полном объеме, число пассажиров и выручка выросли. В день, в среднем, один автобус перевозил 729 человек.

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Выросли и доходы предприятия.

— Дневная выручка на маршруте, в среднем, — 133 тыс. руб. в сентябре, в октябре — 249 тыс. руб., в ноябре — 289 тыс. руб. Параллельно мы изучаем вопросы задержки движения автобусов по маршруту, чтобы не было отставаний от расписания, — сказал Кичеев.

— Когда на линии выйдут остальные автобусы? — спросила градоначальница у руководителя управления транспорта.

— Вся партия автобусов марки «ЛиАЗ» уже в городе. Плюс к концу недели в рейсы выйдут 16 автобусов марки «МАЗ» на сжиженном природном газе. А в начале декабря — еще 17 «МАЗов». Они будут работать на маршрутах № 4, 34, 64, 81, 83, — ответил Кичеев.

Новые «МАЗы» выйдут и на маршрут № 71, который связывает жилые кварталы Северо-Запада и Металлургический район. Маршрут популярен у заводчан.

— Мы убрали нелегальных перевозчиков с маршрута № 79, и увеличение автобусов на маршруте № 71 усилит транспортную связь между районами, — сказал чиновник.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Борьба с нелегальными перевозчиками — еще один фокус внимания Натальи Котовой. Кичеев сказал, что вместе с ГИБДД прекратили нелегальные маршруты.

— Более 350 автобусов больше не выходят в рейсы как дублеры легальных перевозчиков, под табличками «Экскурсионный». Например, сейчас мы ликвидируем маршрут № 48. Они мимикрируют под легальные, — сказал Кичеев. — Сейчас наша задача — побудить официальных перевозчиков закупить новый подвижной состав. Городу нужны автобусы средней вместимости. Цена вопроса — от пяти миллионов рублей. Но это обязательная задача — в течение 2020 года переходить постепенно с малого класса на средний.

В следующем году закупка новых автобусов для Челябинска продолжится. Поможет федеральный проект «Чистый воздух». Акцент власти хотят сделать на машинах большой вместимости — с просторными салонами. Присматриваются и к опыту Москвы, где все больше экологически чистых электробусов. Часть пути эти машины проходят с помощью аккумуляторов.

ЦИФРА

15 — 20 автобусов

особо большой вместимости нужно Челябинску. Сочлененные машины, с «гармошкой» посередине, требуются на популярных маршрутах в час пик. В планах городских властей их покупка.

КСТАТИ

Расписание движения автобусов размещено на сайте городского управления транспорта transport.cheladmin.ru и на сайте маршруты.ру