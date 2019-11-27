«Животные там обречены»: жена хоккеиста «Трактора» спасла щенка от смерти в службе отлова

У Артема и Ольги Бородкиных три собаки — два йорка и шпиц. А недавно у них появился еще и беспородный пес Лакки. Ему всего несколько месяцев, но он уже успел натерпеться всякого. Защитник челябинского «Трактора» и его супруга взяли щенка из центра отлова, где большинство собак обречены на гибель.

ЩЕНОК ЗАПАЛ В ДУШУ

Ольга ведет блог в «Инстаграме», на него подписаны более пяти тысяч человек. Как-то ей написала девушка из службы отлова Копейска и попросила распространить информацию о поиске хозяев животным. Вдруг, кто-то из подписчиков захочет приютить бездомную собаку.

— В чем заключается работа службы: собак отлавливают, стерилизуют, держат 21 день и отпускают в город. Но на самом деле, их часто не стерилизуют, отвозят в лес. Некоторых привязывают к дереву, чтобы не вернулись в город, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Челябинск.

В семье еще два йорка и шпиц. Фото героев публикации

Бородкины очень любят собак. Фото героев публикации

Ольга разместила пост. А на следующий день супруги закупили корм и сами поехали в приют.

Перед поездкой Ольга просмотрела страницу отлова в соцсети. Сотрудники выкладывают фото собак в надежде, что хвостатых узнают хозяева, или они кому-то приглянутся. Один из щенков очень зацепил Ольгу.

— Я показала малыша мужу. Он сказал, что пес милый, но взять его мы не можем — у нас итак три собаки. Я спорить не стала. Но когда мы туда приехали, супруг изменил решение. Мы ужаснулись от увиденного. Животные находились в тесных клетках, на холоде. Какими глазами смотрели на нас собаки — каждая заглядывала в душу. Мы для них были последним шансом. Щенков здесь еще забирают, а взрослые собаки обречены.

Среди этих клеток ты думаешь по-другому. Хочется каждую собаку забрать, накормить, отогреть. Смотреть на это все очень тяжело. У нас летом умерла собака от рака. Мне вдвойне было сложно находиться там.

Первая встреча с Лакки. Фото героев публикации

ПЕС МОГ ПОГИБНУТЬ

Сразу взять щенка Бородкиным не разрешили — слишком маленький, чтобы оторвать от матери. Через неделю они приехали за ним, но выяснилось, что накануне вечером он отказался от еды.

— Это признак болезни. Мы пообещали вылечить щенка и нам его отдали. Думали с мужем, у Лакки что-то несерьезное. Сразу отвезли в клинику. Ветеринары сказали, это парвовирусный энтерит. Заболевание, которому подвергаются щенки до двух месяцев. 80% заболевших собак умирают, — говорит Ольга.

Неделю Лакки лежал в клинике. Супруги каждый день навещали его. К счастью, малыш не пополнил печальную статистику.

— После выписки у него начался абсцесс на лапке: большая открытая рана. Каждый день делали ему перевязки. Сейчас Лакки поправился. Начало его истории не очень счастливое, но теперь будет все хорошо.

Теперь у щенка начнется новая, счастливая жизнь. Фото героев публикации

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